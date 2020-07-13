Коронавирус унес более 20 000 жизней на Ближнем Востоке

Новая пандемия коронавируса унесла жизни более 20 000 человек по всему Ближнему Востоку, причем половину из них - в Иране, согласно отчету AFP, опубликованному в воскресенье на основании официальных цифр.

Но несмотря на 907 736 зарегистрированных инфекций и 20 005 смертей от болезни COVID-19, Ближний Восток относительно легко переносит вирус, который убил более полумиллиона человек по всему миру.

Согласно официальным данным, опубликованным в воскресенье, Иран, который боролся со вспышкой вируса с момента объявления своих первых случаев заболевания в феврале, сообщил о более чем 12 829 смертельных исходах и 257 303 инфекциях.

С населением более 80 миллионов человек Иран является 9-й наиболее пострадавшей страной в мире и стал свидетелем самой смертоносной вспышки в регионе.

Количество зараженным в Иране снова начало резко расти с начала мая, побуждая власти сделать обязательным ношение масок в закрытых общественных местах.

В воскресенье верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи назвал рост заболеваний «поистине трагическим» и призвал всех граждан помочь обуздать его.

В регионе, который охватывает Иран на севере и востоке, Израиль на западе и Йемен на юге, другими наиболее пострадавшими странами являются Ирак и соседний Кувейт, а также Саудовская Аравия и разрушенный войной Йемен.

Ирак является второй наиболее пострадавшей страной на Ближнем Востоке с 3 055 смертельными случаями и 75 194 инфекциями. За ним следует Саудовская Аравия с 2181 смертельным исходом и 229 480 инфекциями.

В Йемене, одной из беднейших стран мира, зарегистрировано 464 случая смерти и 1380 случаев заражения, а в Кувейте - 386 случаев смерти и 54 058 случаев заражения.

Иран также считается страной, наиболее пострадавшей в регионе в расчете на душу населения, с 153 смертельными случаями на миллион - 25-е место в мире. За ним следует Кувейт с 90 смертельными случаями на миллион и Саудовская Аравия с 63.

Согласно подсчетам AFP, среднее число смертей в регионе составляет 43 на миллион жителей, в то время как в среднем по миру около 70.

Ближний Восток составляет около 3,5% всех случаев смерти в мире, значительно отставая от Европы (одна треть), Северной Америки (одна четверть) и Латинской Америки и Карибского бассейна (одна четверть).