Талибы гарантировали безопасность "предателям" и "рабам"

Талибан* заявляет, что люди, работавшие на иностранные силы в Афганистане, будут в безопасности, если они проявляют раскаяние, и им не нужно покидать разрушенную войной страну.

«Им не будет угрожать какая-либо опасность с нашей стороны ... В настоящее время никто не обязан покидать страну», - говорится в заявлении талибов, опубликованном в понедельник.

«Исламский Эмират хотел бы проинформировать всех вышеупомянутых людей, что они должны выразить раскаяние в своих прошлых действиях и не должны участвовать в таких действиях в будущем, которые равносильны измене Исламу и стране».

Это заявление было сделано в то время, когда США и силы НАТО продолжают выводить войска после того, как президент Джо Байден назначил 11 сентября крайним сроком для прекращения 20-летнего военного вмешательства Вашингтона в эту страну.

Тысячи афганцев работали с международными силами за последние 20 лет в качестве переводчиков, охранников и других помощников.

Они опасаются возмездия со стороны талибов после ухода иностранных войск. Многие уже подали документы на получение специальных виз для выезда из страны.

В нескольких странах, включая США, Германию и Великобританию, есть программы по переселению местного персонала.

По данным посольства, заявки примерно 18 000 афганцев на получение специальной иммиграционной визы в настоящее время находятся на рассмотрении в посольстве США в Кабуле.

Тысячи других уже были переселены в страны, с которыми они работали.

На прошлой неделе талибы также пытались успокоить иностранные посольства после закрытия австралийской миссии в Кабуле.

Группа заявила, что обеспечит «безопасные условия» для работы этих миссий даже после того, как иностранные войска покинут страну.

По данным американской неправительственной организации No One Left Behind, с 2016 года были убиты около 300 человек, которые работали в качестве местного персонала в армии США, или членов их семей.

В прошлом талибы заявляли, что афганцы, работающие с «захватчиками», являются «предателями» или «рабами».

Группа призвала этих афганцев «выразить раскаяние по поводу своих прошлых действий» и говорит, что они не должны заниматься такой деятельностью в будущем.

«Мы рассматривали их как наших врагов, когда они непосредственно стояли в рядах наших врагов», - говорится в заявлении.

«Но когда они покинут ряды врагов и решат жить как обычные афганцы на своей родине, они не столкнутся с какими-либо проблемами».

Однако, местный персонал не склонен верить заявлением талибов, тем более, что многочисленные сторонники талибов в соцсетях призывают к расправе и говорят, что никакого прощению коллаборационистам быть не может.

За последние два десятилетия десятки афганских переводчиков были убиты и ранены в ходе целенаправленных нападений талибов.

В последние недели многие из этих афганцев устроили демонстрации в Кабуле, требуя, чтобы иностранные силы и посольства, с которыми они работали, переместили их за пределы Афганистана.

«Они следят за нами», - сказал агентству AFP на прошлой неделе Омид Махмуди, переводчик, работавший с американскими войсками в период с 2018 по 2020 год.

«Талибан нас не простит. Они убьют и обезглавят нас».

Другой переводчик, Омар, проработавший в посольстве США около 10 лет, опасается, что, не покинув страну, он не сможет избежать возмездия талибов.

«Я сожалею о работе на США. Это была самая большая ошибка в моей жизни», - сказал Омар, попросивший AFP не называть его полное имя. «Мой собственный дядя и двоюродные братья называют меня агентом Америки».

Отметим, что дальнейшая судьба этих людей может стать очень показательным моментом как для США так и для талибов. Если США бросят афганских помощников, или талибы все же устроят репрессии, это может стать серьезным ударом по доверию либо к США либо к талибам соответственно.

* - запрещены в РФ