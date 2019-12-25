Как реагировать на разговоры об упадке Ислама?

(Иллюстрация - арабские страны с ростом численности атеистов в последние годы)

Последнее время в мировом англоязычном околоисламском пространстве все громче начинают звучать речи об "упадке Ислама" в виде роста популярности секуляризма или даже атеизма в мусульманской среде.

Немалый резонанс имела статья британо-бангладешского автора Эда Хусейна (https://www.spectator.co.uk/2019/12/islams-reformation-an-arab-israeli-alliance-is-taking-shape-in-the-middle-east/) из-за того, что ее ретвитнул сам принц Зейд аль-Нахьян, реальный правитель ОАЭ. Статья примечательна тем, что ее главная тема - необходимость арабо-израильского примирения, сама по себе весьма спорная, помещается в контекст еще более спорной темы - банкротства "исламизма" в арабском мире, который констатирует автор.

Такая подача материала с перенесением внимания от первоначально заявленной темы к ее обоснованию помогает вывести за скобки сам тезис, который преподносится как бесспорный. На самом же деле, все, кто владеют минимумом знаний по этой проблеме, прекрасно осознают, что "исламизм" исторически был не причиной современного арабо-израильского конфликта, а его следствием, а именно следствием разочарования арабских и мусульманских масс в светских силах, неспособных решить эту проблему с учетом хотя бы минимальных интересов палестинцев. Ведь Организация Освобождения Палестины всегда позиционировала себя как национальное, а не религиозное движение, и даже тот же ХАМАС при все его мусульманской самоидентификации действует вполне в логике движения национального сопротивления, просто мусульманского в своей основе народа.

"Светское" решение конфликта его участникам предлагает и большая часть международного сообщества, включая страны Европы - создание двух государств, еврейского и палестинского народа, раздел между ними Иерусалима, ликвидация еврейских поселений. И препятствием на пути у него уже долгие годы являются как раз не исламские палестинские силы, в принципе согласившиеся эти принципы принять, а как раз противоположная сторона - ультраправое сионистское правительство с большой ролью религиозных, иудейско-фундаменталистских кругов. И, кстати, мы не видим со стороны ни автора этой статьи, ни принца Зейда, ни их единомышленников никакой критики в адрес иудейского фундаментализма как препятствия на пути урегулирования арабо-израильского конфликта...

Далее, основная апологетика этой статьи строится вокруг того, что население арабских стран начинает отворачиваться от "исламистских" партий. Эд Хусейн использует эту мысль для того, чтобы показать, как на этом фоне все хорошо в ОАЭ, которая не только активно развивается в социальном и экономическом отношениях, но и открывает синагоги, католические церкви и индуистские храмы, демонстрируя пример толерантного общества.

Но если Эд Хусейн останавливается на образе хорошего "толерантного ислама" в качестве альтернативы плохому "исламизму", то другой известный англоязычный автор, турок Мустафа Акьол в своей статье "Новый секуляризм появляется в Исламе" идет еще дальше (https://www.nytimes.com/2019/12/23/opinion/islam-religion.html). Будучи сторонником секуляризации Исламского мира по той же модели, по которой ранее секуляризировался Христианский мир, он приводит данные опросов последних лет, которые говорят о падении в мусульманских странах и обществах религиозности, соотнесения себя с религией и росте в них секуляризма и даже открытого атеизма.

Конечно, от всего этого можно было бы отмахнуться как от наговоров врагов. Но, увы, то, что проблема реальна, признают уже исламские лидеры и интеллектуалы в самых разных странах, начиная бить по этому поводу тревогу.

Как показывают исследования, перелом в этих настроениях произошел после т.н. Арабской весны, а точнее, ее провала. Более конкретно многие указывают на то, что основной причиной отдаления или отторжения от Ислама людей, как правило, молодых стала деятельность т.н. "ИГ"*, которая претендовала на последовательное претворение Ислама. К сожалению, у многих это вызвало отвращение не к конкретной группировке, противниками которой изначально были старые, опытные исламские движения, предупреждавшие о ее результате и последствиях, но ко всем, кто выступает в политике с исламских позиций и даже к Исламу как таковому.

Однако как показывают те же данные, нет какой-то однозначной связи между разочарованием в Исламе или ослаблением его практики и конкретным политическим строем, при котором это происходит. Этот процесс имел место и на территориях под правлением "ИГ", но он же имеет место в тех толерантных странах, которые воспеваются в первой статье, он имеет место в странах с условно религиозным правлением как в ОАЭ и Саудовской Аравии, но и в светской Турции, в суннитском мире, но и в шиитском Иране под властью "аятолл".

Сторонники упрощенных решений, не понимающие, как устроен современный мир, считают, что виной тому является агрессивная пропаганда атеизма, противостоять которой должны начать исламские ученые и интеллектуалы. Но в том-то и проблема - никакой особой пропаганды атеизма нет, в отличие, например, от христианского протестантского миссионерства в Исламском мире, на который направляются десятки миллионов долларов, под который создаются теле- и радио- станции, выпускается масса литературы и т.п., и успехи которой при этом весьма скромны. Атеизм же, словно бы вырастает из самого образа жизни современного общества, когда разочаровавшиеся в религии вчерашние верующие пускают в свои умы и сердца абсолютно банальные и пошлые идеи.

Большая проблема этой ситуации заключается в том, что "старое поколение" Исламского движения не только не знает, как ей противостоять, но и в ряде случаев не хочет признавать самой проблемы. Ведь многие из этих людей, либо начинали свою деятельность на фоне настроений вроде "будущее принадлежит Исламу", "Ислам это решение" и т.п., либо были сформированы этими людьми, а потому отказываются признавать, что сейчас процесс во многом разворачивается в противоположном направлении.

С другой стороны, недруги Исламского мира рано радуются. Он уже не раз переживал острые кризисы и возрождался из них даже тогда, когда его "окончательно" хоронили, в том числе, в начале прошлого века. Скажем больше - не выдерживает критики и их общий глобалистский секуляристский "оптимизм", согласно которому религия, "мешающая людям наслаждаться жизнью", уходит в прошлое. Это возвращается нас к первой из двух упомянутых статей, в которой автор радуется упадку "исламизма", якобы стоящего на пути арабо-израильского примирения, но игнорирует подъем откровенно религиозного ультаправого сионизма.

Политики, пришедшие в последние годы к власти в ключевых для мира странах, и отнюдь не исламских - Дональд Трамп в США, Нарендра Моди в Индии, Маттео Сальвини в Италии, правые силы Австрии, Польше и Венгрии, делали это с активным использованием религизного фактора и религиозных ценностей. К ним же апеллируют и правящие круги путинской России, с которой, как бы мы к этому ни относились, приходится считаться как с политическим и военным фактором. А разве не религиозной по сути является система во второй по значимости стране мира - Китае? Ведь коммунизм это квазирелигиозная доктрина, причем, тоталитарная, и если еще несколько лет могло показаться, что Китай избавляется от этой идеологии, оставляя ее только в качестве декорации, то сейчас заново начинается ее массированное внедрение с использованием всех средств - от тотального контроля за населением до лагерей перевоспитания для "непонятливых".

Хотят того или нет секулярные утописты вроде Акьола, но мир, даже если взять и вывести за скобки его исламский компонент, далек от той утопии расслабленного безрелигиозного общества, которую они проповедуют. В реальном же мире периоды разочарования и расслабленности сменяются периодами фанатизма и мобилизации, не только "реакцию" сменяет "прогресс", но зачастую и наоборот, а та "свободно мыслящая" молодежь, на которую они возлагают надежду как на альтернативу авторитарным режимам в соответствующих странах, может десятилетиями роптать против них, не замечая как сама превращается в "стариков".

И тем не менее - мусульманам не стоит себя всем этим успокаивать. Да, борьба, которая будет идти до Судного дня, верующими не проиграна окончательно, как полагают атеисты, но указанная проблема все же есть. Во многом это действительно проблема схожая с той, с которой уже столкнулся и продолжает сталкиваться Западный мир. А это значит, что надо принять во внимание и его опыт - как негативный, так и позитивный в части сохранения религией позиций в тех или иных странах и ее способности к переходу в контрнаступление. Причем, на Западе над ее решением со стороны консервативных кругов ломают голову не только религиозные проповедники и мыслители, но и интеллектуалы, глубоко изучающие современное общество, порождающее эти проблемы - его устройство и мышление.

Поэтому и мыслящим, озабоченным положением своей религии мусульманам, требуется не отмахиваться от прогнозов и утверждений своих врагов, а отнестись к ним самым серьезным образом и начать осмысление новых реалий, в которых им придется вести борьбу за свою веру и общину.

* - запрещено в РФ