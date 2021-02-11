Дайджест "Голоса Ислама" - 11 февраля

Дайджест новостей, который наша редакция отобрала в четверг 11 февраля:

1) Малайзия в 2020 испытала сильнейший спад экономики после азиатского кризиса

Спад экономики Малайзии снова ускорился в четвертом квартале, а новая волна вируса в конце 2020 года привела к тому, что малайзийская экономика достигла худших годовых показателей со времени азиатского финансового кризиса.

Валовой внутренний продукт Малайзии сократился на 3,4% в четвертом квартале по сравнению с годом ранее, это сокращение было третьим подряд и оказалось более глубоким, чем ожидали аналитики, опрошенные Bloomberg, на 3,1%. Экономика сократилась на 5,6% за весь 2020 год, что является худшим показателем с 1998 года и ниже правительственного прогноза от -3,5% до -5,5%.

Эти данные являются «несомненно мрачным признаком завершения 2020 года на сложной ноте», - сказал Веллиан Виранто, экономист Oversea-Chinese Banking Corp в Сингапуре. С трудностями, сохраняющимися в начале этого года, «рынок непреднамеренно воспримет сегодняшние данные по ВВП как один большой сигнал о том, что Bank Negara Malaysia, возможно, придется ослабить в марте, а не ждать каких-либо дополнительных« подтверждающих »данных».

И все же, худшее может быть уже позади - по крайней мере, на данный момент - поскольку Малайзия разрешила розничному сектору возобновить работу в среду после месячной изоляции, которая, по оценкам, стоила экономике 700 миллионов ринггитов (173 миллиона долларов) в день. Правительство заявило, что будет постепенно возобновлять экономику, даже если в стране сохраняется чрезвычайное положение, стремясь найти баланс, который защитит жизни и обеспечит продолжение экономической активности.

2) Израиль не дал американцам проверить порт Хайфы на предмет китайской угрозы

В израильских СМИ цитируется информация о том, что администрация Дональда Трампа в свое время выступила с предложением проинспектировать порт Хайфы.

Согласно публикации газеты Гаарец, такого рода предложение из Вашингтона поступило в 2020 году. Американские партнеры предлагали Израилю помощь в «проверке порта Хайфы на предмет защиты от китайской угрозы и ее присутствия». Администрация США рассматривала работу китайской фирмы по строительству новых портовых терминалов как угрозу безопасности Израиля.

Следует отметить, что после строительства всех портовых терминалов управление портом Хайфа перейдет в управление китайской компании Shanghai International Port Group - SIPG.

В Пентагоне считали, что такое управление угрожает не только Израилю, но и американскому флоту. В частности, отмечалось, что китайская компания сможет собирать разведывательную информацию об американских кораблях, заходящих в порты Израиля.

Изначально, согласно упомянутой публикации, израильские власти «под давлением США» решили разработать специальные меры по проверке иностранных инвесторов. В чем-то это напоминает давление Вашингтона на Украину по вопросу китайских инвестиций в «Мотор Сич». Украина не выдержала давления и сама решила ввести санкции против тех компаний из Китая, которые инвестировали в ее экономику.

Израильские власти дождались смены администрации США и отклонили «срочное предложение» провести инспекцию порта Хайфа на предмет вышеупомянутой «китайской угрозы».

Примечательно, что случай с портом Хайфы весьма похож на конфликт с Турцией из-за С-400. И в том и в другом случаях союзники США обращаются к услугам геополитических противников США, причем потенциально есть возможность раскрытия американских военным секретов. Вот только почему то Вашингтон не грозит санкциями своему ближайшему союзнику на Ближнем Востоке, за то что тот просто отдает свой главный порт в руки Пекина.

3) Первая арабская станция вышла на орбиту Марса

Межпланетная станция «Аль-Амаль» («Надежда»), созданная в Объединенных Арабских Эмиратах, вечером 9 февраля успешно вышла на орбиту Марса. ОАЭ стали лишь пятыми в мире (после СССР, США, Китая и Европейского космического агентства), и первыми среди мусульманских и арабских стран, кому удалось успешно отправить миссию на эту планету, сообщает Космический центр Мохаммеда бин Рашида.

Выход зонда на орбиту состоялся в 18:42 по московскому времени. Аппарат снизил скорость до 18 тысяч километров в час. В самих ОАЭ подчеркивали, что это была наиболее сложная часть миссии, и оценивали шансы на потерю зонда на этом этапе в 50%. «Это самая дальняя точка во Вселенной, которую арабы могли достичь за всю свою историю. <…> Наша цель — дать всем арабам надежду на то, что мы способны конкурировать с остальным миром», — заявлял вице-президент ОАЭ, шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.

Основными задачами зонда «Аль-Амаль» на орбите станет изучение атмосферы Марса, чтобы найти связь между современной погодой на планете и ее древним климатом, а также получение детального представления о том, как меняются погодные условия в течение суток. Планируется, что зонд проработает на орбите два года.

Общая стоимость проекта «Аль-Амаль» составила 200 миллионов долларов. Принципиальным условием властей было то, чтобы аппарат был разработан именно в Космическом центре Мохаммеда Бин Рашида, а не куплен у других стран.

Подчеркивается, что арабская часть команды на 80% состояла из женщин, а руководила ими 33-летняя Сара Аль-Амири, глава Космического агентства ОАЭ и по совместительству председатель Министерства высоких технологий в правительстве страны. Она подчеркивала, что все сотрудницы команды попали в нее благодаря своему опыту и вкладу в проект.

Напомним, что миссия на Марс была запущена страной, которая еще относительно недавно представляла из себя бедуинские эмираты вокруг деревень ныряльщиков жемчугов. Это огромный успех, с которым мы поздравляем весь арабский и мусульманский мир.

4) Власти Туркменистана могут легализовать гомосексуализм

Власти Туркменистана собираются изучить вопрос декриминализации части 1 статьи 135 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за гомосексуальные связи. Об этом сообщает Turkmen.news со ссылкой на третий периодический доклад Туркменистана в Комитете ООН по правам человека, который был представлен в 2020 году.

В докладе сказано, что сейчас парламент Туркменистана готовит проект новой редакции Уголовного кодекса. При этом изучается международный опыт и рассматривается целесообразность декриминализации однополых связей.

В части 1 статьи 135 говорится о добровольных отношениях совершеннолетних мужчин (женская гомосексуальность в Туркменистане не преследуется). За это предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет.

В докладе, направленном в Комитет ООН, подчеркивается, что данная статья редко применяется на практике. Однако источники Turkmen.news опровергают эту информацию. По их сведениям, в конце 2020 и начале 2021 года в Туркменистане в очередной раз проводились полицейские облавы на гомосексуальных мужчин.

Напомним, что на всем постсоветском пространстве лишь в Узбекистане и Туркменистане действует уголовная статья гомосексуальные отношения.

5) В Бишкеке задержали бывшего муфтия

В Бишкеке 10 февраля задержан бывший муфтий Максатбек Токтомушев, сообщает пресс-центр ГКНБ Кыргызстана.

По данным кыргызстанских силовиков, задержанный экс-муфтий причастен к делу о даче взятки в особо крупном размере, по которому накануне задержали главного бухгалтера ДУМК (Духовного управления мусульман Кыргызстана). Токтомушеву также вменяют финансовые нарушения, связанные с использованием денег, которые паломники внесли в ДУМК для совершения хаджа.

В настоящее время задержанный находится в ИВС СИЗО ГКНБ. Как передает 24.kg, 11 февраля у здания спецслужбы прошел митинг в поддержку бывшего муфтия. Около 20 человек потребовали отпустить его.

Напомним, что Максатбек Токтомушев занимал пост муфтия с 2014 года. Он подал в отставку накануне на фоне скандала с задержанием главного бухгалтера Духовного управления мусульман республики.