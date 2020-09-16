Сядет ли Рахимов с Фургалом и Быковым?

Одной из новостей последней недели стали показания, данные в колонии отбывающим пожизненное заключение бывшим сенатором РФ от Республики Башкортостан Игорем Изместьевым против бывшего президента этой республики Муртазы Рахимова и его сына Урала Рахимова.

Изместьев был осужден на пожизненное заключение в 2010 году по букету статей, включая такие тяжкие как преднамеренные убийства и терроризм, в организации которых был обвинен. Уже тогда было понятно, что это делается как подкоп против его бывшего босса, которого в свое время чекисты вынудили отдать республику в обмен на возможность уйти в тень, а не на пожизненное заключение. В 2014 году Изместьев дал первые показания на Урала Рахимова, но тогда по относительно легкой, экономической статье. И вот сейчас, он обвинил сына и отца Рахимовых уже в организации преднамеренных убийств и терактов с целью захвата и удержания под своим контролем ключевых активов и власти в Башкортостане.

Но почему этим номенклатурно-криминальным разборкам следует уделить внимание? Дело в том, что все это происходит на фоне роста протестной активности в Башкортостане и, судя по всему, имеет к ней непосредственное отношение. Так, совсем недавно Рауфа Рахимова, племянница Муртазы Рахимова, выступила с неожиданно резким заявлением, в котором не просто поддержала проходящие в республике экологические протесты, но и открыто призвала к борьбе против Кремля.

https://youtu.be/2JBtSDpUQ6c

В своем выступлении она, в частности, заявила, что "власть питается энергией нашего страха" и призвала к "открытому сопротивлению российского общества" против "российского авторитаризма". А с учетом того, что Рахимова - не просто какой-то блогер, а родственница человека со значительными возможностями, кроме того, возглавляющая заметное региональное СМИ, эта новость прогремела, как гром среди ясного неба.

И вот, через несколько дней после этого в интернете появляется видео о том, что ее дядя виновен в преступлениях, грозящих ему и его сыну пожизненным заключением. А сама Рауфа Рахимова заявляет, что под давлением властей от сотрудничества с ее СМИ начинают отказываться один спонсор за другим.

Что тут можно сказать? В том, что касается Рахимова, ситуация начинает напоминать аналогичные истории в Хабаровском и Красноярском краях. Там тоже в одном случае губернатор Сергей Фургал, а в другом видный красноярский политик Анатолий Быков были посажены за вмененные им преступления многолетней давности, о которых вспомнили только тогда, когда они стали делать неудобные для Кремля заявления.

Так и здесь, о реальных или мнимых преступлениях Рахимова, совершенных в 90-е годы, вспомнили только тогда, когда в республике начались массовые протесты, а его племяница их поддержала. Ведь кремлевские, с одной стороны, параноики, которые во всем видят тайные заговоры, с другой стороны, циники, которые не верят в то, что люди могут выходить на улицы и бороться за какие-то идеалы. Поэтому, они убеждены в том, что если где-то начинается массовое протестное движение, то за этим стоят либо козни и деньги иностранных спецслужб и государств, либо интересы каких-то олигархов. Соответственно, если нейтрализовать последних, то протесты рассосутся сами с собой.

Однако пример Хабаровского края, где люди уже второй месяц выходят на массовые протесты после ареста и изоляции Сергея Фургала, показывает, что это не так. Разочарование их явно ждет и в Башкортостане, где люди выходят бороться отнюдь не за деньги Рахимова, а за свои интересы и достоинство.

Урок же, который могли бы извлечь из этой ситуации послушные Кремлю региональные лидеры, заключается в том, что даже, когда они сдают свои республики в обмен на свободу и неприкосновенность нажитого "непосильным трудом", это не означает, что условия этой сделки потом не будут пересмотрены.