Пандемия повышает роль религии в мире - новое исследование

Тяжелые времена часто приводят к взрыву религиозности, поскольку люди обращаются к вере как к утешению от несчастья. Пандемия коронавируса, унесшая на сегодняшний день более 2,8 миллиона жизней, безусловно, стала одним из самых катастрофических событий за последнее время. Столкнувшись с серьезными потрясениями прошлого года, обращались ли люди к вере или вместо этого мы видим свидетельства «религиозного спада»?

Новое исследование ряда ученых — Кадира Йылдырыма, Тарека Масуда и Питера Мандавиля — покаывает, что религия играет особую роль в трудные времена. Об этом авторы исследования пишут в своей новой статье в The Washington Post. По словам исследователей, люди, которые испытывали психологический стресс из-за потери дохода в связи с пандемией, обращались к религии чаще, чем те, чьи средства к существованию были обеспечены. Более того, они обнаружили, что более высокий уровень религиозности коррелирует со значительно более низким уровнем бедствия среди опрошенных ими мусульман.

Как же пандемия повлияла на психическое здоровье?

Опрос, проведенный в интернете в ноябре и декабре, включил в выборку более 9000 взрослых в Египте (2018), Саудовской Аравии (2041), Турции (2043), Пакистане (1213) и Индонезии (2011). Выборка, отобранная глобальной исследовательской фирмой YouGov, была поровну разделена между мужчинами и женщинами, и средний возраст респондентов составил 31,2 года (женщины - 29,9 года, мужчины - 32,6 года).

Последствия пандемии измерили несколькими способами. Во-первых, после исследования пульса домашних хозяйств, проведенного Бюро переписи населения США по поводу коронавируса, ученые задавали вопросы о психическом здоровье респондентов, в частности о том, как часто они испытывали нервозность, апатию или депрессию или неспособность перестать беспокоиться в течение семи дней перед опросом. Результаты показывают, что в среднем респонденты испытывали каждую из этих эмоций по крайней мере несколько дней в течение недели, предшествующей опросу.

Исследователи также спросили о материальных источниках незащищенности. Многие участники опроса заявили, что они испытали или ожидали столкнуться с нестабильностью доходов и занятости. Почти 58 процентов респондентов опроса заявили, что они или кто-то из членов их семьи потеряли доход от работы с марта 2020 года. И около половины - 50,7 процента респондентов - заявили, что ожидают потерять доход от работы из-за пандемии коронавируса в течение следующих четырех недель. Более того, около 41 процента респондентов ответили утвердительно на оба вопроса.

Между потерей дохода и психологическим расстройством отмечена явная связь. Респонденты, которые сообщили о потере дохода от работы с начала пандемии, значительно чаще сообщали о чувствах нервозности, беспокойства, апатии и депрессии, чем те, кто не сообщал об отсутствии потери дохода в результате пандемии.

В мусульманских обществах усилилось чувство веры

Исследование показывает, что пандемия оказала значительное влияние на религиозность в мусульманских обществах. В среднем респонденты сообщили, что они ежедневно совершали молитвы, читали или слушали Коран, читали религиозные книги и использовали религиозные программы больше, чем до пандемии.

Респонденты сообщали, что сейчас они реже посещают мечети и религиозные кружки, чем раньше, хотя это, скорее всего, является отражением карантинных мер, комендантского часа и ограничений на собрания, а не свидетельством снижения интереса к религиозной практике.

Совокупные результаты по пяти странам, включенным в исследование, в основном справедливы и для каждой из этих стран. Чтобы изучить различия между странами, создали индекс религиозности: ежедневные молитвы, чтение / прослушивание Корана, чтение религиозных книг, а также прослушивание или просмотр религиозных программ. В Египте, Саудовской Аравии, Пакистане и Индонезии респонденты в среднем стали более религиозными во время пандемии.

Однако этого не произошло в Турции, где средний уровень религиозности остается примерно таким же, как в дни, предшествующие пандемии. Относительный секуляризм Турции и относительно низкая важность религии в жизни турок могут быть одним из объяснений: 75 процентов турецких респондентов указали, что религия «в некоторой степени» или «очень важна» в их жизни, тогда как более 90 процентов респондентов в других странах страны так относятся к религии.

Религия как механизм выживания

Является ли сообщаемый рост религиозной практики функцией желания людей найти источник комфорта в мире, который стал более напряженным из-за пандемии коронавируса? Все данные говорят об этом.

Более того, они обнаружили, что люди, которые строже практиковали религию после начала пандемии, также сообщили о значительно более низком уровне эмоционального стресса. Проще говоря: люди, которые говорят, что они молятся и читают Коран больше после начала пандемии, также сообщают о том, что они меньше чувствовали беспокойства, депрессию и апатию.

Хотя нам еще многое предстоит узнать о долгосрочных социальных последствиях пандемии, данные из нескольких стран с мусульманским большинством - наряду с ранними опросами из других региональных и религиозных контекстов - предполагают, что covid-19 оказывает заметное влияние на религиозную жизнь. Еще неизвестно, являются ли наблюдаемые признаки повышенной религиозности временной реакцией на кризис здравоохранения или они представляют собой более устойчивую тенденцию.

Политические последствия этих событий могут также иметь далеко идущие последствия. В последние годы наблюдается ослабление так называемых исламистских политических партий и групп, таких как Братья-мусульмане* в Египте или Джамаат-и-Ислами в Пакистане, что обусловлено как репрессиями режима, так и ростом секуляризма, в частности среди молодых людей. Поскольку пандемия делает граждан как более религиозными, так и более критичными по отношению к правительствам, которые не способны эффективно отреагировать на нее, мы можем увидеть, как маятник решительно качнется в другом направлении.

* - запрещены в РФ