Волки в овечьей шкуре: поучительная история кровавой «селебритис»

На этой неделе произошли два медийных события, связанных с женщинами «селебритис», как называют на Западе медийно раскрученных персонажей «светской жизни».

9 марта в интервью афро-американской телеведущей Опре Уинфри британский принц Гарри и его жена, голливудская актриса Меган Маркл, сидя в саду фешенебельной виллы поведали всему миру о своей тяжелой жизни. Оказалось, что королевская семья перестала давать захотевшему самостоятельности Гарри денег, поставив этого 36-летнего мужчину перед необходимостью — страшно сказать — зарабатывать себе на жизнь. А с Меган Маркл в королевском дворце холодно обращалась семья ее мужа и даже персонал, чем вызвали у нее мысли о самоубийстве, а как-то один из родственников даже посмел спросить у Гарри, страшно сказать, насколько темным будет ребенок, которого они с супругой ожидали (напомним, что она мулатка).

Такие бесчеловечные притеснения и жестокие страдания вызвали бурю негодования у мировой прогрессивной общественности, обвинения королевской семьи в социальном и даже самом настоящем расизме и как следствие призывы к упразднению британской монархии как олицетворения всех этих постыдных явлений.

Ну а как все это затрагивает мусульман? Это никак, зато затрагивает второе медийное событие этой недели, не столь резонансное на фоне первого. Речь идет о большой статье в журнале The Economist о другой женщине-селебритис — Асме аль-Асад, которая, как это показано в данной статье, многие годы воспринималась как такая же прогрессивная жертва притеснений со стороны мракобесной правящей семьи, как сегодня Меган Маркл (https://www.economist.com/1843/2021/03/10/banker-princess-warlord-the-many-lives-of-asma-assad). Более того, из статьи видно, что и сам молодой Башар Асад, который сторонился политики и из других врачебных профессий выбрал себе профессию офтальмолога, потому что боялся крови, до смерти своего старшего брата Басиля положением в семье Асадов чем-то напоминал нынешнего Гарри.

Вообще, эта статья о жизненном пути двух этих людей — Асмы аль-Асад и Башара Асада столь же поучительна, сколь и по-человечески страшна. Она показывает, как два человека, когда-то возможно неплохих, занимающихся своими профессиями (финансистки и врача соответственно), достаточно скромных для людей своего положения, несмотря на все это оказываются во главе конвеера разрушений, смерти и пыток (https://golosislama.com/news.php?id=39565). Впрочем, об этом чуть позже чуть позже…

Пока же вернемся к тому, что и роман Башара и Асмы и реакция на их брак его семьи, как показано в этой статье, во многом напоминают историю с Гарри и Меган. Конфессиональный вопрос в Сирии стоял тогда, да и сейчас стоит, пожалуй, даже острее, чем расовый вопрос в Великобритании. И алавитский клан Асадов, правящий страной с суннитским большинством с помощью грубой силы и репрессий, был против женитьбы своего представителя, ставшего наследником Хафеза Асада после гибели в автокатастрофе его старшего сына Басиля, на женщине из суннитской семьи. К тому же Асма выросла в Англии, плохо знала арабский, была чужда сирийской культуре и Сирии в целом. Поэтому, то, что семья мужа отвергла ее, неудивительно.

Больше того, мы не знаем, как на самом деле королева Елизавета относилась к невесте своего внука Гарри, правда ли то, что ей приписывают или нет. Но по крайней мере публично она тепло приняла Меган Маркл, отгрохала им с внуком свадьбу за 45 миллионов долларов за свой счет и даже пригласила на церемонию венчания африканского священника. А вот Асму не приняли категорически — мать жениха Аниса и многие члены его семьи проигнорировали их свадьбу и многие годы после этого ее держали в заточении не только информационном, замалчивая ее существование, но и физическом.

Возникали ли у Асмы Асад из-за всего этого мысли о самоубийстве или нет, мы не знаем. Зато статья рассказывает нам о том, как она перетерпела эти трудные времена и после смерти свекрови получила возможность стать «первой леди», раскрученной на весь мир благодаря своему западному образованию, идеальным английскому языку и манерам, европейской внешности. Асма Асад эффективно сочетала широко освещаемую дипломатическую и благотворительную деятельность с остающейся в тени экономической экспансией ее самой и ее семьи благодаря расположению мужа.

После смерти Хафеза Асада, печально прославившегося своими брутальными методами, молодой Башар, женатый на такой «прогрессивной первой леди», был призван создать имидж нового правления — открытого миру и переменам. И они вдвоем это успешно делали до 2011 года, когда на фоне начавшихся в регионе и стране протестов вопрос встал о том, чтобы, нет, даже не отдать власть, а немного поделиться ей с сирийским обществом, которое стало добиваться перемен не просто фасада системы со старого на «новый, светский, прогрессивный», а настоящей демократизации — свободы собраний, слова, критики, политической конкуренции и т. п.

И тут автор статьи показывает, как имитировавший свою готовность к реформам Асад, когда пришла пора перейти от слов к делу, превращается в фанатичного, бескомпромиссного палача, мясника и массового убийцу, а его «светская, прогрессивная первая леди» становится его не просто пассивным соучастником, но активным соратником. Более того, как показано в статье, благодаря изменению политического ландшафта страны и ослаблению других внутриэлитных кланов именно Асма Асад по итогам этой кровавой бойни превращается в политическую фигуру номер два в Сирии, способную стать преемником своего мужа. В том числе, используя для этого свой имидж «прогрессивной светской женщины», пусть и подмоченный «немного» бассейнами сирийской крови.

Здесь, пожалуй, аналогии заканчиваются. К счастью для них и для окружающих, Гарри с Меган не грозит стать британскими Башаром и Асмой. Но не грозит в первую очередь потому, что и королева Елизавета это не Хафез Асад и главное система британской конституционной монархии это не система клановой ближневосточной диктатуры. В самой основе британской системы заложены признание прав человека и общества, свободы слова, собраний, политического плюрализма и, кстати, защиты прав тех или иных меньшинств, которые активно кооптируются в ее правящий класс, в том числе руками королевы, раздающей аристократические титуты представителям самых разных вероисповеданий и рас.

В такой ситуации, кто там на кого косо или холодно посмотрел или поинтересовался цветом кожи потенциального наследника престола, не влияет почти ни на что — если не верите, спросите у сирийцев, раздавленных пятой прогрессивной пары Башара и Асмы, согласились бы они поменять свое положение на «страдания» Гарри и Меган. А вот без наличия такой системы, в условиях ненормальной системы, как показывает эта история, самые «прогрессивные» и человечные люди в итоге могут превращаться в кровавых и беспощадных тиранов. И это важно понимать, в том числе, мусульманам сегодня, когда реальную борьбу за гражданские права зачастую пытаются подменять «прогрессивной повесткой», убеждая нас в том, что для трансформации общества необходимо вовлекать во власть больше женщин, ЛГБТ и прочих представителей «нового мира». Из этой же серии разговоры о том, что положение в России изменится автоматически, когда вместо «угрюмых мужчин» ее возглавят «прогрессивные женщины» - надо полагать, такие как Ксения Собчак или Екатерина Тихонова.

История Асмы Асад наглядно демонстрирует, чего стоят подобные надежды.