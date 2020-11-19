Почему "защитники Европы" не защищают Европу?

Французский президент Эммануэль Макрон и австрийский канцлер Себастьян Курц - это те два лидера лидера государств - членов Европейского Союза, которые добиваются от последнего консолидированной борьбы против "политического ислама", а также санкций в отношении Турции, которую они представляют как источник опасности.

Естественно, террористические атаки, прошедшие недавно во Франции и Австрии, стали теми козырями, которые они поспешили использовать в своей игре. Однако какую роль в произошедших событиях сыграли власти соответствующих стран, а какую власти Турции, причем, в строго техническом смысле, выводя за скобки саму политику, направленную на разжигание нетерпимости в одном случае и на диалог в другом?

Мы уже писали о том, что обезглавленный учитель Самюэль Пати обращался во французскую полицию в связи с угрозами, поступавшими ему за демонстрацию ученикам провокационных карикатур. Однако охрана не была не предоставлена ни ему лично, ни школе, в которой он работал и возле которой был убит, перед чем его убийца полдня выжидал его там, распрашивая о нем учащихся. Также были проигнорированы сообщения в полицию настоятеля церкви Нотр-Дам в Ницце о поступавших ему незадолго до нападения угрозах.

Но если во Франции ни в одном из этих случаев органам безопасности и полиции заранее не были известны личности террористов и их приготовления к убийствам, то в Австрии было известно и то, и другое.

Об опасности, которую представляет собой Кужтим Фейзулла, устроивший расстрел в Вене, в 2018 году австрийские спецслужбы были проинформированы своими турецкими коллегами, которые депортировали его из Турции, откуда он пытался попасть в Сирию, чтобы присоединиться к террористам. То есть, как мы видим, защитить Европу от террора в данном случае пытались те самые власти Турции, которые Себастьян Курц выставляет в качестве угрозы для нее. А что же в этой ситуации сделали австрийские власти под руководством "защитника Европы"?

Они не просто досрочно отпустили Кужтима Фейзуллу через несколько месяцев после приговора по террористической (!) статье. Само по себе это можно было бы списать на либерализм австрийской судебной системы (которая не отличается им во многих случаях...). Куда больше шокирует то, что они за несколько месяцев до устроенной им бойни в Вене проигнорировали прямое предупреждение органов безопасности соседней страны, прямо сообщавших австрийским спецслужбам о попытке закупки этим человеком, проходящим по террористическим базам, автоматического оружия.

Речь идет о сообщении криминальной полиции Словакии о попытке закупки потенциальным террористом из Австрии автоматического оружия, которое 23 июня было направлено МВД Словакии в правительство Австрии - то самое, которое возглавляет Себастьян Курц. Что же сделал этот "защитник Европы", чтобы действительно защитить ее от реальной угрозы? Как следует из произошедшего, ничего, и это несмотря на то, что речь шла о человеке, об опасности которого власти Австрии ранее были проинформированы турецкими властями, приговоренном по террористической статье и (чудесным образом) выпущенным на свободу через несколько месяцев, а потом обнаруженном полицией соседней страны за попыткой покупки автоматического оружия.

Напомним, что ранее похожая история уже происходила во Франции. Тогда ее и в ее лице Европу пытались защитить от террористических атак опять же турецкие спецслужбы, которые дважды - в 2014 и в 2015 годах проинформировали своих французских коллег о террористической угрозе, исходящей от Омара Исмаила Мустефаи, находящегося во Франции. Предупреждения были проигнорированы, а через несколько месяцев он стал одним из организаторов бойни во Франции, в которой погибло свыше 100 человек и были ранены свыше 300.

И вот теперь лидеры Австрии и Франции предлагают ввести уголовное наказание за высказывание мнений, которые могли бы быть кваллифицированы как вдохновляющие террор, рассматривая в этом качестве "политический ислам", связываемый ими с Турцией. Однако как мы видим, в самых резонансных случаях это именно турецкие спецслужбы пытались предотвратить террористические атаки в Европе, и это французские и австрийские спецслужбы пропускали их даже тогда, когда их явно предупреждали об опасности лиц, впоследствии их совершавших.

Так кто же в действительности защищает Европу, а кто своими преступными действиями или бездействиями создает для нее угрозу?