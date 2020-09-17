Ливанский президент попал в «чайную бурю»

Президент Ливана Мишель Аун подвергся критике после того, как выяснилось, что чай, подаренный Шри-Ланкой жертвам взрыва в Бейруте, раздали семьям его президентской гвардии.

Критики видят в этом еще один пример официальной коррупции в стране, пострадавшей от тяжелого экономического кризиса и от взрыва 4 августа, в результате которого погибло более 190 человек, тысячи были ранены и разрушен центр Бейрута.

Шри-Ланка, выходцы из которой часто работаю в Ливане горничными, была одной из нескольких стран, которые поспешили оказать поддержку после самой страшной катастрофы мирного времени в Ливане.

Офис президента 24 августа опубликовал фотографию Ауна, принимающего посла Шри-Ланки, и процитировал ее слова о том, что островная страна Южной Азии «пожертвовала 1675 кг. цейлонского чая тем, кто пострадал от взрыва в Бейруте».

После того как ливанские СМИ и социальные сети спросили, что случилось с пожертвованием, на прошлой неделе было опубликовано второе заявление.

Президент сказал, что он написал своему шри-ланкийскому коллеге, чтобы поблагодарить его за «подарок цейлонского чая, который был получен армией... и роздан семьям солдат президентской гвардии».

Социальные сети тут же разразились критикой: в Твиттере стали популярны хэштеги «чайный вор» и «цейлонский чай».

«Чай был отправлен ливанцам, особенно тем, кто пострадал от взрыва. Конечно, он не был подарком для тех, кто в нем не нуждается», - написала Паула Якубиан, бывшая депутат, ушедшая в отставку после взрыва.

«Раздавать помощь своему окружению - это постыдно», - написала она.

Другой пользователь пошутил: «Предлог, что это был подарок президенту, даже хуже, чем сам грех».

Помимо споров о чае, пользователи социальных сетей также обеспокоились судьбой 12 тонн рыбы, отправленной Мавританией в середине августа.

После многочисленных призывов узнать местонахождение груза с рыбой, ливанская армия заявила, что получила рыбу и «хранит ее в соответствии со стандартами общественной безопасности».

Она ведет переговоры с несколькими ассоциациями, готовящими еду для нуждающихся, чтобы «приготовить ее и раздать тем, кто пострадал от взрыва в порту».

В Твиттере еще один пользователь пролила свет на споры о продовольственной помощи.

«Президентский дворец приглашает вас на бесплатный обед в воскресенье», - написала она.

«Открытый буфет из мавританской рыбы и открытый бар с цейлонским чаем».

Как-бы то ни было, у ливанцев практически не осталось никаких иллюзий относительно того, куда попадает любая гуманитарная или финансовая помощь их стране от международного сообщества.