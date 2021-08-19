Турция и Талибан: большие амбиции и риски

Турция стала, пожалуй, одной из тех сторон, кого больше всех озадачил стремительный захват Кабула талибами* и более ранний, чем ожидалось, уход США из Афганистана. До прошлой недели Анкара готовилась попытаться стать посредником между Талибаном и Западом и взять на себя миссию по охране и управлению международным аэропортом Кабула после того, как силы НАТО завершат свой вывод. После головокружительного поворота событий она пытается адаптироваться к новым реалиям на местах. Об этом в колонке на Al-Monitor пишет турецкий военный аналитик Метин Гюрджан, который был когда-то членом турецкой военной миссии в Афганистане.

В Анкаре преобладает мнение, что переговоры с Вашингтоном сейчас не имеют смысла. Вместо этого предпринимаются попытки установить прямые контакты с талибами.

«Мы поддерживаем наш диалог со всеми сторонами [в Афганистане], включая« Талибан», - сказал 17 августа министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу». «Мы положительно оцениваем послания Талибана, адресованные до сих пор как иностранцам, дипломатическим миссиям, так и своему народу. Мы надеемся увидеть то же самое в их действиях». Министр дал понять, что Турция подождет, пока все уляжется, чтобы принять решение о следующих шагах по вопросу о кабульском аэропорте.

Турция отвечает за военную часть аэропорта в рамках миссии НАТО под руководством США, и ее солдаты остаются там до сих пор в хаосе эвакуационных рейсов и афганских толп, стремящихся бежать из страны.

Представитель Талибана Сухайль Шахин сообщил турецкому проправительственному каналу A-Haber 16 августа, что в Афганистане будет новое правительство, «желающее иметь хорошие отношения со странами мира» и «приверженное основным правам народа Афганистана». По его словам, Талибан ожидает сотрудничества и помощи от Турции, которую он назвал «великой братской исламской страной».

В общем, Анкара и Талибан открыты для диалога и переговоров. На прошлой неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган уже дал понять, что может рассмотреть возможность личной встречи с лидерами Талибана.

Стратегия Анкары в Афганистане основывается на трех опорах.

Во-первых, она стремится к развитию дипломатических контактов, которые были установлены с политическим крылом талибов через Катар.

Во-вторых, она приложила усилия для установления контактов с военным крылом талибов через Пакистан. Министр обороны Турции Хулуси Акар 10-11 августа посетил Исламабад для переговоров с высокопоставленным командующим пакистанской армии. В поездке Акара сопровождали руководители военной разведки.

Наконец, стратегия Анкары по усилению влияния в Кабуле включает в себя все необходимое для того, чтобы фигуры, близкие к Турции, заняли влиятельные позиции в новом правительстве. Главный из них - бывший премьер-министр Афганистана и лидер Исламской партии Гульбуддин Хекматияр, который был в авангарде усилий, направленных на то, чтобы убедить Талибан сформировать представительное временное правительство. Связи Эрдогана с Хекматияром восходят к 1980-м годам, когда последний был лидером моджахедов, сражавшихся с советской оккупацией. На памятной фотографии молодой Эрдоган сидит у ног Хекматияра.

Салахуддин Раббани, лидер партии «Джамаат-е Ислами», занимавший пост министра иностранных дел Афганистана и посла в Турции, - еще одна фигура, близкая к Анкаре. Он был одним из авторов плана мирных переговоров в Стамбуле в апреле, приехать на которые талибы отказались в последнюю минуту.

Правительство Эрдогана считает, что талибы стали ценить международную легитимность и будут уделять особое внимание отношениям с Турцией, единственной мусульманской страной в НАТО.

Некоторые могут задаться вопросом, почему Афганистан внезапно стал главным вопросом политической повестки дня Турции, хотя еще несколько месяцев назад он практически никак не фигурировал. Почему Анкара стремится играть заметную роль в Афганистане, несмотря на очевидные риски?

На этот вопрос нельзя ответить исключительно с точки зрения внешней политики Турции и дипломатических интересов Турции в Афганистане или объяснить его только с помощью реальной политики. Международные отношения Турции стали инструментом, помогающим обеспечить политическое выживание и международное положение Эрдогана. Правительство Эрдогана, который рассорился в последние годы с США и Европой, похоже, стремится использовать проблему Афганистана и претендовать на посредническую роль между мировыми державами и Талибаном, чтобы доказать свою ценность в глазах Запада и повысить свою международную легитимность. Самое главное, похоже, есть надежда, что афганская карта укрепит турецкие позиции в переговорах по другим вопросам с США и Европой.

Другим двигателем участия Анкары является геополитический аргумент в пользу усиления влияния Турции в Центральной Азии через Афганистан, что соответствует политическому дискурсу Партии справедливости и развития Эрдогана и ее фактического партнера по коалиции, Партии националистического движения. Прежде всего, этот аргумент, по-видимому, способствует убеждению бюрократических кругов в Турции, обеспокоенных идеологическими последствиями взаимодействия с Талибаном.

Несомненно, экономические причины также лежат в основе усилий Анкары по повышению своего авторитета в Афганистане. Турция ожидает крупных строительных и инфраструктурных проекты в опустошенной войной стране.

Эти расчеты также включают значительные риски.

Во-первых, Гюрджан считает, что военная и политическая победа талибов в Афганистане может пробудить и воодушевить экстремистские сети на севере Сирии, где значительные территории остаются под контролем Турции.

Более того, среди экстремистов, освобожденных талибами из афганских тюрем, когда они захватили страну, есть много граждан Турции и других лиц, связанных с Турцией. Гюрджан опасается, что они могут вернуться в Турцию.

Еще больший приток афганцев, бегущих от талибов, - еще один риск турецкого вмешательства в Афганистан. По официальным данным, в Турции в настоящее время проживает около 116 000 нелегальных афганских мигрантов, но реальная цифра оценивается более чем в 500 000 человек. Турецкие СМИ и оппозиционные политики утверждают, что до 1500 афганцев нелегально перебирались в Турцию из Ирана ежедневно в течение последних нескольких недель. Сообщается, что из-за усиленных мер безопасности дневное количество в последнее время снизилось. Тем не менее, афганцы, которые не смогли пересечь границу, не возвращаются домой, а ждут на иранской стороне подходящего момента, чтобы попасть в Турцию, а это означает, что число афганцев, находящихся на иранской стороне, растет с каждым днем.

В общем, резюмирует Гюрджан, у Анкары есть множество плюсов и минусов, которые следует учитывать в своих амбициях по взаимодействию с Талибаном. Правительство надеется использовать афганский кризис для укрепления своей репутации за рубежом, а также для демонстрации достижений внутри страны. Но при этом перед ним стоит непростая задача по управлению рисками такого взаимодействия, которое в конечном итоге может привести к более серьезным проблемам дома и за рубежом.

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