Бадиуззаман (1950-е): «И русский не останется без веры, и не сможет вернуться назад в христианство»

В последнее время мусульмане России сталкиваются с большим давлением со стороны властей в виде запретов общепризнанной исламской литературы, арестом мусульманских лидеров, запретом на строительство мечетей и другими ограничениями в правах. У некоторых мусульман в связи с этим появляются упаднические настроения. Однако не нужно забывать, что всё это является испытанием и предопределением Всевышнего, процессом роста и развития, борьбой смыслов и идей.

В связи с этим хотелось бы привести в пример цитаты знаменитого исламского ученого современности, который в своей жизни прошел множество испытаний в духовной и интеллектуальной борьбе с воинствующим безбожием. Бадиуззаман Саид Нурси, чью годовщину смерти 25 Рамадана отметили позавчера в Турции, и чьи книги в оригинале на османском языке недавно запретили в России, застал 3 периода исторических событий мира и Турции: развал Османского халифата, создание кемалистской Турции и постепенный отход Турции после 1950-х годов от навязаемого турецкому обществу атеизма и жесткого секуляризма.

Самые тяжелые годы воинствующего безбожия и кемализма Саид Нурси, естественно, провел в тюрьмах и ссылках, прошли сотни судов, пытавшихся запретить его книги об Исламе и имане, заставить замолчать его. Однако он никогда не терял надежды на Милость Аллаха, на то, что атеистический гнет будет сломлен, что и произошло при его жизни в 1950-х годах, при Аднане Мендересе. Сейчас книги Саида Нурси, после долгих лет попытки запрета и клеветы, признаны на самом высоком уровне и официально издаются в Министерстве по делам религии Турции.

Но вернемся к теме. В книге «Мухакемат», написанной еще в период Османского правления (1911), он описывает некоторые явления, затмевающие истинность Ислама, такие как исраилият и древнегреческая философия. В первой части он формулирует ряд принципов, необходимых для того, чтобы «отполировать» Ислам и очистить его от этих наслоений. Вторая часть – «изложение нескольких вопросов, связанных с духом риторики (красноречия)», потому что «ключ к чудотворности (иджаз) Корана можно найти только в глубинах арабского красноречия, а не в мастерской греческой философии».

Нурси объясняет: то, что давало ему смелость бросать вызов идеям прошлого (которые, как упоминалось, вобрали в себя чуждое Исламу, затруднявшее его понимание), была именно его твердая вера в то, что «Истина вырастет и расцветет», потому что настоящее – это эпоха разума (акл). «Идеи, разум, истина и мудрость производят пар научных истин, которые, как дождь, постоянно изливаются вниз, на равнины настоящего и на горы будущего». В прошлом воображаемые столкновение и противоречие между некоторыми научными вопросами и некоторыми внешними предписаниями (завахир) Ислама были главным препятствием, которое мешало триумфу Ислама. Пробуждая стремление к поиску истины, вызывая чувство человеколюбия и тягу к справедливости, наука и образование устранили и продолжают устранять это препятствие. Так, с помощью положительного влияния науки частично в настоящем и полностью в будущем «Истина восторжествует над силой, доказательство – над софистикой, разум – над инстинктом, и мысли – над чувствами».

Нурси подчеркивает, что «отбрасывание разума, отказ от доказательств и слепое подражание духовенству повергло христиан и подобных им в низины заблуждения». «То, что позволяет Исламу постоянно проявлять себя и раскрывать свои истины по мере развития человеческой мысли, – это то, что он основывается на истине, руководствуется доказательствами, советуется с разумом, находится на троне истинности и пребывает в согласии с мудростью». Как уже раньше указывал Нурси, Шариат, под которым подразумевается исламское учение в его совокупности (основанное на Коране и Сунне), есть явление динамическое. Он приспосабливается и расширяется, следуя за человеческим прогрессом.

Таким образом, убеждение Нурси, что Ислам будет господствовать в будущем, является общим представлением о прогрессе. Для Бадиуззамана это универсальное понятие, которое не ограничивается человеческим миром. Это закон, который действует как во вселенной, так и в человеке: ведь он – часть и плод этого мира. Потому что как во вселенной, так и в человеке заложена склонность к совершенствованию (мейл-и истикмаль) и прогрессу. Именно эта склонность подчиняет все создания этому закону.

Более того, существуют сходство и согласованность между природными законами и законами Корана. Это выражено в постулатах обычного Шариата, который управляет добровольными действиями человека и устанавливает границы, и Шариата Сотворения (фитрийа), который состоит из законов, действующих во вселенной. Согласно Нурси, законы Шариата полностью согласуются с законами Сотворения, действующими в природе. Благодаря этому соответствию Коран становится верховным гарантом общественного порядка, баланса человечества и его прогресса.

110 лет назад, весной 1911 года по просьбе исламских ученых (улемов) он произнес проповедь в мечети Омейядов в Дамаске (на фото), в которой говорил о восхождении Ислама.

В своей проповеди Нурси изложил аргументы, доказывающие близящееся восхождение Ислама, тем самым противодействуя отчаянию, охватившему мусульман. Он называл отчаяние и бенадежность бедствием, наносящим Исламу самый сильный вред в его настоящем развитии, и делал акцент на моральное обновление как средство исцеления от него.

Нурси начал проповедь аятом Корана: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха» (Коран, 39:53) и хадисом Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха): «Я пришел, дабы усовершенствовать нравы». Эти цитаты определили основное содержание темы шести Слов, из которых состояла проповедь. Первое Слово – надежда. Нурси формулирует причины своего оптимизма в отношении будущего исламского мира. Основанием для его аргументов служило то, что «истины Ислама обладают наиболее оптимальной и совершенной способностью к прогрессу, как материальному, так и духовному».

В начале Нурси цитирует известное замечание японского главнокомандующего о том, что, в отличие от других религий, Ислам обладает способностью к прогрессу и содержит все необходимое для достижения истинной цивилизованности. Для Нурси было особенно важно то, что это проницательное наблюдение сделал не только немусульманин, но японец. Многие в те времена приводили в пример японцев, которые на пути к прогрессу и цивилизации перенимали у Запада науку и технологию и сохраняли свою культуру и духовность. Нурси продолжил изложение своих аргументов, заявляя, что история не дает никаких примеров мусульман, принявших другие религии после глубоких размышлений и благодаря развитости своего интеллекта, тогда как в результате разумных аргументов и надежных доказательств Ислам постоянно притягивает и день за днем вбирает в себя все новых и новых последователей других религий. После этого Нурси призывает мусульман:

«Если мы покажем своими деяниями совершенство морали Ислама и истин веры, то последователи других религий, без сомнения, целыми группами будут принимать Ислам, и даже некоторые области и государства Земли перейдут в Ислам».

Нурси остановился на теме поиска современным человеком истинной религии. Развитие науки, а также ужасающие войны и события двадцатого столетия вызвали в людях стремление к поиску истины. Войны пробудили человека, и он понял сущность человечности и ее всеобъемлющий характер. Таким образом, человек осознал свою потребность в религии, поскольку «единственная опора в условиях неисчислимых бедствий, внешних и внутренних врагов, которые поражают его – это искреннее принятие Создателя мира, вера и подтверждение существования потустороннего мира (ахирата). Для пробужденного человечества нет иного выхода. В настоящее время государства так же, как и отдельные люди, начали осознавать эту острую человеческую потребность».

На следующем этапе своей аргументации Нурси подчеркнул, что Коран часто заставляет человека обращаться к своему разуму, побуждая использовать свой ум, размышлять и учиться на собственном жизненном опыте и на примере событий прошлых эпох. Нурси посоветовал своим слушателям обратить внимание на эти предупреждения:

«Мы, мусульмане, – ученики Корана и следуем за доказательствами. Мы обращаемся к истинам веры разумом, мыслями и сердцем. Подобно некоторым последователям других религий, мы не отказываемся от доказательств ради того, чтобы просто повиноваться и слепо подражать духовенству. Поэтому в будущем, в котором будет править разум, наука и технология, несомненно, будет править Коран, который опирается на рациональные доказательства и который все свои предписания обосновывает разумом».

В качестве дополнения к этому первому аспекту Нурси рассказал своим слушателям о восьми серьезных препятствиях, которые мешали победе истин Ислама в прошлом и которые уже начинают рассыпаться:

Первыми тремя препятствиями были

«невежество европейцев,

их варварство в старые времена и

их религиозный фанатизм. Эти три препятствия, разрушенные благами и достижениями науки, знания и цивилизации, начали рассыпаться.

Четвертым и пятым были

«господство и правление священников и глав церкви, равно как и тот факт, что европейцы повиновались и слепо следовали за ними. Эти два препятствия также начали исчезать с распространением среди людей свободомыслия и тяги к поиску истины».

Шестым и седьмым препятствиями были

«деспотизм, при котором мы жили, и падение нравов, проистекающее из неследования Шариату». Они исчезли, потому что увеличилось усердие в следовании Исламу и понимание неприглядности безнравственности.

Восьмым препятствием был воображаемый конфликт между современной наукой и некоторыми поверхностными значениями истин Ислама. То есть ученые-материалисты и философы выступили против Ислама, потому что не понимали его истинного значения. Но после того как они узнают истину, даже самый упрямый философ будет вынужден принять Истину.

Он сделал очень важное и интересное отступление о том, как Коран наставляет человека на путь прогресса и поощряет его идти по этому пути. Вкратце пересказав чудеса Пророков (мир им), Нурси заключил:

«Коран сообщает человечеству, что события, подобные этим чудесам, действительно произойдут в будущем при помощи прогресса, и поощряет человечество идти навстречу им словами: «Трудись! Покажи примеры этих чудес! Сделай двухмесячную поездку за один день, как Пророк Соломон, мир ему! Трудись, чтобы найти исцеление от самых страшных болезней, как Пророк Иисус, мир ему!» Помимо этих, он приводил в пример и другие чудеса, упомянутые в Коране.

Нурси сделал следующий вывод: Османская империя взяла курс на модернизацию, но восприняла не благотворные аспекты цивилизации, а ее грехи и злодеяния и подражала им. Таким образом, империя уменьшилась до размеров побежденного государства. Пороки цивилизации взяли верх над ее благами, поэтому люди страдали от кровавых и пагубных войн столетия. «Ин ша Аллах, в будущем добродетели цивилизации восторжествуют силой Ислама, лицо земли будет очищено от мерзости, и мир во всем мире – обеспечен».

После этого Нурси обратился к собравшимся со следующими словами:

«Что же получается? Существуют такие мощные и несокрушимые пути и средства материального и морального прогресса для Ислама и верующих, и путь к будущему счастью, как железная дорога, открыт, а вы отчаиваетесь и впадаете в безнадежность перед лицом будущего и разрушаете духовную силу исламского мира?.. Так как стремление к совершенствованию заложено в сути человеческой природы, ин ша Аллах, в будущем истина и справедливость укажут путь ко всеобщему счастью, которое станет искуплением прежних ошибок людей в мире Ислама... Так же как за каждой зимой приходит весна и за каждой ночью – утро, у человечества, ин ша Аллах, тоже будут свое утро и своя весна. И вы можете ожидать от Божественной Милости, что увидите настоящую цивилизацию среди всеобщего мира, принесенного солнцем истины Ислама».

Однако Нурси предупредил: «Остерегайтесь, братья мои! Не подумайте, что своими словами я побуждаю вас заняться политикой. Боже упаси! Истина Ислама стоит выше любой политики. Вся политика может служить Исламу, но никакая политика не может сделать Ислам своим инструментом».

«Своим скудным умом я представляю себе исламское общество нашего времени как фабрику со множеством колесиков и машин. Если одно колесико отстанет или наедет на соседнее, механизм машины перестанет работать. Таким образом, благоприятное время для исламского единения уже настало. Оно требует не обращать внимания на ошибки друг друга». Нурси подразумевал, что Ислам достигнет высоты материальным и технологическим прогрессом, который будет возможен с помощью единения и сотрудничества всех его разнообразных составных элементов – групп и народов, из которых складывается исламский мир.

* * *

В письмах, написанных позднее, в республиканский период Турции, Саид Нурси обращает внимание на следующее:

Человек по своей природе не может жить без веры, и не желает, оставшись без нее, уйти в ничто, в небытие, он жаждает и нуждается в вечной жизни и вечном счастье. В одном из своих писем он указывает на эту мысль:

«Да, мои братья, Пророк Иса (Иисус), мир ему, сказал в Евангелии: "Я ухожу, чтобы пришел к вам Утешитель", – то есть Пророк Мухаммед (мир ему и благословение). Из этого следует, что одним из очень великих смыслов, целей и даров Корана для человечества является утешение.

Да, человек, среди бурь, гибели и разрушений, происходящих в этом ужасном мире, имеет отношение ко всему и связан со всем, что есть в этом безграничном пространстве, и лишь Коран в действительности утешает человека, является ему опорой и поддержкой. Наиболее нуждающимся в этом утешении является наше время».

«Сейчас абсолютное безверие стремится распространить такой ад, что ни одному неверующему в мире не стоит приближаться к нему. Один из секретов того, почему Коран является "Милостью для миров", заключается в следующем: подобно тому, как он для мусульман является милостью, так и, давая возможность для неверующих допустить существование Вечного мира (ахирата) и Всевышнего, он указывает на то, что он является милостью и для неверующих, для всего человечества, которая в некоторой степени спасла их в этом мире от того духовного ада. Между тем, сейчас некоторые заблудшие ученые и философы, а именно, те, которые не примирились с Кораном, сошли с верного пути и выступают против него, начали способом коммунистов распространять абсолютное безбожие. Распространяясь за завесой коммунизма посредством мунафиков и атеистов и некоторых политиков, являющихся крайними противниками веры, идеи безбожия начали заражать людей, что может привести к анархии. В связи с этим нынешняя жизнь, без веры, невозможна. Такие слова, как "Народ без веры жить не сможет", указывает на это обстоятельство. Действительно, при абсолютном безверии жить невозможно...

Стало быть, невозможно, чтобы мусульманин стал последователем другой религии – или христианином, или иудеем, и особенно, коммунистом. Дело в том, что если какой-либо христианин станет мусульманином, он еще больше будет любить Иисуса (мир ему). Если какой-либо иудей станет мусульманином, он еще больше будет любить Моисея (мир ему). Но если какой-нибудь мусульманин оставит религию Мухаммеда (МЕИБ), он уже не примет ни одну религию, станет анархистом, в его душе не останется ничего, что стало бы опорой для его совершенствования. Его совесть испортится, и он станет отравой для жизни общества».

* * *

Саид Нурси описывает разницу между учением Пророков, которые приходили от Всевышнего (дин), и философией мудрецов, опирающихся лишь на свой разум, и показывает разницу между уроками, данными человеческой философией и Божественным Кораном для общественной жизни человечества:

«Итак, смотри! В человеческом мире со времен Адама (мир ему) и до наших дней два великих течения, два пути мышления, подобно двум громадным деревьям, распростерли свои ветви во все стороны, во все слои человеческого общества. Один из них – это путь пророчества и религии, а другой – путь философии и человеческой мудрости. Когда эти два пути были в согласии и объединялись, то есть когда путь философии вступал под сень пути религии и, подчинившись, служил ей, человечество обретало счастье и благополучную общественную жизнь. Когда они расходились, всё благо и свет собиралось вокруг пути пророчества и религии, а зло и заблуждение сходилось вокруг пути философии...

Итак, путь философии, не следующий пути религии, приобретая образ некоего адского дерева Заккум, распространяет вокруг себя мрак ширка и заблуждения. Притом на ветви интеллекта это дерево взрастило и преподнесло разуму человечества такие плоды, как атеизм, материализм, натурализм; на ветви чувства гнева оно взрастило нимродов, фараонов и шаддадов; на ветви страстных, животных чувств – многочисленных божеств, идолов и тех, кто претендует на божественность. Путь же пророчества, подобный райскому дереву Туба, нацеленный на веру и поклонение Создателю, показывает, каким образом человек является самым совершенным плодом этой Вселенной, и его благословенные ветви взрастили в саду Земли такие плоды, как – на ветви интеллекта – Пророков, Посланников и праведников; на ветви чувства защиты – справедливых правителей и царей, подобных ангелам; на ветви чувства любви – высоконравственных людей с целомудренными и прекрасными обликами, прославленных своей щедростью».

«Уроки, данные философией и Кораном для общественной жизни человечества.

Итак, философия в общественной жизни за точку опоры принимает силу.

Целью ставит выгоду.

Законом жизни признает борьбу.

Связующим элементом в обществе считает расизм и крайний национализм.

Ее плодами являются услаждение страстей и увеличение человеческих нужд.

Между тем, следствием силы является нападение. Погоня за выгодой – поскольку ни одно желание невозможно удовлетворить полностью, и постоянно хочется большего – ведет к постоянным ожесточенным схваткам. По закону борьбы необходимо сражаться. Следствием же расизма, который вызывает желание расти, проглатывая других, является агрессия. Таким образом, из-за этого мировоззрения человечество лишилось своего счастья.

Коран же точкой опоры вместо силы принимает истину.

Егоцелью вместо выгоды является добродетель и Божественное довольство.

За основу жизни берет не закон борьбы, а закон взаимопомощи.

Связующими элементами в обществе, вместо расизма и национализма, принимает религию, общее дело и общую родину.

Его цель – преградить путь необузданным страстям, направить душу к возвышенным идеям, дать пищу высоким чувствам и, направив к вершинам человечности, сделать человекачеловеком в полном смысле слова.

Делом истины является объединение,следствием добродетели – согласие. Следствием закона взаимопомощиявляется стремление помочь друг другу. Религия влечет людей к братству, к сплоченности. Обуздание и усмирение страстей,освобождение человеческой души и подстегивание ее на пути к совершенству ведет к счастью в обоих мирах».

* * *

В своих книгах и защитительных речах в судах республиканского периода Саид Нурси говорит о том, что мусульмане противостоят безбожию, действующему через науку, духовно и интеллектуально. Приводя в пример 256-ой аят Корана из суры «Бакара» и отмечая, что своим числовым значением он указывает на 1930-34 годы, он следующим образом комментирует его первую половину:

«Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения. Поистине, Аллах – Слышащий, Знающий. Аллах – друг тех, которые уверовали: Он выводит их из мрака к свету. А те, которые неверны, друзья их – идолы; они выводят их от света к мраку. Это – обитатели огня, они в нем вечно пребывают!" (Коран)

«В этот период, с отделением религии от государства, свобода совести, не принуждающая к вере и отвергающая физическую борьбу (джихад) за веру, в различных государствах становится одним из основных законов и политических принципов, и государство (Турция) становится светской республикой. Но взамен этого манави джихад, то есть духовная, интеллектуальная борьба за веру будет продолжаться с помощью меча тахкики имана – сильной веры. Дело в том, что этот аят сообщает, что благодаря Корану появится наиболее совершенное наставление на истинный путь и свет, показывающий неопровержимые доказательства, которые очевидно проявят истину...

Да, слава Аллаху, около двадцати лет тафсиры Корана "Рисале-и Hyp" фактически проявляют это сокровенное сообщение аята. Из-за этого ученики "Рисале-и Hyp" не вмешиваются в мирскую политику, в различные политические течения и в физическую борьбу, и не придают им значения. Настоящие ученики "Рисале-и Hyp" так говорят своему самому непримиримому врагу, против его пренебрежительной агрессии:

"О несчастный! Я стараюсь спасти тебя от вечного небытия и поднять тебя от тленного и самого низкого и горького животного уровня на высоты вечного, человеческого счастья, а ты же стремишься покончить со мной. Наслаждений у тебя в этом мире очень мало и они быстротечны, но наказаний и мук в ином мире у тебя очень много и они продолжительны. Моя же смерть – это освобождение от прижизненных обязанностей. Не буду возиться с тобой, делай все, что хочешь!" Он не в гневе на этого несправедливого врага, наоборот, он жалеет его и старается исправить его, желая его спасения".

В одном из своих писем, написанных в начале 1950-х годов, Нурси пишет:

«В результате двух страшных мировых войн в человечестве произошло мощное пробуждение, в связи с чем ни один народ не будет жить без веры. И русский не останется без веры, и не сможет, вернувшись назад, стать христианином. Если что и случится, то произойдет или его примирение с Кораном, или же он станет последователем Корана, который сокрушает идеи абсолютного безверия, опирается на истину и основывается на доводах и доказательствах, а также убеждает разум и сердце. И тогда он не сможет быть противником 400 миллионов последователей Корана».

Здесь может возникнуть вопрос: почему Саид Нурси пишет «и даже русский не останется без веры»? Если обратить внимание, когда были сказаны эти слова – 1950-е годы, то станет понятно. Ведь это годы расцвета сталинизма и коммунизма в СССР, когда люди "праздновали победу над верой и религией", а СССР и русские/советские люди расценивались в мире как основные носители атеистической, коммунистической идеологии.

В те годы, когда и сама Турция только-только выбиралась из кемалистской диктатуры, эти слова многими воспринимались как далекие от реальности фантазии религиозного фанатика. Однако по прошествии 70 лет мы своими глазами видим десятки тысяч русских людей (и для многих это уже не удивительно) – ученых, журналистов, политиков, философов, священников, общественных деятелей, – которые без всякого принуждения, на основе разума, размышлений, сопоставлений пришли к Истине, последовав за Последним Божьим Словом – Кораном.

И это только начало, ин ша Аллах...