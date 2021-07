Шейхи ОАЭ продают российские вакцины бедным странам за баснословную цену

Эксклюзивные права на продажу российской вакцины от коронавируса Спутник V, предоставленные эмиратовским шейхам, побудили покупателей в более бедных странах платить втридорога, чтобы получить столь необходимые дозы, говорится в отчете The Moscow Times.

Все началось с того, что несколько месяцев назад западные СМИ начали активно писать об успехах российской «вакцинной дипломатии». Напомним, что многие развивающиеся страны заказывали «Спутник V», пока США и европейские государства заботились прежде всего о том, чтобы вакцинировать собственных граждан, за что их упрекали в «прививочном национализме».

И вот, как выяснила газета The Moscow Times, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который финансировал создание «Спутника», передал эксклюзивные права на распространение вакцины в ряде стран фирме Aurugulf Health Investments, базирующейся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Фирма была создана в конце 2020 года и, как сообщается на ее официальном сайте, занимается «развитием инноваций, качества и доступности в сфере здравоохранения и медицинских технологий».

Цепочка владения этой фирмы ведет к шейху Тахнуну бин Зайеду аль-Нахьяну — брату нынешнего эмира Дубая Мухаммада ибн Рашид аль-Мактума. Уполномоченный представитель Aurugulf на переговорах — еще один член правящей семьи шейх Ахмад Далмук аль-Мактум.

По данным The Moscow Times, именно дубайская фирма, а не Россия, поставляла «Спутник», как минимум, в четыре страны на трех континентах — в Ливан, Пакистан, Гану и Гайану. Проблема в том, что Aurugulf продавала вакцину по цене, вдвое и более превышающей ту, по которой сама Россия отправляла ее в страны ЕС. Если Словакии и Венгрии одна доза обходилась в 9,9 доллара, а две — в 19,9 доллара, то другие страны получали один компонент по цене от 19 до 24 долларов.

Такая переплата вызвала критику со стороны местной оппозиции и прессы, пишет The Moscow Times. Правительства Ганы и Гайаны утверждают, что пытались договориться напрямую с Россией, но российские чиновники предложили им вести переговоры с Aurugulf. Более того, в случае Ливана и Пакистана сделки с дубайской фирмой заключили частные компании, и условия соглашений таковы, что местные правительства фактически лишились права договариваться о поставках «Спутника» самостоятельно. При этом, как заявил The Moscow Times заместитель торгового представителя РФ в Пакистане Руслан Алаев, он не в курсе, как именно российская вакцина попала в эту страну.

О том, что российская сторона не имеет никакого отношения к распространению «Спутника», сказал и второй секретарь российского посольства в Кении Дмитрий Чернецкий. Кения должна была стать еще одной страной, где по схожей схеме мог оказаться «Спутник». Туда уже поступили первые 75 тысяч доз, когда местный Минздрав отозвал разрешение на использование российской вакцины, узнав, что она пришла из Дубая, а не из России. «Они даже пытались продать ее в другие страны, — сказал Чернецкий. — Если вы ищете историю успеха, то это не она». Издание оговаривается, что прямых подтверждений поступления вакцин именно от Aurugulf нет.

Причина, по которым РФПИ передал дубайской фирме права на распространения вакцины, остаются неизвестными. Условия соглашения не опубликованы, эксперты выдвигают различные версии: от желания России защититься в случае каких-то претензий к вакцине до стремления наладить отношения с властями Объединенных Арабских Эмиратов. В то же время правительства стран, получивших «Спутник» по завышенной цене, отвечают на претензии тем, что в условиях пандемии готовы заплатить любые деньги за здоровье собственных граждан.

Между тем в последние месяцы возникла еще одна проблема: поставки «Спутника», в том числе закупленного через Aurugulf, фактически прекратились. Так, из миллиона заказанных доз в Ливан до сих пор поступило только 80 тысяч, последняя поставка была сделана в апреле. По договору с дубайской фирмой, в Гану должно поступить около 3,4 миллиона доз, в Гайану — около 200 тысяч. В общей сложности Россия в этом году планировала произвести 1,6 миллиарда доз, и этот план «фактически провалился», пишет The Moscow Times.