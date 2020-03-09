На пороге новые 20-е

Обвал мировых рынков в целом и российских ценных бумаг и рубля в частности - это уже не начало нового 2020 года, а его стремительное продолжение. Начался он с обострения военно-политических противоречий на Ближнем Востоке (американо-иранская конфронтация в Ираке и турецко-российская в Сирии) и, конечно же, с пандемии короновируса, вспыхнувшей в Китае, которая повлекла и еще повлечет за собой системные сдвиги в мировой экономике, а следом вероятно и политике.

Со сдвигами в мировой экономике понятно - удар был нанесен по ее главному сборочному цеху. И хотя в результате сверхжестких мер Китаю удалось взять этот процесс под контроль и начать очаговое восстановление производства, последствия и его остановки, и этих мер (которые во многом продолжаются), и главное, предубеждения, сложившегося ко всему китайскому как к токсичному в прямом смысле слова, таковы, что многие аналитики предсказывают серьезные социальные проблемы самому Китаю, которые подорвут его потенциал роста.

Не менее драматичны социальные последствия этой пандемии. 800 миллионов (!) человек оказались в жестком карантине в Китае и 15 миллионов посажены в него в центре Европы, в расслабленной Италии, привыкшей к la dolce vita (сладкой жизни). Другие страны также начинают предпринимать жесткие меры, чтобы не быть поглощенными пандемией.

Саудовская Аравия отменила Умру и при продолжении такой динамики можно предположить, что в этом году может быть отменен и Хадж. Во многих мусульманских странах резко ограничена коллективная религиозная практика - отменены или сильно урезаны во времени пятничные и вообще общественные молитвы, запрещены ифтары и трапезы в мечетях, рекомендуется не приветствовать друг друга рукопожатиями и т.п. Иран, где подобные меры не были предприняты и где пандемия поразила именно шиитские религиозные центры, ставшие рассадниками еще и этой заразы по региону, стал наглядным примером того, как не надо себя вести мусульманам и вообще здравомыслящим людям.

Обвал рынков и валют на этом фоне - это то, что совсем не вовремя для обычных людей, особенно тех, кто готовится к подобным карантинам, запасаясь впрок продуктами, лекарствами и другими товарами первой необходимости, для чего нужны денежные средства. Они и без того мало у кого были в условиях затянувшейся во многих странах рецессии, а с начавшимся обвалом валют и ценных бумаг, которое может повлечь за собой закрытие компаний или урезание ими расходов путем сокращения рабочих мест, многие могут потерять и имеющиеся источники доходов.

20-е годы XXI века таким образом начинают напоминать 20-е годы века XX-го с их великой экономической депрессией, которая активизировала социальный и политический антагонизм как внутри большинства стран, так и между ними. Не следует забывать и предшествовавшую этому эпидемию "Испанки", которая поразила почти 30% тогдашнего населения земли (примерно 550 миллионов человек) и убила 3-5% (50 - 100 миллионов). Конечно, сегодня человечество куда лучше организовано, оснащено и информировано, что позволяет надеяться, что до подобных масштабов с короновирусом дело не дойдет, однако, в силу этой большей развитости оно и куда более чувствительно к потерям, в том числе в части влияния паники на колебания рынков и экономического развития.

Кризис 20-х годов прошлого века в итоге завершился установлением тоталитарных режимов, либо коммунистического, либо фашистского характера, противоречия между которыми и стремление которых к переделу сфер влияния и границ, сложившихся перед этим кризисом, в итоге вылились во Вторую мировую войну.

Удастся ли человечеству удержаться от нее на этот раз? Знает это лишь Всевышний Аллах. Но с высокой вероятностью можно предположить, что наступают тяжелые времена с чрезвычайно высокими рисками.