Уроки Карабаха: не тольки беспилотники

Блестящая победа Азербайджана в 44-дневной войне с Арменией осенью прошлого года заставила многих комментаторов говорить о решающей роли военных беспилотников, особенно турецких «Байрактаров». Хотя некоторые военные эксперты указывают, что роль беспилотников как минимум преувеличена, а конфликт в Карабахе показал не меньшую роль старых методов и вооружения, западные комментаторы продолжают фокусироваться на беспилотниках

Александр Стронелл, эксперт по конфликтам, на страницах Международного института стратегических исследований (IISS), обращает внимание западного читателя на аналитику российских военных экспертов. Мы пересказываем его статью, которая по сути суммирует выводы этих экспертов.

44-дневная война между Арменией и Азербайджаном, начавшаяся в конце сентября 2020 года, вызвала бурную дискуссию в аналитических центрах, военных академиях, специализированных журналах и прессе по всему миру. На Западе и за его пределами окончательная победа Азербайджана над силами Армении и непризнанной «Республикой Арцах» широко объясняется двумя факторами: технологиями беспилотных летательных аппаратов и турецкой помощью. Правительства и военные по всему миру с живым интересом отмечали, как технология БПЛА, развернутая малой региональной державой, изменила почти 30-летний статус-кво. Дипломаты и журналисты также отметили растущую готовность Турции оказывать влияние на соседей.

Неудивительно, что ряд официальных, полуофициальных и неофициальных российских СМИ опубликовали свои собственные взгляды на исход войны, которая произошла на территории, которую Россия считает своим собственным задним двором. Тем не менее, в этих отчетах российских экспертов использовано более подробное объяснение победы Азербайджана, избегая чрезмерного акцента на беспилотные войны и турецкую помощь.

Урок первый: качество войск на поле боя все еще имеет значение

Вероятно, наиболее глубоким отходом российских СМИ от западных уроков была их всесторонняя готовность подтвердить более традиционный подход: технологии по-прежнему уступают качеству войск в полевых условиях.

Об этом хорошо говорится в статье, опубликованной в декабре 2020 года в российской армейской газете «Армейский стандарт». Автор использует статистику потерь, чтобы пролить свет на калибр развернутых войск: в то время как с обеих сторон большинство павших были в возрасте от 17 до 19 лет, Азербайджан понес больше потерь среди старших групп. Из азербайджанских потерь 30% были в возрасте от 25 до 27 лет - вероятно, солдаты с 3–5-летним стажем, что указывает на то, что Баку выставил в поле более профессиональную армию, имеющую недавний опыт боевых действий.

Напротив, армянская армия характеризуется как «старый и малый»: молодые призывники и добровольцы во главе с более старшими офицерами, прошедшими еще советскую подготовку, следуют устаревшей тактике советской эпохи - и попросту не имеют знаний или опыта в боевых действиях, где часто используются БПЛА. Автор не может удержаться от укора в связи с малым вкладом Армении в операцию России в Сирии - по его мнению, это упущенная возможность для армянских сил получить ценный опыт на современном поле боя.

«Эксперты отмечают также, что войска НКР и Армении не имели боевого опыта современной войны. Хотя возможность приобрести его были. Группа армянских саперов действует на территории Сирии. Однако армянские военнослужащие не принимают участия в боевых действиях. Теоретически армянский контингент в Сирии мог бы быть существенно увеличен, а его бойцы и офицеры получили бы боевой опыт. Но этого не произошло».

Подобные настроения находят отражение в явно неофициальных публикациях, в том числе в популярном журнале «Военное обозрение», в котором и вовсе без всякой корректности ставится под сомнение компетентность рядовых армянских войск. В статье, опубликованной вскоре после капитуляции Армении, упорядоченные и организованные азербайджанские силы, «прям как немцы», сравниваются с некомпетентными и дезорганизованными армянами.

Вывод очевиден: хотя технологии изменили поле битвы, компетентное военное дело останется центральным фактором, определяющим исход будущих войн.

Урок второй: изменился характер всего поля боя

Не менее глубокой была готовность российских аналитиков признать, что Нагорный Карабах преподает уроки для всего поля боя, а не только для авиации. Согласно «Армейскому стандарту», конфликт был «встречей» советского и современного подходов к ведению боевых действий - «очередное подтверждение того, что тактика войны эпохи глобального противостояния СССР и США остается в прошлом».

В качестве примера автор подчеркивает неудавшуюся оборону Арменией так называемой «линии Баграмяна» - серии укреплений на границе Нагорного Карабаха и Азербайджана, созданных во время первой Нагорно-Карабахской войны на средства армянской диаспоры. . Армения вступила в войну, надеясь защитить те же позиции, которые, как сообщается, практически не изменились с 1990-х годов. На деле же, азербайджанские беспилотники и артиллерия быстро снесли заранее обозначенные оборонительные позиции и быстро выявили армянские средства ПВО для уничтожения.

К аналогичным выводам приводит декабрьская статья в «Военно-промышленном курьере» обозревателя «Валдайского клуба», политолога Александра Храмчихина. Победа Армении в первой Нагорно-Карабахской войне (1988–1994 гг.) может быть объяснена тем фактом, что «на порядок» больше армянских офицеров прошли подготовку в Советской Армии и получили реальный боевой опыт в Афганистане, что позволило Армении добиться победы. несмотря на сопоставимые численные и технические преимущества Азербайджана. С тех пор, отмечает Храмчихин, армяне «армяне благополучно почили на лаврах, уверенные, что ситуация 1992–1994 годов сохранится навсегда», и в «вечной недееспособности » врага.

Фактически, оборона советской эпохи встретила наступление 21 века. Азербайджанские технологии давали преимущество, но более высокий уровень компетентности и подготовки со стороны Армении мог бы притупить их эффект.

Урок третий: национальная воля к борьбе имеет большое значение

В то время как Ереван подвергается резкой критике за недооценку старого врага и неспособность понять реалии современного поля битвы, Баку много хвалят. Действительно, восхищение целеустремленным вниманием Азербайджана к изменению почти 30-летнего статус-кво было ощутимым, особенно с учетом того, что Армения якобы является одним из ближайших союзников Москвы.

У западных наблюдателей может возникнуть соблазн назвать это, как это делает RAND, «национальной волей к борьбе» - решимостью достичь военной цели, используя все аспекты национальной мощи, и преследовать эту цель даже при значительных политических, экономических и военные расходы. Подавляющее большинство российских статей о конфликте приписывают Азербайджану проницательную, рассчитанную на десятилетие программу военной модернизации, выполненную с точным прицелом на возвращение Карабаха - в результате, как пишет журнал «Военное обозрение», в то время как Азербайджан включал элементы 21 века, вооруженные силы Армении томились в прошлом столетии.

Решимость азербайджанцев контрастирует с отсутствием решимости со стороны руководства Армении. В «Военно-промышленном курьере» говорится о нежелании Еревана отправлять армянские войска на фронт — вместо этого решили переложить основную тяжесть боев на «арцахских» призывников и добровольцев. Храмчихин здесь снова отмечает, что «армяне ни одного Су-30СМ не потеряли, но национальную катастрофу вполне заслуженно получили».

Урок четвертый: самокритика важна

Российские СМИ не уклоняются от вопроса, что должна сделать их страна, чтобы должным образом извлечь уроки войны - в частности, необходимость полностью смириться с национальными слабостями. Некоторые из наиболее интроспективных анализов конфликта были опубликованы в неофициальных изданиях, таких как «Военное обозрение», в которых предостерегает от той же ошибки, которую Армения совершает с 1994 года: веры в собственную пропаганду. «Искаженное общественное понимание» собственного военного потенциала России никому не приносит пользы ни до, ни во время конфликта, «Обозрение» сообщает своим читателям: «Если одна сторона (Азербайджан) упорно к этому готовилась, то вторая (военно-политическое руководство Армении) – вела подготовку, фактически, к парадам».

Резкая критика снова обрушивается на армянское руководство с разных сторон, особенно за плохие решения Еревана о закупках. И Храмчихин, и «Армейский стандарт» обращают внимание на решение Армении закупить в Иордании бывшие в употреблении и устаревшие системы ПВО советской эпохи, не способные эффективно противодействовать БПЛА, вместо того, чтобы закупить современные российские системы. «Военное обозрение» придерживается несколько иной точки зрения, выделяя покупку Арменией современной баллистической ракеты малой дальности «Искандер-Э» у России - которая в конечном итоге оказалась практически не имеющей боевой ценности — особой критикой: «фрак ... для человека с рваными штанами и босиком».

Ключевой вывод состоит в том, что для того, чтобы избежать ошибок Армении, Москва должна иметь реалистичное представление о своих военных возможностях и трезво думать о своих ограничениях и возможностях.

Стронелл отмечает, что судя по всему в России сделали правильные выводы из прошлогодней войны в Нагорном Карабахе, которые выходят далеко за повторение мантр про турецкую помощь и беспилотники.

Безусловно, роль БПЛА и турецкой помощи невозможно отрицать. Более того, современная азербайджанская армия это во многом продукт обучения азербайджанских офицеров в Турции, совместных с турками учений и так далее. Турки помогли азербайджанцам изменить свое мышление, и возможно именно этот вклад оказал гораздо более решающее значение, чем БПЛА.