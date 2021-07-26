Хуцпа "Шейх уль Ислама" и необходимость смены парадигмы для Азербайджана

"Хуцпа" у евреев - это качество, которое можно перевести на русский как "крайнюю наглость", "отмороженность", "бесстыдство", которые позволяют добиться нужного результата.

Именно его на прошлой неделе попытался использовать т.н. "Шейх уль Ислам" Азербайджана Аллахшюкюр Пашазаде. Правда, результат это имело противоположный.

Так, после праздничной молитвы он заявил о том, что одной из важнейших причин победы Азербайджана во Второй Карабахской войне стала фетва "аятоллы" Хаменеи. "Его фетва была предвестником победы. Он издал фетву о том, что Карабах это земля Ислама и те, кто пали, сражаясь за нее, шахиды, и это принесло нам победу" - сказал мифотворец. Правда, надо отметить, что ему хватило совести (или не хватило хуцпы) в одном ряду с Ираном и фетвой Хаменени как причиной победы Азербайджана указать и на поддержку Турции.

Такое бесстыдство не смогли проигноировать даже представители Турции. Элегантно и с юмором ответил на него советник турецкого президента Муджахит Кючюкйылмаз. В своем твите он написал: "Когда Хаменеи отправлял оружие в Армению, он послал фетву и Азербайджану. Но фетва Хаменеи одержала верх над его оружием".

Однако основная буря негодования была вызвана этим заявлением внутри самого азербайджанского общества, для которого уже давно очевидно, что Иран и его рафидитский, хомейнистский режим прямо или косвенно поддерживал Армению в этом конфликте, начиная еще с первой войны. Поэтому, лучше бы шиитский "Шейх уль Ислам" не пытался представить черное белым. Как азербайджанского религиозного деятеля с патриотической позицией его бы никто не стал укорять за проармянскую политику его иранских единоверцев, но когда он решил изобразить этих союзников Армении как главную причину ее разгрома в минувшей войне, людей уже просто прорвало.

И эта реакция показала, что никакого пиитета к шиитскому "религиозному лидеру Азербайджана", который невзирая на изменившиеся и очевидные геополитические реалии и приоритеты своей страны продолжает играть роль пятой колонны недружественного ей государства, в азербайджанском обществе уже нет.

А раз так, то назревает необходимость реформы религиозной сферы, точнее, политического управления ей. И если уж Азербайджан и Турция строят свои отношения на принципе "один народ - две страны", может быть, имеет смысл воспользоваться опытом Турции не только в военной сфере, но и в этой? В частности, создать азербайджанский аналог Управления по делам религии (Диянет) и привлечь к его организации и развитию это турецкое ведомство, так же, как Генштаб Турции активно помогал в реформировании и становлении новой, победоносной азербайджанской армии.

Понятно, что при строительстве азербайджанского Диянета следовало бы учесть конфессиональную специфику этой страны, то есть, гарантировать потребности и шиитской общины, не занимаясь грубым и повсеместным насаждением суннитского Ислама. Однако в целом необходимость смены религиозно-политических приоритетов Азербайджана сегодня налицо, и реакция азербайджанского общества на хуцпу своего "Шейх уль Ислама" наглядно это показала.