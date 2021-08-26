Как диктаторы-сумасброды играют на руку радикалам

Представляю вниманию читателей портала «Голос Ислама» достойную статью Аарона Й. Целина, который является научным сотрудником в Вашингтонском институте политики стран Ближнего Востока, приглашенным научным сотрудником Университета Брандейса и основателем широко известного и цитируемого сайта Jihadology.net. Я перевел текст Аарона Целина, который был опубликован на сайте Jihadica.net. Он рассказывает о том, какие последствия могут иметь действия президента Туниса и почему на них с радостью отреагировали различные террористические организации. Далее текст автора:



«25 июля президент Туниса Кайс Саид отстранил от должности премьер-министра Хишама аль-Мишиши и приостановил деятельность Ассамблеи народных представителей, применив чрезвычайные полномочия в соответствии со статьей 80 Конституции Туниса. Основанием послужили вышедший из-под контроля кризис Covid-19, продолжающиеся экономические проблемы и политическая нестабильность в парламенте, возглавляемом Ан-Нахдой. Некоторые аналитики на Западе назвали маневр Саида самоуправством, в то время как многие тунисцы на местах, согласно данным опросов, поддержали этот шаг Саида. Однако это не было бы кризисом, если бы «рупоры джихадистов» не высказали свое мнение.

Важно отметить, что активность джихадистов в Тунисе в последние годы пошла на спад благодаря антитеррористическим и военным усилиям на местном уровне против Аль-Каиды* (АК) и Исламского государства* (ИГ), а также ослаблению удачи иностранных боевых действий в Ираке, Ливии и Сирии, поскольку ИГ теряет территории. Тем не менее, стоит рассмотреть этот вопрос более комплексно, учитывая масштабную мобилизацию, наблюдавшуюся в Тунисе в течение последнего десятилетия, и поскольку любая форма нестабильности рассматривается джихадистским движением как отличная возможность. Кроме того, то, что вначале может показаться просто разговорами, как в случае с джихадистами, говорившими о восстании в Тунисе в 2011 году и не принимавшими в нем никакого участия, может в итоге привести к новой мобилизации, подобно тому, как Ансар аль-Шариа в Тунисе (АШТ) смогли воспользоваться новыми условиями после свержения бывшего президента бен Али.

Как джихадисты описывают кризис

Большая часть сообщений джихадистских мыслителей, связанных с последними политическими событиями в Тунисе, сводится к злорадству по поводу позора, который постиг «Ан-Нахду» в результате замораживания работы парламента. По их мнению, это еще один пример того, что исламистские партии ничего не могут добиться путём демократии и еще одно доказательство того, что борьба при помощи джихада и введение шариата - единственный способ противостоять местным «глубинным государствам» и антиисламским авторитарным силам. Связанный с «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) духовный деятель шейх Абд аль-Раззак аль-Махди также рассматривает произошедшее через призму заговора внешних сил, видя в этом сходство с тем, что произошло в Египте с Абд аль-Фатах аль-Сиси и «Братьями-мусульманами»*: «[Саид] возглавляет переворот при поддержке Франции, Сиси и [наследного принца ОАЭ] Ибн Зайеда... если этот безумец будет в состоянии это сделать, то он поступит как Сиси в Египте».

Между тем, Абу аль-'Абд Ашида из сирийской организации «Тансикият аль-Джихад», стремясь подорвать демократию как законную форму правления, риторически и цинично заявляет, а затем спрашивает следующее: «Кроваво-красная демократия. Переворот в Тунисе. Переворот в Египте. Переворот [ливийского силовика Халифы] Хафтара. И это считается демократией?» Абу Махмуд аль-Филястини, идеолог из Лондона и последователь Абу Катады аль-Филястини, утверждает, что «никакие перемены не придут без эффективной силы, которая ослабит суставы глубинного государства и подорвет его опоры. Путь демократии не может привести к господству шариата и построению исламского государства». Его наставник, Абу Катада, переходит к делу и прямо заявляет: «Джихад - это необходимость. Почти все мусульмане, комментирующие сегодня события в Тунисе, из всех слоев общества, согласны с тем, что джихад стал необходимостью... У них нет другого выбора».

Говоря о том, что стало с ан-Нахдой, лидер «Джейш аль-Умма» в Газе Абу Хафс аль-Макдиси цитирует высказывание второго халифа ʿУмара Ибн аль-Хаттаба: «Мы - народ, который Бог почтил исламом, поэтому, если мы будем искать почета в чем-то другом, Бог унизит нас». К критике «Ан-Нахды» подключается идеолог из Лондона Абу Басир аль-Тартуси, который обращается к партии со словами: «Вы не найдете никого, кто бы плакал о вас... это награда тем, кто поднимает лозунг «отделить даваат от политики» и лозунг «свобода прежде ислама, и прежде применения учений и законов ислама». Вы не достигли ни свободы, ни поддержки религии!». Далее ат-Тартуси осуждает «Ан-Нахду» за то, что она пыталась наладить отношения с Францией, в то время как та, по его мнению, нападает на ислам внутри страны. Поэтому «[ан-Нахда] заплатила цену за эту позицию колебания и смягчения... и это судьба каждого движения или группы, которая следует этому ложному и непостоянному подходу!».

Что касается тунисского идеолога в ХТШ под псевдонимом аль-Идриси, то его подход более локализован, поскольку он родом из Туниса: «Тунисская революция расплачивается за то, что страна не очистилась от остатков прежнего режима, от служб безопасности, армии, влиятельных бизнесменов и СМИ. Партии расплачиваются за то, что живут в иллюзии и выдают желаемое за действительное». Конечно, поскольку аль-Идриси сейчас находится в рядах ХТШ* и базируется в Сирии, он сильно критикует на региональном уровне роль «Ан-Нахды» и «Братьев-мусульман» в провале революции: «То, что люди полагаются на Братство в руководстве революциями «арабской весны», все равно что полагаться на чудеса». Это подводит к ключевому моменту в подкреплении его собственной позиции по уходу из Туниса, который заключается в том, что лучшей моделью на сегодняшний день является модель ХТШ в Сирии и Талибана в Афганистане. «Успех «Хайат Тахрир аш-Шам»* и «Талибана»*, - говорит он, - призывает умму пересмотреть отношение к умеренным джихадистским движениям, которые доказали свою политическую и военную искусность в управлении конфликтами, установлении порядка и вырывании свободы из лап злодеев».

Помимо конкретных идеологов, про-алькаидовское новостное агентство «Сабат» и официальный информационный журнал ИГ* «Аль-Наба'» также прокомментировали события в Тунисе. Статья в «Сабат» была написана неким Абу аль-Бара' аль-Либи, который представляет недавний опыт «ан-Нахды» как часть долгой истории использования и предательства организаций «Братьев-мусульман»* местными режимами, с которыми они сотрудничали. В частности, он указывает на то, что произошло с «Братьями-мусульманами»* в Египте при Гамале Абд аль-Насре и совсем недавно во время переворота Абд аль-Фатаха ас-Сиси. В качестве примеров упоминаются также Судан и Турция. В то время как организации «Братьев-мусульман»*, включая «Ан-Нахду», не прислушиваются к урокам прошлого, утверждает он, джихадистов никогда не обманешь, поскольку у них «твердая и неизменная позиция в отношении любого тирана (тагута), который подменяет собой закон Божий и принимает демократию».

Отслеживая остальные вышеупомянутые критические замечания, редакционная статья ИГ* в «Аль-Наба'» прямо нападает на принятие «Ан-Нахдой» демократии:

«И среди тех, кто больше всего противится Богу и Его Посланнику в это время, - искатели, сторонники и последователи демократии, которые уверовали в нее и избрали ее своим путем и курсом, и тем самым нарушили Сунну и предписания. Аллах наложил на них унижение, лишения и погибель, и это стало для них во всех обстоятельствах, как ошейник на шее. Именно это и произошло сегодня с отступниками ихванами в Тунисе после того, как они свернули с пути верующих, последовали за демократией, искали в ней помощи, превозносили ее и сделали ее судьей среди них и проводником на пути адского огня.»

Редакция ИГ также использует падение «Ан-Нахды» как возможность набрать очки у Аль-Каиды и ее сторонников, поскольку в прошлом Абу Катада аль-Филистини, которого ИГ* считает идеологом АК*, хвалил Каиса Саида, когда тот победил на президентских выборах в Тунисе в 2019 году. Напоминая о былых похвалах Саида со стороны «некоторых теоретиков Аль-Каиды*», редакционная статья отмечает: «Действительно, позиция недоумков из "Аль-Каиды" в отношении тунисского тагута ничуть не уступает позиции отступников ихванов в своей наивности». Возможно, что Абу Катада и другие отдали предпочтение Саиду из-за традиционных взглядов последнего на смертную казнь, криминализацию гомосексуализма и против равного наследования между мужчинами и женщинами.



Будут ли эти слова иметь практическое продолжение?

Трудно поверить, что Саид будет повторять ошибки, допущенные после революции в отношении джихадистского движения. Государство усвоило слишком много тяжелых уроков. Оно не повторит ошибки амнистии заключенных, как это сделало переходное правительство в феврале 2011 года, или политики легкого воздействия на Ансар аш-Шариа, как это сделала «Ан-Нахда» после прихода к власти на выборах в Учредительное собрание в октябре 2011 года. Тем не менее, не будет удивительным, если АК* или ИГ* попытаются использовать возможности тунисского государства, если эти группировки предвидят для себя какие-то возможности в среднесрочной перспективе. Если Саид продолжит авторитарный курс, то, скорее всего, динамика будет такой же, как и при бывшем тунисском диктаторе бен Али: подавление местных исламских сил лишь повысит активность тунисских джихадистов. Возможно, их акции будут происходить за пределами страны в Европе или, возможно, в Афганистане в свете методичного захвата афганской территории талибами. »



От себя лишь добавлю, что «борьба с исламистами» при которой мишенью становятся такие умеренные партии и движения, как Ан-Нахда, по итогу только приводит к тому, что растёт число уже тех движений, которые видят для себя единственный путь - вооруженное и бескомпромиссное подполье. Если целой группе людей, причём группе немаленькой, а весьма значительной, отказывают в политическом участии после очень компромиссной и умеренной позиции, то нет ничего удивительного в том, что люди из этой группы видят для себя единственно возможный путь – «взял винтовку и на фронт».



В последние дни мы можем наблюдать, что многие эксперты, как в западном, так и в российском информационном пространстве пишут об угрозах успеха Талибана. Мол их победа может стать примером для вооруженных групп в других регионах, особенно в странах Центральной Азии. Может и так. Однако все эти эксперты не вспоминают о другом, более важном факторе, который вызывает рост этих групп. Тут уместным будет пример с Партией исламского возрождения Таджикистана. Где интересно были все эти люди с их речами и статьями об опасностях, когда запрещали ПИВТ и когда после запрета увеличился отток в вооруженное подполье и через границу либо в Афганистан, либо в Сирию? Если убрать легальный способ выразить свою позицию и лишить хоть какого-то представительства (реального, а не фиктивного) - это уже значительно увеличивает риск роста числа так называемых экстремистов. А не талибы по другую сторону границы. Был бы здоровый политический климат в Таджикистане, то не было бы у местного населения желания выразить свою позицию при помощи автомата. То же самое касается и всех остальных диктаторских режимов.





Поэтому, когда очередной эксперт занимает позицию, что надо запретить всех и вся, а параллельно выплёскивает алармистские тексты о том, что сейчас надвигается «джихадистский армагеддон» из-за победы Талибана*, в моих глазах он становится либо непорядочным балаболом, либо идиотом. Чаще всего эти два качества прекрасно уживаются вместе в этих экспертах.





*Запрещены в РФ