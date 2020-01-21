Ты еще не извинялся? Тогда мы идем к тебе!

«Я всегда выступал за открытый и прямой диалог власти с обществом на любых площадках, в том числе и сети интернет. Поэтому у меня есть аккаунты практически во всех соцсетях», — писал Рамзан Кадыров на своем канале в «Телеграме». Кадыров, кстати, не раз выступал против блокировки этого мессенджера в России. «Наш канал отличается [от других российских каналов] тем, что у нас абсолютная свобода слова», — говорит мне Ахмед Дудаев, руководящий ЧГТРК «Грозный», и рассказывает про регулярную рубрику прямых эфиров на телеканале, где чеченцы могут задать вопросы местным чиновникам.
В конце декабря я смотрела почти шестичасовой прямой эфир с главным чеченским чиновником — Рамзаном Кадыровым. И действительно, у меня создалось впечатление, что Кадырову в этом эфире можно было задать почти любой вопрос. Его спрашивали и про ичкерийцев, и про пытки, и про те же извинения на ЧГТРК. Ответы, конечно, были своеобразные. Кадыров, например, не стесняется говорить про убийства — которые он уже совершал и которые хотел был совершить в отношении своих врагов.
Я соглашаюсь с Дудаевым, что в эфире ЧГТРК можно пожаловаться на городскую больницу или плохую дорогу, но указываю, что нельзя высказать свое политическое недовольство, нельзя пожаловаться на главу всех больниц и дорог — на самого Кадырова.
— уверяет меня Дудаев. Это, конечно, не так, хотя бы потому, что недовольных Кадыровым можно во множестве найти среди трех сотен подписчиков Тумсо Абдрахманова. «У нас абсолютная свобода слова», — говорит Дудаев, но это не так хотя бы потому, что собеседники из Чечни отказываются называть свое имя и разговаривать по телефону — они боятся. «У нас обычный регион», — говорит Дудаев, но я звоню в одно из учреждений Чечни и там со мной отказываются разговаривать, объясняя: «Вы же понимаете, у нас специфичная республика».
Зато Дудаев со мной говорит — долго и без обычного для таких разговоров раздражения. Его лидер, Кадыров, действительно выглядит очень живым и продвинутым на фоне остальных глав регионов. Он регулярно возглавляет ежемесячный рейтинг губернаторов-блогеров, иногда уступая первое место Сергею Собянину.
Пишет он живо и в собственном стиле. «ДОРОГОЙ БРАТ» — любимое выражение Кадырова — стало в интернете мемом. Кадыров действительно общался со своими подписчиками и пылко реагировал на фидбек. Он то грозился уйти из инстаграма, когда его расстраивали осуждения в комментариях, то создавал министерский пост, чтобы отблагодарить одного из своих активных читателей.
За Кадыровым в сети пришли и его подчиненные. «Действительно ли так популярны соцсети чиновников в Чечне?», — спрашиваю я у администратора «Карфагена». «Живя в Чечне и наблюдая эту картину, как они пытаются создать иллюзию всенародной любви по отношению к себе и весь этот цирк, с постановочными эфирами и видеороликами, нам остаётся лишь со смехом смотреть на этот абсурд», — отвечает он.
Пока Кадыров обгоняет российских губернаторов в интернет-гонке, простые чеченцы в интернет-пространстве отстают от всей России. В 2017 только 2,57% из них пользовалось инстаграмом.
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Произвольные традиции
«Свадьба прошла не по чеченским традициям», — говорят на ЧГТРК и заставляют извиняться. «Артисты поют, нарушая чеченские традиции», — говорят на ЧГТРК и заставляют извиняться. Однако сами извинения не входят в традиции республики. «В некоторой степени, публичные извинения присутствуют в нашем менталитете. Но не в такой форме, как показано на ЧГТРК. К примеру, в случае непреднамеренного убийства, убийца просит прощения у семьи пострадавшего, естественно в присутствии как своего рода, так и рода пострадавшего», — поясняет блюститель традиций своего народа — автор «Карфагена».
«Я считаю, что накал этой политики „извинений за все и про все“ происходит на фоне роста недовольства народа, в попытке напугать и успокоить людей», — продолжает он. — Свобода слова — это не про Чечню".
Практика извинений в эфирах ЧГТРК «Грозный», по его мнению, — это оружие пропаганды, действующее на психику. «Это служит исключительно как „показательное наказание“ и запугивание народа.
Нельзя назвать публичное унижение „провинившегося“ и его семьи [которое сопровождается] оскорблениями и прямыми угрозами — извинением»,
— говорит автор «Карфагена».
Он объясняет, что в этой истории очень важна специфика чеченского этноса. «Этот формат выбран отнюдь не случайно и имеет прямое отношение к менталитету нашего народа, а именно — боязни публичного позора. Но более важным является то, как за кулисами ЧГТРК добиваются этих „извинений“. Эта политика сделала наш регион „достойным“ аналогом КНДР и послужила тому, что люди даже в кругу знакомых боятся выражать свое мнение касательно властей», — продолжает он. «К примеру, лишь за эти слова я могу оказаться в объективе камер ЧГТРК или вовсе исчезнуть „со всех экранов“».
Получается, что в Чечне власть так пристально следит не столько за сохранением местных устоев, сколько за сохранением своей власти. «Кадыровцы очень болезненно переносят даже самую безобидную критику и пытаются заткнуть всех, кто хоть как-то их критикует», — говорит администратор телеграм-канала «Предатели чеченского народа».
«Ситуация довольно абсурдная: для Кадырова критики его режима стали опаснее террористов, потому что, в отличие от террористов, они апеллируют к Конституции Российской Федерации. Поэтому даже при низкой террористической угрозе репрессивная машина не снижает оборотов, перемалывая инакомыслящих так же, как до этого боевиков», — писали в 2016 году в докладе «Новой газеты» о внутренней политике Чечни.
«Интернет — это единственное место, где жители ЧР могут высказать, пусть даже анонимно, то, что у них накипело», — говорит мне Мансур Садулаев, возглавляющий чеченскую правозащитную организацию «Вайфонд». «То, что они на самом деле думают о ситуации в республике и произволе со стороны кадыровских структур. Никаких других возможностей это сделать у людей нет. Даже находясь у себя дома, перед своими детьми или другими родственниками люди боятся говорить то, что они на самом деле думают об этой власти. Потому как опасаются, что их дети могут, по неосторожности, где-то перед друзьями сказать лишнее, после чего будут большие проблемы у всей семьи. И даже эту единственную возможность высказываться посредством интернета кадыровцы пытаются пресечь такими показательными актами унижений. Никаких законов или каких-либо моральных норм у кадыровцев нет, они могут вытворять с человеком все, что позволяют их фантазии и опыт издевательств и пыток, полученный многолетней работой в российских структурах на территории ЧР», — рассказывает Садулаев. Самого Садулаева как-то пытали током в ОВД Урус-Мартановского района, как он говорит — ради веселья.
Однако, как можно понять из этого текста, и интернет в Чечне трудно назвать оазисом свободы. Автор «Карфагена» подтверждает, что в Чечне существует практика настоящего рэкета в отношении интернет-страниц: «Я знаю несколько случаев, когда администраторов сообществ похищали и заставляли удалять группы, либо заставляли работать на себя. Бывали случаи, когда администрацию подменяли. Но ради безопасности тех людей, я не могу назвать эти группы, так как они находятся под надзором и в случае распространении информации, у них будут проблемы».
«Они (кадыровцы. — »МБХ медиа") пытаются «подчинить» или убрать все инакомыслящие сообщества в интернете, с чем по большей части они справились методом поиска и запугивания администраторов подобных сообществ. По итогу, независимых чеченских сообществ в сети можно пересчитать по пальцам", — добавляет администратор «Карфагена».
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Тайна Карфагена
Когда я начинала разговор с «Карфагеном», я искала как раз такое «независимое сообщество» в чеченском интернете, площадку, где рассказывают о тяготах существования в постоянной опасности. Но похоже, что и «Карфаген» совершенно независимым не является. Двое из моих собеседников обвинили сообщество «Карфаген» в связях с кадыровцами. «Паблик финансируется околокадыровскими структурами, в целях „поддержания нравственности“», — выдвинули версию в канале «Д///ИХАД», ссылаясь на источники из самой Чечни. «[Пабликом] занимается группа компьютерщиков по заданию силовиков. Им разрешено зарабатывать на популярности „Карфагена“, взамен данным по выявлению всяких недовольных. Пока логична только такая версия», — ответили мне в телеграм-канале CHECHNYA.
Когда рассказывают о продажности «Карфагена», мне трудно в это поверить: автор сообщества в разговоре со мной не скупился на критику кадыровской власти, само сообщество открыто выражает неодобрение происходящему на ЧГТРК. «У нас в голове тоже многое не укладывается с этим „Карфагеном“. Борец за нравственную чистоту вдруг стал кидать людей на деньги. Перемена слишком резкая, поэтому то, что админ Карфагена уже не тот — это стопроцентно. О том, что реальный админ был задержан рассказывалось много вне интернета силовиками и блогерами», — рассказывает администратор из «CHECHNYA». — Про Кадыровцев говорят плохо — это, естественно, камуфляж, и мимикрия под реальный «Карфаген». Но вот почему откровенно кидают людей на деньги — странно".
«Карфаген» рекламировал якобы инвестиционные сервисы, где обещают через несколько часов вернуть вложенные финансы в пятикратном размере. Паблик блокировал пользователей, которые жаловались на то, что деньги им не вернули. Именно это имели в виду в CHECHNYA, когда говорили, что в «Карфагене» кидают на деньги.
«Очень интересно, — отвечает администратор Карфагена на обвинения. — Но интереснее один вопрос — на что идет финансирование? Разве что на мою зарплату? И второй вопрос, который меня не меньше гложет — какую пользу я приношу руководству?».
У него своя версия происходящего: «Людям очень интересно, почему я до сих пор не „извинялся“ на ЧГТРК. Это один из главных вопросов, который связан с моим пабликом и он рождает много теорий или, иначе говоря, сплетен».
«Группа, которая выдает себя за официальный „Карфаген“, на самом деле является бывшей группой „ICN“, которая некогда яростно выступала против движения „Карфаген“», — писало сообщество Gullam во «Вконтакте». Сейчас этот пост в Gullam удален, его можно прочитать, благодаря тому, что «Карфаген» сделал его репост. С помощью специального сервиса можно выяснить, что сообществу «Карфаген» действительно раньше принадлежало название ICN. В «Телеграме» и «Вконтакте» сейчас можно найти с десяток «Карфагенов». «Во всех остальных [каналах] в админах сидят работники РОВД, будьте осторожны. Контролируют, кто на них подписывается, собирают какую-то базу в списки», — пишут в одном из каналов.
«Насчет всех групп в ВК, в «Телеграм», вы можете быть уверены, что это фейки. Причем некоторые вообще не чеченцы, решили урвать свой кусок, — собрать рассеянную аудиторию «Карфагена», которые не знают, куда идти после блокировки со стороны «Роскомнадзора», — говорит мне автор еще одного чеченского паблика «Не кричи, 1овдал!». «Его личные фотки в интернет слила его девушка, после чего его группа остановилась, — считают в этом паблике и отрицают, что администратор «Карфагена» мог бы пропасть из-за действий властей. — У него была ссора с семьей одной девушки, он ее выставлял в очень грязном свете, играя фактами. Может мужчины, чьи семьи он позорил, нашли его и объяснили, что так делать не стоит?».
Другая девушка, которая опубликовала фото основателя «Карфагена» и общалась с ним лично, в закрытом паблике «АнтиКарфаген» сообщала, что основатель сообщества сейчас администрацией паблика не занимается. К сожалению, мне не удалось с ней связаться, чтобы узнать подробности. Не удалось мне поговорить и с «АнтиКарфагеном», и со всем остальными «Карфагенами». Из них самый интересный — второй по популярности «Карфаген». Там тоже упоминают об истории с местью семьи некоей девушки, про которую мне говорил администратор из «Не кричи, 1овдал!». «Вкратце: девушка, которую мы выложили, побежала и поплакалась своему „опекуну“, тот включил героя/защитника, позвонил и нашу группу прикрыли», — пишут во втором Карфагене. «Да, я тоже слышал, что меня убили в апреле. Штирлицы никогда не были так близки к провалу. Я вернусь скоро и объясню, почему меня не было практически полгода», — таков был последний пост в этом канале, опубликованный в сентябре 2019-го.
Администратор самого крупного «Карфагена», с которым мы общались все это время, признает одну единственную перемену — перемену в своих взглядах: «Наши методы изменились, однако не столь по причине блокировок (коих было две), сколько по причине личностного развития и пересмотра некоторых взглядов».
Тайна «Карфагена» остается покрытой мраком. Однако сомнения по поводу благонадежности администрации сообщества не обнуляют начисто сказанного ими во время нашего разговора. Искренне или нет, но они говорят то же, что и другие недовольные происходящим в Чечне. «Я считаю, что цензура посредством пыток, убийств, угроз и остальных репрессий никак не оправдывается», — говорит администратор «Карфагена», когда мы обсуждаем действия руководства Чечни в отношении своих жителей.
«Подобная практика эффективна и будет продолжена. Никто не может критиковать Кадырова и не извиняться после этого. Кадыров не жалеет ни времени, ни средств, он ищет и находит тех, кто необоснованно критикует его лично и его работу. Критика, по мнению Кадырова, должна быть обоснована, за обоснованную критику он не преследует. Обоснованность оценивает сам Кадыров по своим личным ощущениям и критериям», — перевели слова Рамзана Кадырова с последней пресс-конференции. Кадырову всего 43 года, на той пресс-конференции он также признавался, что вне Чечни работать не собирается. А вот некоторым другим людям Чечню пришлось покинуть. Правозащитный центр «Мемориал» перестал работать на территории республики после дела Оюба Титиева. О прекращении работы в Чечне заявлял и «Комитет против пыток» после ряда актов преследования их со стороны кадыровцев.