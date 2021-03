Заключение ведущих специалистов Турции по книгам С. Нурси направлено в Татарстан

В Татарстане в г. Набережные Челны продолжается процесс по "делу татарских бабушек", которых обвиняют в создании экстремистского сообщества за чтение книг Саида Нурси в оригинале на османском языке (очередное заседание намечено на 6 апреля) и, вместе с ним, процесс по запрету книг Саида Нурси в оригинале (очередное заседание намечено на 31 марта).

На прошедшем 23 марта заседании суда по запрету книг Саида Нурси в оригинале на турецком (османском) языке адвокаты заявили ходатайство о проведении новой экспертизы в рамках этого процесса. Суд удовлетворил это ходатайство.

Напомним, что экспертизу проводили специалисты с невысокой квалификацией и не владеющие языком оригинала и не являющиеся носителями языка из Набережночелнинского государственного педагогического университета: эксперт-психолог Кирушин К.Р. (магистрант криминалистики с первым историческим образованием), эксперт-лингвист Галиуллин Р.Р. (кандидат филологических наук) и эксперт-религиовед Галиев Л.М. (кандидат социологических наук). Они сочли, что исследованные книги либо представляют собой "идеологические источники религиозного экстремистского объединения «Нурджулар»", либо содержат такие источники и "фрагменты" из них.

Ведущие и известные турецкие специалисты - профессора из Ускюдарского университета в Стамбуле, являющиеся носителями турецкого языка, сделали заключение по книгам Саида Нурси для судебного процесса в Татарстане, отрывки из которого мы публикуем ниже.

УСКЮДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ (перевод на русский язык)

20 Февраля 2021 Стамбул, Турецкая Республика

На основе обращения издательства «Сёзлер Нешрият Сан. Тидж. А.Ш.» («Sözler Neşriyat San. Tic. A.Ş.») №124 от 30 января 2021 года была создана экспертная комиссия в составе экспертов Ускюдарского университета, чьи имена и информация написаны ниже:

К. НЕВЗАТ ТАРХАН, ректор Ускюдарского университета. Ученое звание: профессор, доктор наук. Специальность: психиатрия, нейропсихология. Работает по специальности 40 лет. Электронная почта: nevzat.tarhan@uskudar.edu.tr.

НИЯЗИ БЕКИ, Ускюдарский университет, преподаватель Института тасаввуфа, руководитель исследовательской платформы “Рисале-и Нур” - RİNAP. Ученое звание: профессор, доктор наук. Специальность: теология, исламоведение, по специальности работает 38 лет. Электронная почта: niyazibeki@gmail.com.

ИБРАГИМ ОЗДЕМИР, Ускюдарский университет, заведующий кафедрой философии, ученое звание: профессор, доктор наук. Специальность: философия, работает в этой сфере 38 лет. Электронный адрес: ib60dmr@gmail.com.

АЛПАРСЛАН АЧЫКГЕНЧ, Ускюдарский университет , университет им. Ибн Халдуна, Институт Альянса Цивилизаций. Ученое звание: профессор, доктор наук. Специальность: история философии и мировых цивилизаций. Работает по специальности 37 лет. Электронный адрес: acikgenc@gmail.com.

Книги, которые изучали члены экспертной комиссии, и вопросы, заданные им об этих книгах, перечислены ниже.

СПИСОК КНИГ (47 книг из собрания произведений "Рисале-и Нур" на турецком языке)

1) Вопрос. Содержатся ли в книгах “Рисале-и Нур” призывы, направленные к насильственному изменению основ конституционного строя и нарушения целостности Российской Федерации?

Ответ. Собрание произведений «Рисале-и Нур” было написано в период от 1927 до 1950 годов. Таким образом, невозможно иметь каких-либо указаний на Российскую Федерацию, которая была создана в 1991 году. Более того, нет никаких указаний на Российскую Федерацию и ее конституционный порядок, а также ни на какое-либо другое государство и их политический порядок.

Саид Нурси (1878 - 1960) - известный мусульманский богослов и толкователь (муфассир) Священного Корана. Исламские авторитетные ученые и научные исследователи, занимающиеся исламскими исследованиями, подтверждают, что работы Саида Нурси принадлежат исламу, общепринятому исламскому мировоззрению, выступают за открытые и толерантные отношения и сотрудничество между представителями разных конфессий и выступают против использования всех видов насилия.

Книги “Рисале-и-Нур” - это религиозные книги. Они определяют, описывают и объясняют основы исламской религии. Саид Нурси направил все свои силы и мысли только на это. Он показал, что не имеет отношения к политике и политическим структурам такой своей фразой как: “Прибегаю к Аллаху от сатаны и от политики”. Таким образом, не может быть и речи не только об использовании насилия для изменения политического устройства или попытки нарушить целостность страны, но даже малейшего намека на Российскую Федерацию и ее политическую систему.

Нурси, который постоянно придерживался законов государства и требований безопасности (законности) во время Османской империи и когда он жил в Турецкой Республике, отрицал использование насилия во имя религии или любых других идей, считал сохранение общественного порядка одним из наиболее важных элементов справедливости. Ибо он отмечал, что все люди в мире нуждаются во взаимодействии друг с другом, поэтому каждый человек имеет качество гражданина как элемент одного и того же человеческого общества, который он называет “человеческой семьей”. Таким образом, внести свой вклад в человеческую семью невозможно насилием или давлением, но возможно идеей, наукой, моралью и искусством. В мыслях Нурси, которые находятся в этом понимании, или в его книгах «Рисале-и Нур» невозможно найти выражение, обращенное к конституционному строю или территориальной целостности России.

Книги, о которых идет речь, печатаются и распространяются Управлением по делам религии Турецкой Республики (Диянет). Если бы в них были бы какие-либо выражения, направленные на государственное учреждение или политический строй, государственные учреждения Турецкой Республики не допустили бы их печати и распространения, не стали бы посредниками в их издании. Упомянутые ниже книги из собрания «Рисале-и Нур» отпечатаны и распространены Управлением по делам религии Турции в качестве государственного учреждения, уполномоченного в религиозных делах.

1) «Ишаратуль-И'джаз (Фи Мезанниль-иджаз)» (İşaratü’l-İ’caz Fi Mezanni'l-icaz) из собрания произведений «Рисале-и Нур» Бадиуззамана Саида Нурси. Издательство Управления по делам религии – 983. Научные работы - 156. Решение Комиссии по рассмотрению работ: 07.11.2013/48. ISBN: 978-975-19-5914-0. Управление по делам религии ТР – Анкара, 2014. 784 стр. На арабском и турецком.

2) «Месневи-и Нурие» из собрания «Рисале-и Нур» Бадиуззамана Саида Нурси. Издательство Управления по делам религии -1182. Научные работы-185. Решение Комиссии По Рассмотрению Работ: 26.08.2015 / 64. ISBN: 978-975-19-6436-6. Управление по делам религии ТР – Анкара – 2015. 520 стр. На турецком языке.

3) «Слова» из собрания «Рисале-и Нур» Бадиуззамана Саида Нурси. Издательство Фонда Управления по делам религии - 600. Напечатано 04.12.2014 и решением 1502 попечительского совета фонда Диянета. Фонд Управления по делам религии ТР – Анкара, 2016. 968 стр. ISBN: 978-975-389-821-8. На турецком языке.

4) «Письма» из собрания «Рисале-и Нур» Бадиуззамана Саида Нурси. Издательство Фонда Управления по делам религии - 605. Напечатано 04.12.2014 и решением 1502 попечительского совета фонда Диянета. Фонд Управления по делам религии ТР – Анкара, 2016. 656 стр. ISBN: 978-975-389-844-7. На турецком языке.

5) «Трактат о братстве» из собрания «Рисале-и Нур» Бадиуззамана Саида Нурси. Издательство Управления по делам религии -1183. Научные Труды-186. Решение Комиссии По Рассмотрению Работ: 26.08.2015 / 65. ISBN: 978-975-19-6437-3. Управление по делам религии ТР – Анкара – 2015. 67 стр. На турецком.

6) «Трактат об искренности» из собрания «Рисале-и Нур» Бадиуззамана Саида Нурси. Издательство Управления по делам религии -1184. Научные Труды-187. Решение Комиссии По Рассмотрению Работ: 26.08.2015 / 66. ISBN: 978-975-19-6435-9. Управление по делам религии ТР – Анкара – 2017. 75 стр. На турецком.

7) «Брошюра для больных» из собрания «Рисале-и Нур» Бадиуззамана Саида Нурси. Издательство Управления по делам религии -1323. Научные Работы-204. Решение Комиссии По Рассмотрению Работ: 16.03.2017 / 01. ISBN: 978-975-19-6687-2. Управление по делам религии ТР – Анкара – 2017. 86 стр. На турецком.

8) «Трактаты о Рамадане, бережливости, благодарности» из собрания «Рисале-и Нур» Бадиуззамана Саида Нурси. Издательство Управления по делам религии -1324. Научные Работы-205. Решение Комиссии По Рассмотрению Работ: 16.03.2017 / 01. ISBN: 978-975-19-6689-6. Управление по делам религии ТР – Анкара – 2017. 112 стр. На турецком.

9) ) «Краткие Слова» из собрания «Рисале-и Нур» Бадиуззамана Саида Нурси. Издательство Управления по делам религии -1326. Научные Работы-206. Решение Комиссии По Рассмотрению Работ: 16.03.2017 / 03. ISBN: 978-975-19-6688-9. Управление по делам религии ТР – Анкара – 2017. Количество страниц: 120. На турецком.

Вывод. В книгах «Рисале-и-Нур» нет никаких призывов к изменению основ конституционного строя Российской Федерации с использованием насилия или нарушению ее целостности. Тема книг «Рисале-и Нур» - религия, и они не содержат каких-либо призывов, связанных с насилием и разрушением.

2) Вопрос. Выражают ли использованные в данных книгах словесные (изобразительные) средства унизительные характеристики, отрицательные эмоциональные оценки и негативные установки в отношении какой-либо этнической, расовой, религиозной или социальной группы (какой именно) или отдельных лиц как её представителей?

Ответ: эти книги, известные как собрание произведений «Рисале-и Нур» и состоящие из 6000 страниц, неоднократно изучались с точки зрения индивидуальной и социальной психологии, философии, богословия. В качестве примера можно привести следующие исследования:

1) Профессор д-р Невзат Тархан в своих двух книгах “Совесть эпохи: Бадиуззаман” и “Путешествие от разума к сердцу: модель Бадиуззамана”, изданных в 2012 году, по книгам «Рисале-и Нур» сделал психобиографию и провел исследование по соответствию разуму и сделал вывод о соответствии этих произведений в отношении идеологической основы разуму и науке.

2) «Globalization, Ethics and Islam: the Case of Bediuzzaman Said Nursi», editors: Ian Markham and Ibrahim Özdemir, Aldershot: Ashgate. 2005.

3) «Произведения Бадиуззамана Саида Нурси с точки зрения наук Корана и тафсира», Ниязи Беки, издательство «Тимаш», Стамбул, 1999.

В результате этих исследований можно без сомнений сказать следующее:

Нигде в работах «Рисале-и Нур» нет информации, обозначающей ненависть, гнев, враждебность, насилие, дискриминацию, сепаратизм в обществе, и это не представляется возможным. Ибо мыслитель-реалист Нурси и его созидательная личность, а также его методология, основанная на принципах “бессилия, бедности, милосердия и размышления”, ни в одном произведении не позволяет использовать ему выражения, содержащие унизительные, негативные эмоции, мысли, отношение или оценки по отношению к какой-либо этнической, религиозной, культурной или любой другой социальной группе или ее представителям. Он как реалист и созидательная личность, и его методология, основанная на милосердии и размышлении, придерживается такого понимания, которое не допускает лжи и разрушения.

Его личность и методология, которые служат миру в стране и способствуют дружбе, братству, взаимопомощи в обществе, стали причиной создания в 2020 году в Ускюдарском университете "Центра исследований «Рисале-и-Нур»" с кратким названием «РИНАП», в котором запланированы докторские и магистерские работы. Кроме того, посещение Саидом Нурси в 1952 г. Константинопольского Православного Патриарха в Фенере в качестве исламского ученого и его слова о том, что Небесные религии имеют общие аспекты, привлекли внимание Ускюдарского университета, и было запланировано сделать это темой для диссертаций.

Есть много примеров, которые раскрывают его реалистичную и созидательную личность и методологию, основанную на милосердии и размышлении. Например, во время Второй мировой войны он переживает за жертв войны - детей, женщин и гражданских лиц («История жизни»). Кроме того, автор написал много произведений, таких как «Соболезнование по поводу смерти детей», «Брошюра для больных», «Брошюра для пожилых», чтобы дать духовное утешение для обездоленных групп, таких как пожилые люди, бедные, женщины, дети, несчастные и заключенные. Рассматривая материнское милосердие, наблюдаемое у живых созданий, имеющих детенышей, и у женщин, как проявление Божественного милосердия и прославляя милосердие, эти книги преподают людям урок милосердия. Вместе с тем, они показывают, что “невежество, бедность и разногласие” являются самой большой проблемой мусульманского общества и человечества в целом. Поразительно видеть, что концепции “гуманитарной безопасности” и “гуманитарного развития”, разработанные в 1990-х годах, имеют соответствия в этих книгах, написанных почти век назад.

В рамках этого вопроса не может быть и речи о возможном вводящем в заблуждение восприятии этих книг людьми, которые эмоционально нестабильны или легко поддаются переубеждению. Потому что этот вопрос требует оценки восприятия читателей, а не самого текста.

Вывод. В выражениях, используемых в этих книгах, нет, и не может быть никаких словесных (изобразительных) средств с унизительными характеристиками, отрицательными эмоциональными оценками и негативными установками в отношении какой-либо этнической, расовой, религиозной или социальной группы или отдельных лиц как её представителей.

3) Вопрос. Содержится ли в данных книгах информация, побуждающая к действиям против какой-либо этнической, расовой, религиозной или социальной группы (какой именно) или отдельных лиц как ее представителей?

Ответ. Как личность, так и методология Нурси, которая основана на беспристрастности и взаимопомощи и придерживается принципа свободы, равенства и справедливости, как ясно выражено в ответах на первый и второй вопросы, сосредоточены на продвижении, установлении и укреплении как индивидуальной совести, так и общественной. В этих книгах нет выражения, которое побуждает к действиям против какой-либо этнической, религиозной или социальной группы (любой) или их представителям, и это невозможно, потому что у Нурси есть понятие «позитивной деятельности». Этому понятию, по его словам, он научился из Корана, и оно отражено во всех его состояниях, деятельности, текстах. Он отмечает, что одна из четырех основных целей Ислама, и даже всех Пророков, (после поклонения Аллаху) заключается в том, чтобы относиться к людям и другим созданиям со справедливостью.

"Основ в Коране - четыре: "Единобожие, пророчество, Судный день и справедливость с поклонением" (Ишарат-уль-И'джаз. с. 14).

Перечисляя основы Коранической мудрости (или Исламской философии), он идет еще дальше, указывая на верховенство закона вместо силы, он называет эту цель “добродетелью”. Потому что делом справедливости, то есть ее обязательным следствием, является защита прав и законов, в то время как делом добродетели является солидарность, то есть отказ от своего права, когда это необходимо для блага общества.

«Делом истины является объединение, следствием добродетели – согласие. Следствием закона взаимопомощи является стремление помочь друг другу. Религия (дин) влечет людей к братству, к сплоченности. Обуздание и усмирение страстей, освобождение человеческой души и подстегивание ее на пути к совершенству ведет к счастью в обоих мирах» («Слова», 12-ое Слово).

Бадиуззаман Саид Нурси призывает людей к братству и народы - к миру. Он таким образом толкует аят Корана (49:13) в суре «Комнаты»:

“Мы создали вас племенами, нациями и родами, дабы вы познавали друг друга, узнавали ваши связи в общественной жизни и помогали друг другу. Иначе, Я создал вас не для того, чтобы вы смотрели друг на друга отвергающе и отчуждённо, проявляя вражду и неприязнь”.

«Они имеют тысячу сторон, проявляющих их единство. Их Создатель – один, Наделяющий средствами к существованию - один, Пророк – один, Кыбла – одна, Книга – одна, Родина – одна, и так до тысячи это единтсво. И все эти тысячи единств требуют братства, дружбы и единства. Значит, разделение на народы и племена, как объявляет этот аят, нужно для ознакомления и взаимопомощи, а не для враждебности и неприязни!..” («Письма». 26-ое Письмо, с. 307)

Целью в книгах «Рисале-и-Нур» является общество, основанное на праве, справедливости, доброте. В этих книгах нет, и не может быть таких понятий, которые разделяют людей на основе ненависти, враждебности, или каких-либо призывов, побуждающих к действиям или насилию против кого бы то ни было. Кроме того, в этих книгах нет каких-либо политических или социальных требований, как и какого-либо внушения читателям дейстовать в качестве группы, организации, компании и т.д. для получения от этого какого-либо преимущества. Ибо автор видит это как стремление к мирскому и низменным страстям и считает это противоречащим пониманию стремиться лишь к довольству Аллаха.

Вывод. В этих книгах нет ни одной фразы (информации), побуждающей к действиям против какой-либо этнической, расовой, религиозной или социальной группы или отдельных лиц как ее представителей.

4) Вопрос. Содержатся ли в данных книгах призывы, направленные на пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной или религиозной принадлежности?

Ответ. 6000-страничное произведение «Рисале-и Нур» было исследовано с психолингвистической точки зрения и в рамках психолингвистической теории Хомского. Эксперты пришли к следующему заключению:

Каждая фраза в этих книгах использована в соотвествии с требованиями искусства красноречия. В этом велика роль следования правилам назм-и маани (порядок внутри самих значений), что является естественным течением мысли. Поэтому эти книги представляют собой неделимое целое, где слова использованы в контексте предложения, предложения - в контексте абзаца, абзацы - в контексте темы, темы - в контексте книги, и книги написаны с конечной целью получить довольство Аллаха и не потерять свою Вечную жизнь (Рай). Было бы несправедливо, мягко говоря, пытаться извлечь смысл, вырвав отдельное слово, фразу, предложение или абзац из общего контекста. Если вырвать слово или фразу из общей цели и вложить в них неподходящий или даже противоположный смысл, обвинив автора в этом смысле, который он никоим образом не имел в виду, это есть нарушение законов идеи, литературы и права вместе взятых.

Например, он написал одновременно два текста под названием “Трактат об искренности”, в которых идет речь об искренности, чтобы не преследовать никаких других целей, помимо того, как обрести довольство Аллаха и не потерять Вечную жизнь. Представляя эти трактаты своим читателям, он пишет:

"Несомненно, мы больше, чем кто-либо, вынуждены и обязаны всеми силами стремиться к искренности. Мы очень нуждаемся в том, чтобы усвоить секрет искренности". Далее, чтобы уберечься от потери этой искренности, предупреждает:

“А если еще имеется эгоизм и самолюбие, то от того, что такой человек считает себя правым, а представителя другого пути – неправым, вместо согласия и любви между ними возникают разногласия и соперничество. Человек теряет искренность, и его служение лишается смысла.” (20-ое и 21-ое Сияние)

В указанных книгах показано семь (7) причин, являющихся препятствием для обретения искренности, и против них показано четыре (4) принципа (формулы), которые служат обретению искренности. Некоторые из этих принципов, которые доминируют во всех книгах «Рисале-и-Нур», являются ответом на вопросы, поставленные вашим судом.

Во-первых, действовать с любовью к своему пути (методу), не проявлять вражду к другим путям и пониманиям, не относиться к другим как к неполноценным, низким.

Во-вторых, не задевать чужой путь (метод) и понимание.

Человек может сказать: «мой путь правилен» или «мой путь лучше», но не может сказать: "правилен лишь мой путь" или "хорош лишь мой метод", таким образом, приписав истину лишь себе, монополизировав ее. Даже в языке и стиле, который использует человек, он не может подразумевать неправильность чужого пути или мысли, не может видеть себя выше и унижать других.

В-третьих, по его собственному выражению, “Довольство Всевышнего обретается искренностью, а не большим количеством последователей или большим успехом. Иначе человек лишится искренности, откроет для себя двери лицемерия”.

Поскольку нет пути к счастью, кроме привязанности к конечной цели (довольство Всевышнего), ни в языке, ни в стиле этих книг, ни в состоянии, ни в деятельности, ни в словах, которые предлагают эти произведения, нет, и невозможно найти пропаганды самовосхваления или унижения других.

Отрывки, подтверждающие превосходство исламских духовных понятий, содержащихся в книгах, не являются пропагандой превосходства людей по отношению к религии. Все религии, включая Христианство, Иудаизм и Ислам, в своих религиозных текстах отстаивают превосходство своих религиозных основ.

С точки зрения психолингвистики в этих книгах не выявлено никаких выражений или понятий, которые означали бы какую-либо исключительность, монополизм, превосходство или неполноценность с социальной, расовой, национальной или религиозной точки зрения.

ВЫВОД. Эти книги не содержат призывы, напрвленные на пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной или религиозной принадлежности.

5) Вопрос. Использованы ли в данных книгах специальные языковые или иные средства (какие именно) для целенаправленной передачи оскорбительных характеристик, отрицательных эмоциональных оценок, негативных установок и побуждений к действиям против какой-либо нации, расы, религии или отдельных лиц как ее представителей?

Ответ. При рассмотрении всех книг под названием «Рисале-и Нур», ни в одной его части, ни в одной строке или предложении не наблюдается никакой тенденции, кроме любви к своему пути (методу) и соблюдения прав других. Как видно из ответа на четвертый вопрос, ни личность автора указанных книг, ни его метод, ни его принципы не допускают иной тенденции. Ибо тому, кто увлекается чужими тенденциями, придется, отойдя от собственных действий своего понимания, следить за другими. Это, в свою очередь, приводит к развитию чувства противоположности по отношению к другим, росту негативных эмоций, мыслей и оценок, проявлению реакции на людей и группы, против которых он выступает, началу проявления агрессивных черт и, в конечном итоге, к порче индивидуальной и общественной совести.

Нурси, который называет современный мир “глобальной деревней”, а их общества - “членами” человеческой семьи, предлагает уделять приоритетное внимание не различиям, а сходствам и общим интересам, чтобы все получили пользу от этой среды и никто не пострадал.

По описанным причинам эти книги предлагают обеспечить максимально возможный альянс вокруг сходств и общих интересов и умножить пользу для развития индивидуальной и общественной совести и увеличения счастливых людей в современном мире и в обществе, в котором живем. Он выражает беспокойство о том, что в противном случае мир и синергия в окружающей среде будут нарушены, конфликты будут умножаться, и ущерб достигнет максимальных значений.

Поскольку беспокойство Нурси по этому поводу велико, он во многих местах своих книг особенно советует объединяться: “Примите основой своей деятельности такой мудрый приказ Аллаха в общественной жизни, как взаимопомощь, и объединяйтесь; видя, насколько вредно разногласие, искренне избегайте конфликтов”. Этот совет не является специальным для кого-либо, а является общим советом, адресованным всей человеческой семье, которая живет без каких-либо различий в религии, языке, расе, политических предпочтений и т.д. Это адресовано обществам, которые являются членами этой семьи человечества, и всем людям, которые являются членами этих обществ.

Как сказано в Коране, для людей – воздаяние лишь за их деяния. Тексты данных произведений полны этой мыслью от начала до конца. Является ли человек мусульманином или нет, турком, курдом, англичанином или русским, мужчиной или женщиной, богатым или бедным, - каждый человек будет держать ответ за свои деяния.

«И к тому же, каждый город является неким большим домом для своих жителей. Если вера в Иной мир не будет царить среди членов этой большой семьи, тогда вместо таких основ нравственности, как искренность, чистосердечие, благонравие, гражданственность, самоотверженность, благодеяния и благотворительность ради Божественного благословения, широко распространятся такие пороки, как корысть, мошенничество, эгоизм, притворство, лицемерие, взяточничество, обман. За внешним порядком и человечностью будет царить дух анархизма и дикости, и общественная жизнь города будет отравлена. Дети начнут хулиганить, молодежь запьет, сильные станут притеснять, старики заплачут.

Подобно этому, и страна является неким домом, и отечество – семьей народов. Если вера в Иной мир будет царить в этих великих домах, тогда в общественной жизни сразу начнет проявляться искреннее уважение, настоящее милосердие, бескорыстная дружба и взаимопомощь, честный труд и взаимоотношения, нелицемерное благодеяние и добродетель, неэгоистичное великодушие и достоинство» («Посох Мусы», 8-я Тема, стр. 41).

Таким образом, в текстах этих произведений не имеется специального языка или других средств, и даже намека, для преднамеренной передачи побуждений к действиям против какой-либо нации, народа, расы, религии или их представителям. Восхваления, обращенные к туркам или арабам, обусловлены их служением исламу; это не восхваления, обращенные к их личностям.

Вывод. В данных книгах не использованы специальные языковые или иные средства для целенаправленной передачи оскорбительных характеристик, отрицательных эмоциональных оценок, негативных установок и побуждений к действиям против какой-либо нации, расы, религии или отдельных лиц как ее представителей.

6) Вопрос. Могут ли указанные в данных книгах призывы побуждать к действиям, посягающим на права и законные интересы граждан, а также к действиям, направленным на возбуждение социальной вражды?

Ответ.Упомянутые произведения были полностью нами изучены. В них не обнаружено выражений, используемых как в целом, так и в отдельных частях, с точки зрения языка, стиля и примеров, побуждающих к каким-либо действиям, посягающим на права и законные интересы граждан или обществ, а также направленных на возбуждение социальной вражды.

Напротив, видно, что автор, говоря что «внутри страны не должно быть распрей», использует такой язык и стиль, которые подчеркивают сходство вместо различий, союзы вместо разногласий на всех уровнях, начиная с семьи и до района, города, страны, региона и до всей человеческой семьи в мире, и такой тонкий подход сохраняется даже в использованных примерах. Как видно из ответов на предыдущие вопросы, во многих частях этих книг указывается, что выделение различий, разногласий, невежества и подозрений вызывает негативные эмоции, которые могут привести к противодействию, реакции, конфликту и, в конечном итоге, к хаосу. А это, в свою очередь, отравляет окружение и максимизирует вред, поэтому автор рекомендует избегать этого негатива в чувствах, мыслях, желаниях и поведении в максимально возможной степени. В приведенной ниже цитате это обосновывается таким образом:

«Все мои друзья, которые поддерживают со мной отношения, знают, что не то что вмешательство в политику или какие-либо политические действия, но даже мысли о политике противоречат моей главной цели, мировоззрению и святому служению вере. Мне был дан свет, а не дубина политики. Я уверен, что мудрость этого состояния заключается в следующем: чтобы многие люди, которые серьезно нуждаются в истинах веры и становятся госслужащими, не смотрели на эти истины с опаской и критикой, и таким образом не лишались их, Всевышний вселил в мое сердце неприязнь к политике и желание сторониться ее». («История жизни», с. 215)

Не только так жил он сам, но писал о том же своим читателям: «Мы вынуждены действовать лишь позитивно. У нас есть свет, нет дубины политики. Если бы даже у нас было сто рук, то их хватило бы только для света».

Невозможно встретить в какой-либо части этих произведений, написанных человеком, который придает такое большое значение миру, примирению, союзу, развитию общества и окружающей среды, выражений, которые вызывают между людьми вражду, демонизируют, пугают, угрожают. Никто, кто изучал их контекст, следуя порядку в имеющихся значениях, внимательно исследуя целое и его части, не сталкивался с такими негативными выражениями и не нашел никаких доказательств, побуждающих к таким негативным мыслям и действиям, потому что их нет.

Авторская концепция позитивной деятельности - это символическое обобщение возможности защиты свободы мысли, выражения, религии, совести, демонстраций, собраний, путешествия, общения, неприкосновенности частной жизни и других гражданских и политических основных прав и свобод на законных основаниях. В книгах нет подхода, который бы нарушал это правило.

«Наша обязанность – вести позитивную деятельность, но не негативную; и в соответствии с волей Аллаха совершать лишь служение вере, не вмешиваясь в деяние Господа. В позитивном служении вере, в результате которого сохраняется общественное согласие, мы обязаны с терпением и благодарностью встречать любые невзгоды». («Эмирдагское приложение-2», стр. 213)

Вывод. Выражения, упомянутые в книгах, не побуждают к действиям, направленным на нарушение прав и законных интересов человека и на возбуждение социальной вражды.

7) Вопрос: содержатся ли в данных книгах лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к каким-либо действиям (в том числе насильственным, дискриминационным) против какой-либо группы, выделенной по национальному, религиозному, социальному и другим признакам, или ее представителей?

Ответ. Упомянутые книги изучались нами каждая по отдельности. Совершенно ясно можно сказать, что в данных книгах нет лингвистических и психологических признаков побуждения (в том числе в форме призыва) к каким-либо действиям (в том числе насильственным, дискриминационным) против какой-либо группы, выделенной по национальному, религиозному, социальному и другим признакам, или ее представителей.

Проявление враждебности к другим путям и пониманиям, изображение других неполноценными и низкими невозможно для такого понимания, которое принимает принцип «действовать с любовью к своему пути», «не вмешиваться в пути и понимания других», и «если будет вмешательство, то это нанесет вред и твоему пути». В языке, стиле или примерах книг нет никаких призывов, лингвистических или психологических признаков побуждения к каким-либо негативным действиям, даже в форме ассоциации. Ибо понимание и методология не позволяют применять такие выражения, а наоборот запрещают.

Есть много текстов из книг, которые можно привести в качестве примера такого отношения. Примеры, приведенные в ответах на предыдущие вопросы, также могут стать ответом для этого вопроса. Приведем ниже еще несколько примеров.

"Ученик Корана скромен, прост, мягок. Но он не прибегнет к унижению за рамками позволения своего Господа ”.

“Эта страна, этот народ и представители власти этой страны, в любом случае, сильно нуждаются в «Рисале-и Нур». Им необходимо не бояться и питать к нему враждебность, а напротив, даже самые далекие от религии должны быть сторонниками его религиозных, справедливых принципов. Если разве что они полностью не являются предателями народа, родины и исламского правления. Потому что для спасения общественной жизни этой страны и народа от анархии и других великих опасностей необходимы и обязательны пять основ:

Первая: милосердие. Вторая: взаимоуважение. Третья: доверие (безопасность). Четвертая: знание запретного и дозволенного и избегание запретного. Пятая: отказ от анархии и подчинение”.

ВЫВОД. Книги не содержат лингвистических и психологических признаков побуждения (в том числе в форме призыва) к каким-либо действиям (в том числе насильственным, дискриминационным) против какой-либо группы, выделенной по национальному, религиозному, социальному и другим признакам, или ее представителей.

8) Вопрос. Содержатся ли в данных книгах лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к каким-либо разрушительным действиям?

Ответ. Упомянутые 6000-страничные книги были изучены. Изучалось, есть ли в каких-либо местах лингвистические и психологические признаки побуждения к каким-либо разрушительным действиям. В том числе были рассмотрены возможности обращения к подсознанию с направленными, подсознательными акцентами, будь то в форме ассоциации, даже в подразумеваемой и косвенной форме. Признаков побуждения, в том числе в виде ассоциаций, к разрушительным действиям не обнаружено.

Это самый простой вопрос, на который можно ответить, потому что созидательность (взаимопомощь) в сочетании с верховенством закона является одним из двух фундаментальных принципов автора. Он рассматривает разрушение как самую большую угрозу для всего живого, начиная с семьи, группы, района, города, страны и до человеческой семьи всего мира. Он считает причину, приводящую к хаосу, препятствием для всех видов благ и самой большой проблемой. В качестве решения он предлагает и рекомендует созидательность, взаимопомощь и солидарность.

Вывод. В данных книгах не обнаружено, и невозможно обнаружить, лингвистических и психологических признаков побуждения (в том числе в форме призыва) к каким-либо разрушительным действиям.

9) Вопрос: содержатся ли в данных книгах лингвистические и психологические признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе?

Ответ. Эксперты пришли к выводу, что упомянутые книги, состоящие из 6000 страниц, от начала до конца побуждают к таким вещам, как религиозное миролюбие, потусторонний мир, приближение общества к Богу, нравственное образование, отход от зла.

Не было обнаружено лингвистических и психологических признаков пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. Напротив, было замечено, что есть много слов, предложений и фраз, которые явно или неявно запрещают человеку или группе делать свои собственные понятия исключительными, пропагандировать превосходство и неполноценность других людей.

Нурси призывает любить всех людей, независимо от их этнической принадлежности, расы или религии, и выступает за милосердие, сострадание, мир, братство и взаимопонимание. Он поощрял сотрудничество между представителями разных конфессий и выступал против любых радикальных действий и поступков. Труды Нурси не содержат каких-либо унизительных или враждебных заявлений по отношению к представителям других религий или рас.

Вывод. Книги не содержат лингвистические и психологические признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.

10) Вопрос: содержатся ли в данных книгах лингвистические и психологические признаки угрозы применения насилия?

Ответ. Тексты книг были изучены, как было подчеркнуто в предыдущих вопросах. Не обнаружено никаких выражений с угрозами, ненавистью, враждебностью, ксенофобией. Напротив, содержится много психологических признаков, связанных с человеческими ценностями, такими как доброта, доброжелательность, сострадание, милосердие.

Труды Саида Нурси не содержат никаких выражений, направленных на разжигание религиозной ненависти. Саид Нурси на протяжении всей своей жизни был внимателен для укрепления чувства солидарности между представителями разных религий, и это отражено в его работах. Книги не содержат каких-либо заявлений, которые побуждают к ксенофобии, восприятию людей высшими или низшими на основании их религии или этнической принадлежности или оправдывают экстремистскую деятельность. Саид Нурси был одним из современных мусульманских ученых, которые однозначно выступали против идей экстремизма, политической активности и наступательного джихада. Нурси говорил, что Ислам должен защищаться не мечом, а с помощью разума, прогресса и цивилизации.

Работы Саида Нурси не содержат никакой пропаганды в пользу дискриминации, ненависти или религиозного превосходства. Эти произведения, напротив, полны идей братства, дружбы и добра, открыто осуждая гнев и ненависть.

Книги не содержат никаких выражений, призывов или заявлений, которые могут быть истолкованы как подстрекательство к каким-либо социальным, расовым, этническим или религиозным конфликтам, которые могут быть связаны с насилием или квалифицироваться как призыв к насилию.

Книги не содержат каких-либо идей, которые могут быть истолкованы как пропаганда исключительности, превосходства или неполноценности людей по признаку их отношения к религии или их социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности.

Книги не содержат каких-либо выражений, которые могут быть истолкованы как заявления, направленные на унижение людей по признаку их половой, расовой, этнической, языковой принадлежности, по их происхождению, отношению к религии, принадлежности к социальной группе или по другим причинам.

Вывод. Книги не содержат лингвистические и психологические признаки угрозы применения насилия.

11) Вопрос. Кто такой Бадиуззаман Саид Нурси? Каков его научный вклад в религиоведении? Есть ли какие-либо примеры из его жизни, которые могли бы нанести вред государству или общественному порядку? Каково мнение ученых о его творчестве?

Ответ. Бадиуззаман Саид Нурси родился в 1878 году в деревне Нурс Хизанского района Битлисского вилаята (области). Когда он учился в медресе, еще до достижения им совершеннолетия, его учителя удостоили его прозвищем “Бадиуззаман”, что означает “чудо времени”, и это показывает, какой он был личностью. Его научная личность со стороны ученых людей была описана с самого раннего возраста как удивительный гений. На сегодняшний день его труды одобрены экспертами в разных областях науки, являющихся представителями разных конфессий, стран и народов, что является живым свидетелем, характеризующим его научную личность.

Бадиуззаман видел, что медресе, которые являются образовательными центрами Востока, недостаточны для удовлетворения потребностей этого века, и попытался основать университет под названием «Медресет уз-Зехра» с мыслью о том, что «религиозные науки и естественные, точные науки должны преподаваться вместе». С этой мыслью он отправился в Стамбул, столицу Османской империи, когда ему было всего двадцать с лишним лет, и обратился к властям помочь в создании такого университета. Он обосновал совместное преподавание религиозных и современных наук следующим образом:

«Светом совести являются духовные (религиозные) науки, светом разума – светские. С их объединением проявляется Истина. На этих двух крыльях взлетит усердие ученика. Если же их разъединить, первые приведут к фанатизму, а вторые – к хитрости, сомнениям». («Диспуты», 86)

Когда ему было всего двадцать с лишним лет, он поехал в Стамбул, где на двери дома «Шекерчи-хан», где он остановился, повесил такую табличку: «Здесь решаются все проблемы, даются ответы на все вопросы, но вопросы не задаются». («История жизни», 52 - 53). Многие ученые, известные своими именами, были удивлены написанному на этой табличке и отправились к Бадиуззаману, чтобы проверить, правда это или нет, и задавали сложные вопросы, которые они подготовили из разных наук, и на их удивление получали точный ответ.

Одной из наиболее очевидных черт Бедиуззамана Саида Нурси является его широкое сострадание и милосердие к человеческому сообществу. Эти качества можно увидеть как в его личной жизни, так и в его научной личности.

Например, следующие строки, в которых выражается удивительное сострадание, проявленное к немусульманским женщинам, детям, жертвам и угнетенным во время Второй мировой войны, являются важным свидетельством в этом вопросе:

«Проявляющиеся вместе с суровым морозом этой зимы и постигшие беспомощных бедняг бедствия, несчастия, нищета и голод, исходящие со стороны духовного и жестокого холода и человеческого зла, из-за большого сострадания и сочувствия очень сильно задели мое чувство жалости. Неожиданно пришло напоминание, что при таких несчастьях даже по отношению к иноверцам имеется своего рода милость и некая награда, по сравнению с которыми это несчастье обошлось им очень дешево. Такие небесные бедствия для невинных людей являются некого рода мученичеством.

Уже три-четыре месяца не имея известий о войне и общей обстановке в мире, я с состраданием вспоминал о детях Европы и России...

Так вот, если несчастные и погибшие, подвергшиеся небесным бедствиям, являющимся итогом преступлений жестоких людей, не достигли пятнадцатилетнего возраста, тогда, к какой бы религии они не относились, они обретут степень мучеников. И так же, как и у мусульман, это духовное вознаграждение сведет на нет то бедствие.

Те же, кто был старше пятнадцати лет, если они являлись невинными и угнетёнными, то обретут большую награду, и возможно, что это спасет их от Ада. Потому что в Ахирзамане на все религии и на религию Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) сошел занавес безразличия до степени фатрата (упадка, утраты религиозных знаний). И поскольку в Ахирзамане будет действовать истинная религия Исы (мир ему), и она будет следовать плечом к плечу с Исламом, то, конечно же, сейчас по отношению к находящимся во мраке, наподобие фатрата, угнетённым христианам, относящимся к Исе (мир ему) и переносящим беды, можно сказать, что они являются своего рода мучениками. Особенно пожилые и несчастные, бедные и слабые терпят бедствия под гнетом и жестокостью деспотизма великих тиранов. Мне пришло понимание того, что относительно них, несомненно, это бедствие вместе с искуплением за грехи, исходящие из неблагодарности и аморальности безбожной культуры, а также рождающиеся на почве заблуждения и неверия философии, еще и на сто степеней оно является выгодным для них. Я безгранично возблагодарил Милосерднейшего Господа. И обрел утешение от той горькой печали, исходящей от сострадания». («Кастамонское приложение», 111-112).

«Во время тех войн армянские федаины в некоторых местах вырезали детей и женщин. В ответ на это порой убивали и армянских детей. В том районе, где был Бадиуззаман, были собраны тысячи армянских детей. Мулла Саид приказал солдатам не трогать их. Затем эти армянские семьи были освобождены и вернулись к своим родственникам, жившим среди русских. Это стало очень поучительным поступком для армян. Они были изумлены моралью мусульман. Под влиянием этого происшествия, во время русской оккупации, главы (армянских) комитетов оставили обычай вырезать мусульманские семьи и поклялись: “Раз Мулла Саид не тронул наши семьи и передал их нам, то мы тоже не будем больше резать их детей”. Таким образом, Мулла Саид обеспечил спасение от гибели тысячи невинных жителей тех мест». («История жизни», 110-111)

На протяжении своей жизни Нурси не участвовал ни в каких действиях в ущерб государству или народу.

Этот факт подчеркивается в следующих высказываниях Нурси:

«Ученики «Рисале-и Нур» придерживаются принципа невмешательства в политику, дела государства в максимально возможной степени. Ибо, взамен всего, искреннего служения Корану им достаточно». («Лучи», стр. 362)

Произведения Бадиуззамана переведены более чем на пятьдесят языков мира. Уже более 30 лет и в Турции, и в различных зарубежных странах проводятся международные симпозиумы, посвященные его книгам. Благодаря им многие ученые из разных стран и конфессий имеют возможность поближе познакомиться с Саидом Нурси и его трудами «Рисале-и Нур». Среди них есть такие, которые говорили о том, что, оставаясь в своих религиях, научные и логические доказательства, которые выдвинул Бадиуззаман, чтобы доказать основы веры, подкрепляют и их веру, и они много раз с интересом участвовали в подобных симпозиумах.

Нурси написал свои произведения «Рисале-и Нур» в первой половине 20 века. С тех пор он был переведен примерно на пятьдесят языков и доступен во многих странах как в печатном виде, так и в Интернете. Книги Нурси объясняют основы религии Ислам и являются толкованиями аятов Корана. Толкование Нурси соответствует классическому пониманию Ислама. В книгах нет экстремистских высказываний, призывов к насилию, этнической или религиозной вражде. При внимательном изучении трудов становится ясно, что автор призывает представителей разных конфессий жить вместе в мире и сотрудничестве.

Нурси - исламский ученый, который не участвовал в какой-либо политической деятельности, но старался дать ответы на духовные потребности своего времени.

В Турции были проведены исследования автора и его жизни, в результате чего не было выявлено трудов, которые могли бы причинить вред общественному порядку и гармонии. Поэтому Управление по делам религии Турецкой Республики, то есть государственное учреждение, официально издает и поддерживает эти произведения.

В книгах профессора, доктора Невзата Тархана «Совесть эпохи: Бадиуззаман Саида Нурси» и «Путешествие от разума к сердцу: модель Бадиуззамана», указывается, что Нурси является современным мыслителем, сочетающим традиции и будущее. Произведения Нурси переведены более чем на 50 языков, о его жизни, идеях и трудах написаны кандидатские и докторские диссертации.

Докторские диссертации по Бадиуззаману Саиду Нурси и «Рисале-и Нур»:

1) А. Агджакулу (2016). «Отношения между религией и политикой у ​​Саида Нурси от конституционной монархии до республики». Стамбул, Турция. Технический университет «Йылдыз».

2) Н. Беки (1997). «Ишарат-уль Иджаз»: один из примеров в толковании Корана в Турции 20 века». Сакарья, Турция. Университет «Сакарья».

3) Х. Чанджы (1998). «Национализм как политическая идеология в рамках исламской политической мысли и Саид Нурси». Стамбул, Турция. Университет «Мармара».

4) Hörküç, H. (2004). Said Nursi’s Ideal for Human Society: Moral and Social Reform in the Risale-i Nur. Durham, UK: University of Durham.

5) Kahveci, K. A. (2015). Practi̇cal Ethi̇c Issue i̇n Sai̇d Nursi̇. Konya, Türkiye: Necmettin Erbakan Üniversitesi.

6) Kara, H. K. (2015). Unveiling the Thoughts of Users of Risale-i Nur Textbooks for Enhancement of Its Integration in Teaching Islam in ARMM colleges. Cagayan de Oro, Philippine: Capitol University.

7) Mermer, A., (1985). Aspects of Religious Identity: The Nurcu Movement in Turkey Today. Ph. D. Dissertation, University of Durham.

8) Yeşilhark, T. (2013). Theodicy and the Problem of Evil in Islam: The Risale-i Nur as Case Study. Durham, UK: Durham University. Adres http://etheses.dur.ac.uk/9416/

9) Boyraz, S. (2010). Science versus Religion: The Influence of European Materialism on Turkish Thought, 1860-1960, USA: The Ohio State University.

10) Yazıcıoğlu, U. (2004). Miracle Stories and Causality in the Qur’anic Tradition: A Philosophical and Theological Inquiry, USA: University of Virginia.

11) Nişancı, Z. (2015). The Dialectics of Secularism and Revivalism in Turkey: The Case of Said Nursi, USA: Loyola University Chicago.

12) Refii, M.K. (1995). Said-i Nursi’nin Eserlerinde İ’caz-ı Kur’an, İstanbul: Marmara Üniversitesi.

13) Akbulut A. (2002). 1919-1936 Yılları Arasında Türkiye’deki Tefsir Hareketleri, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi.

Koçar, M. (1999). Eleştirel Açıdan Said Nursi’nin Kelamî Görüşleri, İstanbul: Marmara Üniversitesi. («Богословские взгляды Саида Нурси с критической точки зрения». Стамбул. Университет «Мармара»).

12) Что такое “Рисале-и Нур”? В чем заключается основная идея и цель этих книг? Какие темы и как они рассказывают читателю в качестве толкования Корана и какова их основная идея? Оказали ли они негативное влияние на людей или государство? К каким религиозным группам принадлежат произведения “Рисале-и Нур”?

Ответ. Написанное Саидом Нурси собрание произведений «Рисале-и Нур» - это популярное толкование Корана. Мировоззрение Саида Нурси во многом соответствует традиционному исламу, а также всем монотеистическим религиям. Цель автора - показать, что истины ислама логичны, убедительны и взаимосвязаны, что типично для всех богословов. Его работы «Рисале-и Нур» состоят из 130 частей и 6000 страниц.

«Рисале-и Нур» - это тафсир Корана, написанный в соответствии с пониманием и потребностями нашего века. Духовные болезни и потребности каждого века различны. Ученые, пришедшие в эти столетия, собирая соответствующие лекарства из аптеки Корана, предлагают их для использования верующим.

Мы живем в век науки. Это принесло с собой скептицизм и необходимость доказательства. Сомнения и необходимость доказательства проявили себя не только в науке, но и в религии и духовности.

Такая точка зрения, как «я не верю в то, что не вижу» привела к расшатыванию многих вероучений. Такая ситуация требовала и делала необходимым научное объяснение вопросов Ислама, особенно столпов веры. И вот «Рисале-и Нур» - это тафсир Корана, в котором мы можем найти ответы на многие подобные вопросы, особенно как ответ на эту потребность.

«Рисале-и Нур» в рамках науки толкования (тафсир) объясняет аяты Корана с точки зрения смысла, также в рамках науки богословия (калам) рассматривает вопросы веры и морали нашего времени. Эти два вопроса автор изложил в своих книгах.

Стиль обращения «Рисале-и Нур» к темам, глубина и полнота содержания привлекли внимание многих людей. С одной стороны, его читают различные слои общества в стране и за рубежом, с другой стороны, по этим книгам организуются международные симпозиумы, и они является предметом многих научных статей и диссертаций.

Среди них современный марокканский мыслитель проф. доктор Таха Абдуррахман говорит о великой революции, которую «Рисале-и Нур» произвел в мире мысли, также он отмечает, что этот аспект заслуживает внимания среди других:

Немецкий философ Кант и его последователи ставят разум в центр всего и полагаются только на то, что является продуктом разума. Они зашли так далеко в этом отношении, что включили Небесные книги, такие как Библия и Коран, и религии, которые они представляют, среди других вещей, которые вращаются вокруг разума, и дали им определение в системе разума. То есть так же, как древние люди предполагали, что мир неподвижен и Солнце вращается вокруг него, они приняли ум неподвижным и приняли Небесные книги и религии вокруг него.

"Нурси своими книгами «Рисале-и Нур» эту тенденцию в мире мысли привел в то место, в которой она должна быть, подобно тому, как это сделал Коперник в мире науки. Коперник отверг старую идею о том, что мир неподвижен и Солнце вращается вокруг него, и вместо этой теории он доказал, что Солнце неподвижно, а Земля вращается как вокруг себя, так и вокруг Солнца. Нурси совершил аналогичную революцию в мире мысли: «мыслительный мир человека не может быть стабилен, он не может обращать все вещи вокруг себя. Действительно стабильным и находящимся в центре является солнце Божьего откровения (вахий). Мир человеческой мысли вращается и вокруг себя и вокруг солнца откровения». Таким образом, он определил реальное место человеческой мысли, просвещая и утешая разум, спасая его от одиночества и тьмы».

Кроме того, «Рисале-и Нур» будучи тафсиром Корана, обращается не только к разуму, но и к сердцу, душе и другим чувствам. Он проливает свет на все аспекты морали и предлагает решения многих социальных проблем. Однако лучший способ понять это и многие другие его достоинства - это открыть, прочитать и осмыслить.

«Рисале-и Нур» - это тафсир Корана, написанный Саидом Нурси. Автор, намереваясь истолковать Священный Коран от начала до конца, сначала написал труд под названием «Ишарат-уль Иджаз». Эта книга является толкованием суры «Фатиха» и первых тридцати трех аятов (стихов) суры «аль-Бакара». Это произведение, написанное на арабском языке, является шедевром, демонстрирующим чудо в стихосложении (назм) Корана.

В то время как автор думал написать подобный комментарий для всего Корана в шестидесяти-семидесяти томах, цепь событий побуждает его писать тафсир на турецком языке. Он продолжал писать тафсиры в течение 23 лет в Барле, Кастамону и Эмирдаге, куда он был сослан, а также в тюрьмах Эскишехира, Денизли и Афьона.

«Рисале-и Нур» раскрывает не все аяты Корана от начала до конца, но в основном около тысячи аятов, касающихся имана (веры). В свете разъяснения этих аятов он создает основу для толкования других аятов.

Аяты Корана, рассматриваемые в «Рисале-и Нур», - это в основном те аяты, которые подвергаются критике со стороны оппонентов религии. «Рисале-и Нур» объясняет и доказывает тем, у кого здравый ум, что в тех моментах, которые они критикуют, имеется блеск чуда иджаза. Действительно, в результате его объяснений многие оппоненты религии были убеждены, пришли в Ислам, а те, кто не был убежден, были вынуждены, получив доводы, по крайней мере, замолчать.

Например, «Рисале-и Нур» не касается таких вопросов, как «Как совершается намаз? Какие у него фарды и суннаты?» Но дает ответы, подкрепленные доказательствами, на такие вопросы, как «Почему совершается намаз? Почему он выполняется в определенное время?» Когда читатель убеждается в необходимости совершения намаза, он учится этому из книг по исламскому фикху.

«Рисале-и Нур» содержит очень полезные смыслы и послания для всего человечества. Пользоваться этими сокровищами знаний, независимо от того, к какой религии или школе, к какому пути или мировоззрению относится человек – это естественное право каждого.

Есть два способа определить место произведения в научной литературе в целом и в исламской литературе в частности. Первый: посмотреть на содержание. Второй: обратиться к собственному объяснению автора. Соответственно, необходимо выявить реальное место «Рисале-и Нур» в исламской литературе этими двумя способами:

1. Содержание «Рисале-и Нур».

«Рисале-и Нур» по своему содержанию можно рассмотреть как толкование Корана. Потому что в работе под названием «Ишарат-уль Иджаз» дается толкование аятов суры «Фатиха» и первых 33 аятов суры «Бакара». Как видно из соответствующих частей данного исследования, рассматриваемое произведение представляет собой своего рода «научно-литературный тафсир», включенный в тафсиры «дирает (научные)», в котором используются все методы классических тафсиров, за исключением связей между сурами. Основные книги из «Рисале-и Нур», такие как «Слова», «Письма», «Сияния» и «Лучи», можно рассматривать как своего рода «тематический тафсир». Потому что в этих произведениях раскрытие какой-либо темы происходит по определенному аяту Корана, в целом соблюдая целостность темы, с разъяснением многих аятов, хотя и не буквально. Это можно рассматривать как новый подход к "тематическому тафсиру".

Таким образом, «Рисале-и Нур» в виде «тематического тафсира» отдельно рассматривает такие темы, как «Судный день», «Единобожие», «Пророчество», «Чудо Корана», которые известны как основные цели Корана, который дает людям обрести счастье этого мира и вечного. Этот вид тафсира ставит целью преподать уроки по этим темам Корана, раскрывая их отдельно под заголовком определенного аята, в то же время, рассматривая в рамках объяснения многих аятов, тексты которых не приводятся.

2. Мнение автора о «Рисале-и Нур».

То, что «Рисале-и Нур» является тафсиром, подчеркивается автором произведения Саидом Нурси. Нет ничего более естественного, чем знание автором лучше других, почему и как он написал произведение, каков его источник и тема.

Среди высказываний Саида Нурси мы видим такое: «Коран является самым лучшим наставником и самым святым учителем. И я взялся за него. Конечно, мои ограниченные и скудные способности не в состоянии впитать по достоинству свет его просвещения (файз), подобный живой воде, однако, вновь с его же просвещением, мы можем показать это просвещение и живую воду в соответствии со степенями обладателей духовно просвещённых сердец. Значит, исходящие из Корана слова и те сияния света являются не только научными вопросами для разума, но и вопросами веры, питающими сердце, душу и духовные аспекты. И они представляют собой весьма высокое и ценное познание Аллаха». («Письма», с.341)

Согласно Нурси, «от внешнего к истинному можно перейти двумя способами: Первый. Проходя через тарикат и преодолевая уровни, согласно методу духовного постижения достичь истины. Второй. Не входя в тарикат, напрямую перейти к истине по милости Аллаха. Таков высокий и короткий путь, присущий сахабам и табиинам. Значит, свет, просочившийся из истин Корана, и являющиеся выразителем этого света “Слова”, могут быть и являются носителем этой особенности». («Письма», с.341)

3.Что есть в уроках «Рисале-и Нур»?

В толковании «Рисале-и Нур» есть истины Корана, основы веры, позитивное действие, универсальные моральные ценности и исламские принципы, которые обеспечивают счастье человечества в этом мире и в будущем. Есть истины, которые ставят во главу угла довольство Аллаха и ставят мирское и потустороннее счастье людей в окружающих их людей. Автор пишет:

«Мы, ученики «Рисале-и Нур», не можем сделать эти книги «Рисале-и Нур» инструментом не то, что для мирских течений, но ни для чего во Вселенной. И Коран строго запрещает нам заниматься политикой. Да, обязанностью “Рисале-и Нур” является служение Корану посредством истин веры и мощных аргументов, приводящих к религии даже самых твердых и упрямых философов-атеистов, противостоя абсолютному неверию, уничтожающему вечную жизнь и превращающему в ужасный яд жизнь мирскую. Поэтому мы не можем сделать “Рисале-и Нур” инструментом ни в чем». («Лучи», 349).

Автор также включает некоторые сравнения, подтверждающие его взгляды, приведенные выше:

Нурси привел второй пример по этому вопросу из книги Сада Тафтазани, и в его работе под названием «Талвих», в теме, известной как «Мукаддемати Исна Ашер», состоящей сорока-пятьдесяти страниц, где он только ученым объяснил вопросы судьбы. В 26-м Слове Нурси написал о предопределении, говоря, что решил этот вопрос на двух страницах, объяснив всем, а не только ученым, и подчеркивая, что это является Божественной милостью. («Письма», 347)

Бадиуззаман разделил тафсиры на два вида: «лафзи» и «манави». По этому поводу он пишет следующее:

«Рисале-и Нур - очень сильный, верный тафсир Корана. Тафсиры бывают двух видов. Один из них – это всем известные тафсиры, которые комментируют, разъясняют, определяют смысл слов, выражений, аятов Корана. Другой вид тафсиров – это разъяснение и толкование истин Корана, касающихся веры (имана), с сильными доказательствами. Этот вид тафсиров имеет важное значение. В известных тафсирах такие объяснения имеются в сжатом виде. Книги «Рисале-и Нур» взяли за основу второй вид толкования».

1. «Слова». Это работа из тридцати трех глав, в которых описаны основы веры, поклонения и морали с представлениями и описаниями.

2. «Письма». Это работа, которая включает взгляды и мнения автора по спорным вопросам, ответы, которые он дал на заданные вопросы, и письма, отправленные Нурси.

3. «Сияния». Работа, состоящая из тридцати трех глав, называемых Сияниями, включает такие темы, как Пророки, мудрость молитв, вера, искренность, отказ от натуралистического материализма, болезни и старость.

4. «Лучи». Включает в себя чудо и мудрость Корана и его аятов, бытие Аллаха, проявления Прекрасных Имен Аллаха, особенности «Рисале-и Нур» и защита этих произведений в судах.

5. «Ишарат-уль Иджаз». Это турецкий перевод арабского толкования суры «Фатиха» и первых тридцати трех аятов суры «Бакара».

6. «Месневи-и Нурие». Это перевод арабского труда, в котором собраны доказательства бытия Аллаха и вопросы Единобожия.

13) Что такое “Нурджулар”? Это официальная организация, общество или комитет? Как появилась эта название? Есть ли инциденты против общества или государства со стороны учеников “Рисале-и Нур”?

Ответ. Сообщество читателей, известное под названием «ученики Рисале-и Нур», - это школа идей, идущая с начала 20 века и принимающая религиозные и моральные толкования Ислама, имеющиеся в трудах Саид Нурси под названием «Рисале-и Нур». Нет официальной организации, общества, комитета под названием «Нурджулар».

Эта исламская школа идей, представленная Саидом Нурси на основе учения Корана, называется «учениками Рисале-и Нур» или «учениками Нур». Те, кто принадлежит к этой школе мысли, придерживаются идей и мировоззрения, которые Саид Нурси написал в своих трактатах, и придерживаются суннитского ислама с точки зрения акиды и фикха. «Ученики Рисале-и Нур» - это не суфийский тарикат. Основные практики учеников Рисале-и Нур, состоящих из разных групп, - это чтение, понимание, толкование и распространение Корана, хадисов, исламских книг и «Рисале-и Нур», который является тафсиром Корана. Другая деятельность, которую проводят ученики Рисале-и Нур, - это деятельность, направленная на служение вере и Корану.

Произведения «Рисале-и Нур» не являются собственностью какой-либо религиозной группы, они стали достоянием общества, каждый может купить, прочитать и получить пользу. Авторские права находятся в ведении Министерства культуры Турецкой республики. Основная идея - это попытка объяснить Коран в соответствии с этим временем.

Когда мы рассматриваем психологическое измерение, это не политическое или мирское движение. Его можно определить как движение за мир, которое учит людей морали Корана и рассматривают служение обществу как поклонение. ...

Влияние Саида Нурси ощущается в научных кругах благодаря исследованиям, начатым в университетах с 1990-х годов, и его идеи были оценены академическими кругами, особенно на научных встречах, проведенных в недавнем прошлом. По его творчеству и жизни во многих университетах были подготовлены кандидатские и докторские диссертации, а в некоторых зарубежных университетах были созданы кафедры.

14) Вопрос. Преследовал ли Бадиуззаман Саид Нурси цель построения какого-либо исламского государства или имелись ли у него какие-либо политические цели на протяжении его жизни?

Ответ. Данные произведения объемом 6000 страниц были изучены нами, и ни в одной части не обнаружено никаких заявлений, которые бы выражали политические требования с целью построения Исламского государства. В произведениях Нурси нет призывов к насилию, этнической или религиозной ненависти или свержению власти. Он продвигает исламские ценности добра, любви и веры в Бога. Работы Саида Нурси призывают к примирению, мирному сосуществованию и сотрудничеству между различными религиями и культурами и в то же время призывают к справедливости, терпимости, свободе и любви.

В книгах Саида Нурси нет выражений, прямо или косвенно провоцирующих религиозный конфликт.

Нет никаких свидетельств того, что книги Саида Нурси когда-либо провоцировали серьезные религиозные конфликты с негативными последствиями или представляли какую-либо другую угрозу общественному порядку.

Вывод. Бадиуззаман Саид Нурси не преследовал в своей жизни и произведениях цель построения какого-либо исламского государства и не имел каких-либо иных политических целей; его целью было служение вере и Корану только ради довольства Аллаха.

15) Вопрос. Каково психологическое воздействие книг “Рисале-и Нур” на людей?

Ответ. Ответ на этот вопрос четко сформулирован в работах профессора, доктора Невзата Тархана «Совесть эпохи: Бадиуззаман Саид Нурси» и «Путешествие от разума к сердцу: модель Бадиуззамана Саида Нурси». Мы сталкиваемся с исламским ученым, который пытается понять смысл жизни в путешествии человечества в поисках истины и счастья двух миров. Мы можем интерпретировать работы «Рисале-и Нур» психологически, как произведения, в которых истории внутреннего исследования стали книгами. Его попытка совершить это путешествие мирно отличает его от многих исламских ученых.

Работы Саида Нурси призывают к самосовершенствованию и моральному развитию и выступают против насилия. ...

Произведения Саида Нурси не содержат элементов экстремизма. Напротив, он олицетворяет умеренность, имеющуюся в Исламе. Советует мусульманам терпимость и открытость. Он подтверждал мусульманско-христианское сотрудничество и продвигал дружбу и позитивные отношения между мусульманами и христианами.

Работы Саида Нурси полезны для читателя, поскольку они учат любви к Богу и высоким моральным ценностям и осуждают зависть, ненависть, гнев, негодование.

В книгах нет ничего, что могло бы оказать негативное побуждающее воздействие на сознание, волю, социально-психологический характер или поведение человека.

Вывод: в произведениях «Рисале-и Нур» не обнаружены радикальные и маргинальные идеи, противоречащие ценностям универсальных прав человека, или содержащие ненависть, злобу, враждебность, насилие, дискриминацию, сепаратизм, раздоры, нарушение общественного порядка. В произведениях обращают на себя внимание глубокое и искреннее усердие и стремление к мирному развитию человечества.

Книги Саида Нурси содержат положения о моральных и религиозных вопросах, вдохновленные Кораном, и не имеют отношения к политике. Он говорил, что истина может быть достигнута через знание, и возвысил свой голос против ненависти и всех видов насилия. Саид Нурси – уважаемый богослов, который всегда был далек от политических, идеологических и экстремистских действий.

Профессор, доктор К. Невзат Тархан

Профессор, доктор Ниязи Беки

Профессор, доктор Ибрагим Оздемир

Профессор, доктор Алпарслан Ачыкгенч