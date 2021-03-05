"Возвращение Обамы" и перспективы новой американской политики

На фоне вырисовывающейся политики Джо Байдена по отношению к Ближнему Востоку все чаще звучат голоса тех, кто говорит о возвращении США к внещнеполитической докрине Барака Обамы, в том числе в этом регионе. Действительно ли правление Джо Байдена станет для Ближнего Востока "третьим сроком президента Обамы", как его уже окрестили некоторые комментаторы?

Напомним, что на время правления Барака Обамы пришлись потепление в отношениях США с Ираном при похолодании в отношениях с Саудовской Аравией, формальная поддержка и фактическая сдача Арабской весны, подъем ИГ* и использование для борьбы с ним курдских неокоммунистов. По каким же из этих параметров можно уже наблюдать либо предположить соответствие политик нынешнего и позапрошлого американского президентов и в чем они могут отключаться?

Президент Байден заявил о готовности вернуться за стол переговоров по т.н. ядерной сделке с Ираном, заключенной США при Обаме в 2015 году при участии Великобритании, Германии и Франции. В соответствии с ней Иран давал ключевым странам Запада контроль за своей ядерной программой и ее ограничением строго мирным целями с невозможностью трансформации в военную, а те взамен сняли с него ряд санкций. Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обвиняла Барака Обаму в том, что его политика привела к усилению Ирана, развязыванию ему рук и его экспансии в регионе, ставшей возможной благодаря подъему иранской экономики на фоне ослабления санкций. Он обещал выйти из этой сделки в случае победы на выборах и выполнил это обещание. Удавка санкций стала сжиматься на шее хомейнистского режима, а конфликт США с Ираном достиг накала после демонстративного убийства в прошлом году американцами Касима Сулеймани. И вот сейчас Джо Байден говорит о возможности возврата к ядерной сделке своего "духовного отца".

Настолько же конфликтными, насколько стали отношения США с Ираном при Дональде Трампе, настолько же дружественными стали при нем их отношения с Саудовской Аравией. Правда, это изначально была дружба за счет саудитов, которых подписали на баснословные контракты по закупке американских вооружений, да и в целом нельзя сказать, что саудиты сумели воспользоваться своей "дружбой" с Трампом так, как усилил свои позиции в регионе Иран благодаря "дружбе" с Обамой. Кто ею воспользовался, так это Мухаммад Бин Салман (МБС), "прославившийся" на весь мир расправой над своим врагом - журналистом Джамалем Хашогги. При Трампе ему это практически сошло с рук - пришлось, конечно, провести показательный процесс над стрелочниками и откупиться от семьи убитого, но на этом, пожалуй, все. А вот администрация Байдена, похоже, решила показать саудитам, что им снова надо держать себя в руках. Хотя, как было заявлено, санкции против МБС лично (пока) не будут введены, анонсированы чувствительные санкции против 76 представителей саудовского истеблишмента, причастных к этому убийству, а также возможность их принятия против саудовских сил быстрого реагирования, подчиненных лично МБС.

Сирия была тем местом, в котором умерла, а точнее была задушена "Арабская весна", которую на словах приветствовал Обама, на деле развязавший руки для расправы над ней сперва хомейнистскому Ирану, а затем и путинской России. При этом воронка сирийской войны засосала в себя одни страны вроде Ирака, и чуть не засосала другие вроде Турции. Администрация Обамы в борьбе против ИГ, ставшего сильнейшим вирусом, уничтожившим сирийскую революцию изнутри при ее одновременном уничтожении врагами извне, сделала ставку на курдских неокоммунистов, передав под их контроль примерно треть (бывшей) Сирии. Так как речь шла о филиалах Рабочей Партии Курдистана (РПК), десятилетиями ведущей войну против Турции, превращение северной Сирии в плацдарм против нее, для последующей атаки на ее приграничные территории, населенные курдами, вынудило Анкару пойти на прямую военную интервенцию в эту разрушенную страну. В годы президенства Дональда Трампа эта поддержка была минимизирована, а американо-турецкие отношения, разрушенные при Обаме, были нормализованы настолько, насколько это было возможно. Сейчас же турецкие аналитики, в частности, Хасан Озтюрк, говорят о признаках планируемого возобновления Белым домом поддержки т.н. "курдов" (сброда интернациональных неокоммунистов, прикрывающихся этим народом), причем, эти сведения поступают на фоне очередного накала противостояния Анкары и РПК. Кроме того, тот же Озтюрк пишет о том, что для обоснования возобновления этой поддержки Белым домом снова может быть разыграна карта ИГ, а точнее его "возрождения" в Сирии.

Учитывая все это, очевидно, что американо-турецкие отношения станут одним из центральных пунктов новой политики Белого дома в регионе. Напомним в связи с этим, что в ходе своей предвыборной кампании Джо Байден прямым текстом говорил о необходимости свержения Реджепа Тайипа Эрдогана. Правда, не военным путем, а через выборы. И судя по всему, Белый дом намерен действовать по этому сценарию. Так, с одной стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен, презентуя новую внешнюю политику страны, недавно заявил: "Мы не будем продвигать демократию c помощью дорогостоящих военных интервенций или попыток свергать авторитарные режимы силой. Мы пробовали использовать эту тактику в прошлом. Несмотря на благие намерения, это не сработало". С другой стороны, американцы активно вовлекаются в общественное противостояние внутри Турции, в частности, по таким разделяющим ее вопросам как проблема ЛГБТ или новой конституции. В частности, на фоне скандала, вызванного кощунственными действиями последних в отношении мусульманских святынь, американский посол в Турции Дэвид Саттерфилд демонстративно встретился с представителями турецкого "ЛГБТ сообщества", пообещав им поддержку со стороны Белого дома.

В Конгрессе США сейчас готовится новый документ о правах человека с акцентом на права ЛГБТ, что может дать Белому дому новый козырь как для их поддержки в тех или иных странах, так и для новых санкций против них в случае их необеспечения там. На этом фоне президент Турции, видимо, решил сыграть на опережение и анонсировал новый План действий по защите прав человека, который, надо полагать, призван стать идеологической альтернативой американскому программному документу. Одновременно с этим, как уже сообщалось, в Турции иницируется дискуссия о новой конституции, и если связать это все воедино, турецкие План действий по защите прав человека и новая Конституция с высокой вероятностью могут стать ответом на идеологический вызов Байдена-Обамы. Да, неизвестно, насколько такой ответ будет поддержан большинством турецкого общества, что очевидно является необходимым условием его эффективности. В противном случае администрация Байдена будет использовать эту разобщенность для достижения цели смещения Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако не надо забывать и того, что максимально разобщено и само американское общество. Поэтому разработка удачной идеологической платформы может не только помочь Эрдогану нейтрализовать эту угрозу, но и привлечь к ней симпатии тех американцев, которым претит идеология агрессивного либерализма.

Впрочем, говоря о возможности возрождения политики Обамы на Ближнем Востоке, не надо забывать о том, что в прошлый раз она окончилась провалом для самих США. По ее итогам, наоборот, усилились позиции других стран, которые для достижения своих целей научились заключать ситуативные союзы между собой, как это делали Турция, Россия и Иран. В результате уж слишком много воды утекло с тех пор, слишком сильно изменился геополитический ландшафт региона. И тот же Иран, по имеющимся сведения, уже может отказаться от возвращения к сделке только с западными державами, потребовав, чтобы в качестве гарантов на этот раз в нее вошли такие страны как Китай, Россия и Турция.

Дональда Трампа многие обвиняли в сдаче внешнеполитических позиций США, однако, центром его геополитической стратегии было восприятие в качестве главной угрозы американскому мировому господству Китая, противодействие которому требует концентрации сил на этом направлении. В отличие от него Джо Байден, как и в свое время Барак Обама, рискует, напротив, распылить американские силы, не превратив врагов в друзей, но превратив друзей во врагов, и тем самым усилить своего главного конкурента.

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