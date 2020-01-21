Ты еще не извинялся? Тогда мы идем к тебе!

— уверяет меня Дудаев. Это, конечно, не так, хотя бы потому, что недовольных Кадыровым можно во множестве найти среди трех сотен подписчиков Тумсо Абдрахманова. «У нас абсолютная свобода слова», — говорит Дудаев, но это не так хотя бы потому, что собеседники из Чечни отказываются называть свое имя и разговаривать по телефону — они боятся. «У нас обычный регион», — говорит Дудаев, но я звоню в одно из учреждений Чечни и там со мной отказываются разговаривать, объясняя: «Вы же понимаете, у нас специфичная республика».

Зато Дудаев со мной говорит — долго и без обычного для таких разговоров раздражения. Его лидер, Кадыров, действительно выглядит очень живым и продвинутым на фоне остальных глав регионов. Он регулярно возглавляет ежемесячный рейтинг губернаторов-блогеров, иногда уступая первое место Сергею Собянину.

Пишет он живо и в собственном стиле. «ДОРОГОЙ БРАТ» — любимое выражение Кадырова — стало в интернете мемом. Кадыров действительно общался со своими подписчиками и пылко реагировал на фидбек. Он то грозился уйти из инстаграма, когда его расстраивали осуждения в комментариях, то создавал министерский пост, чтобы отблагодарить одного из своих активных читателей.

За Кадыровым в сети пришли и его подчиненные. «Действительно ли так популярны соцсети чиновников в Чечне?», — спрашиваю я у администратора «Карфагена». «Живя в Чечне и наблюдая эту картину, как они пытаются создать иллюзию всенародной любви по отношению к себе и весь этот цирк, с постановочными эфирами и видеороликами, нам остаётся лишь со смехом смотреть на этот абсурд», — отвечает он.

Пока Кадыров обгоняет российских губернаторов в интернет-гонке, простые чеченцы в интернет-пространстве отстают от всей России. В 2017 только 2,57% из них пользовалось инстаграмом.

Нельзя назвать публичное унижение „провинившегося“ и его семьи [которое сопровождается] оскорблениями и прямыми угрозами — извинением»,

— говорит автор «Карфагена».



Он объясняет, что в этой истории очень важна специфика чеченского этноса. «Этот формат выбран отнюдь не случайно и имеет прямое отношение к менталитету нашего народа, а именно — боязни публичного позора. Но более важным является то, как за кулисами ЧГТРК добиваются этих „извинений“. Эта политика сделала наш регион „достойным“ аналогом КНДР и послужила тому, что люди даже в кругу знакомых боятся выражать свое мнение касательно властей», — продолжает он. «К примеру, лишь за эти слова я могу оказаться в объективе камер ЧГТРК или вовсе исчезнуть „со всех экранов“».

Получается, что в Чечне власть так пристально следит не столько за сохранением местных устоев, сколько за сохранением своей власти. «Кадыровцы очень болезненно переносят даже самую безобидную критику и пытаются заткнуть всех, кто хоть как-то их критикует», — говорит администратор телеграм-канала «Предатели чеченского народа».

«Ситуация довольно абсурдная: для Кадырова критики его режима стали опаснее террористов, потому что, в отличие от террористов, они апеллируют к Конституции Российской Федерации. Поэтому даже при низкой террористической угрозе репрессивная машина не снижает оборотов, перемалывая инакомыслящих так же, как до этого боевиков», — писали в 2016 году в докладе «Новой газеты» о внутренней политике Чечни.

«Интернет — это единственное место, где жители ЧР могут высказать, пусть даже анонимно, то, что у них накипело», — говорит мне Мансур Садулаев, возглавляющий чеченскую правозащитную организацию «Вайфонд». «То, что они на самом деле думают о ситуации в республике и произволе со стороны кадыровских структур. Никаких других возможностей это сделать у людей нет. Даже находясь у себя дома, перед своими детьми или другими родственниками люди боятся говорить то, что они на самом деле думают об этой власти. Потому как опасаются, что их дети могут, по неосторожности, где-то перед друзьями сказать лишнее, после чего будут большие проблемы у всей семьи. И даже эту единственную возможность высказываться посредством интернета кадыровцы пытаются пресечь такими показательными актами унижений. Никаких законов или каких-либо моральных норм у кадыровцев нет, они могут вытворять с человеком все, что позволяют их фантазии и опыт издевательств и пыток, полученный многолетней работой в российских структурах на территории ЧР», — рассказывает Садулаев. Самого Садулаева как-то пытали током в ОВД Урус-Мартановского района, как он говорит — ради веселья.

Однако, как можно понять из этого текста, и интернет в Чечне трудно назвать оазисом свободы. Автор «Карфагена» подтверждает, что в Чечне существует практика настоящего рэкета в отношении интернет-страниц: «Я знаю несколько случаев, когда администраторов сообществ похищали и заставляли удалять группы, либо заставляли работать на себя. Бывали случаи, когда администрацию подменяли. Но ради безопасности тех людей, я не могу назвать эти группы, так как они находятся под надзором и в случае распространении информации, у них будут проблемы».

«Они (кадыровцы. — »МБХ медиа") пытаются «подчинить» или убрать все инакомыслящие сообщества в интернете, с чем по большей части они справились методом поиска и запугивания администраторов подобных сообществ. По итогу, независимых чеченских сообществ в сети можно пересчитать по пальцам", — добавляет администратор «Карфагена».