Парламент Туниса утвердил новое правительство

Новое коалиционное правительство Туниса завоевало вотум доверия в парламенте рано утром в четверг, положив конец многомесячному политическому кризису и избежав досрочных выборов, а также проложив путь к длительным экономическим реформам.

129 членов парламента проголосовало за команду премьер-министра Элиса Фахфаха после дебатов, которые длились более 14 часов. 77 проголосовали против.

Голосование прошло через несколько дней после того, как Фахфах, член партии «Демократический форум за труд и свободу», объявил о новом альянсе с «Ан-Нахда», крупнейшей фракцией в законодательном органе.

Имея 53 места в парламенте из 217 членов, «Ан-Нахда» ранее заявляла, что поддержит только правительство единства, объединяющее партии со всего политического спектра Туниса.

На прошлой неделе президент Кайс Сайед пригрозил распустить парламент и провести досрочные выборы, если новому правительству не удастся добиться доверия в парламенте.

Среди других предложенных министров в его кабинете - Монджи Марзук в качестве министра энергетики, Мохаммед Али Тоуми в качестве министра туризма и Сурайя Джриби в качестве министра юстиции.

Фахфах пообещал создать правительство, которое будет опираться только на партии, которые, по его мнению, будут соответствовать целям революции Туниса 2011 года, и будут привержены искоренению коррупции.

Предлагаемый кабинет включает партии «Ан-Нахда», «Тахья Тунес», Ашааб, Аттаяр и Эль-Бадил, а также независимых участников.

Напомним, что Тунис сталкивается с целым рядом долгосрочных экономических проблем, которые угрожают подорвать доверие общественности к молодой демократии и требуют политических решений, которые могут быть непопулярными.

Официальные представители Туниса заявили, что МВФ ждет, когда новое правительство начнет переговоры о шестом пересмотре своей кредитной программы МВФ. Тунис должен занять около 3 миллиардов долларов на международном уровне в 2020 году для выполнения обязательств по расходам.

После революции 2011 года уровень безработицы стал высоким, а темпы роста низкими, в то время как правительство еще больше погрузилось в долги с рядом крупных бюджетных дефицитов, которые иностранные кредиторы потребовали взять под контроль.