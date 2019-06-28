Германия пожинает экономическую выгоду от приема беженцев



В Германии во время беспрецедентного мигрантского кризиса в 2015-2016 годы обратилось за убежищем полтора миллиона человек. Страна открылась для беженцев как ни одно другое государство Европы, что вызвало ожесточенные дебаты внутри немецкого общества.

Первоначальными приоритетами для германского правительства были регистрация и размещение огромного потока прибывших. Но после того, как они обосновались, многие мигранты начали посещать интеграционные и языковые курсы, стремясь попасть в рабочую силу ФРГ.

Все чаще этот путь окупается, как можно сделать вывод уже сегодня, сообщает Al-Jazeera.

Недавнее исследование Федерального управления по миграции и беженцам показало, что почти 35 процентов беженцев, прибывших в Германию в 2015 году, имели работу к октябрю 2018 года по сравнению с 20 процентами в предыдущем году.

Исследователи также обнаружили, что многим беженцам удалось найти работу, несмотря на языковые трудности и отсутствие формальной профессиональной квалификации, которая обычно жизненно важна для обеспечения занятости в Германии.

«Что нас удивило, так это то, что около 50 процентов беженцев работают на квалифицированных работах, которые обычно требуют сертификатов о профессиональном обучении или более высоких сертификатов, хотя только 20 процентов беженцев имеют такие типы сертификатов», - говорит Герберт Брюкер из Институт исследований занятости (IAB), который помог провести исследование.

По словам Брюкера, сочетание «благоприятных условий на рынке труда», языковых программ и инициатив по трудоустройству помогает беженцам получить работу. Это относится и к беженцам, которые не имеют формального профессионального образования, но ранее приобрели специальные навыки в своих странах.

Приток человеческого капитала происходит в критический момент для экономики Германии, где население стареет, а безработица находится на самом низком уровне после воссоединения Восточной и Западной Германии в 1990 году.

Плотный рынок труда сигнализирует о нехватке навыков, что может представлять угрозу для будущего экономического роста.

Дефицит квалифицированных рабочих уже ощущается германским бизнесом. Опрос более 23 000 компаний, проведенный Германской торгово-промышленной палатой (DIHK), показал, что почти половина компаний не может заполнить вакансии в более долгосрочной перспективе, поскольку не может найти подходящих сотрудников.

Беженцы в Германии как раз попали под перекрестные потоки пакета иммиграционных законопроектов, предназначенных как для ужесточения правил предоставления убежища и для ускорения депортации, так и для одновременного снятия ограничений на рынке труда для лиц, ищущих убежища, и облегчения для квалифицированных мигрантов, происходящих не из стран Европейского союза, приезда в Германию.

В пакет законопроектов, одобренный федеральным парламентом Германии или Бундестагом ранее в этом месяце, включена мера, которая позволит соискателям убежища, прибывшим до августа 2018 года, остаться на время, если они имеют постоянную работу и говорят по-немецки.

Нынешний подход правительства к работе и беженцам разумеется попал под огонь критики. Например, работающие беженцы часто наиболее уязвимы для депортации, потому что они не ушли в подполье, и государство знает, где их найти. Лица, у которых отклонили прошение о беженстве, также могут подождать до 12 месяцев, прежде чем им будет разрешено поступить на профессиональное обучение или начать работу.

Но такие группы, как DIHK, объединили свои усилия с федеральным министерством экономики, чтобы создать сеть из более чем 2000 компаний, включая множество малых и средних предприятий, чтобы помочь беженцам интегрироваться в рабочую силу.

«У компаний есть серьезная готовность инвестировать время и деньги, преодолевать бюрократические барьеры и культурные различия - и все потому, что рынок труда делает это необходимым, и потому, что они видят в этом важный социальный вклад», - говорит Марлен Тиле, которая возглавляет проект DIHK.

Беженцы используют немецкую систему подмастерий, когда они спонсируются компанией и могут работать, а также посещать институт профессионального образования, говорит Тиле.

«Двойное обучение стало наиболее важной формой трудоустройства среди наших членов, и почти половина компаний в настоящее время обучает людей с опытом работы с беженцами», - сказала она.

Так, некоммерческая группа Jobs4Refugees с момента своего создания в 2015 году устроила более 250 беженцев на работу или в учебные заведения, а также помогла еще 1500 в проведении тренингов, семинаров и консультаций.

Помимо некоммерческих организаций, многие крупные частные фирмы реализуют свои собственные программы, чтобы помочь беженцам сделать вклад в экономику Германии.

В прошлом году более 150 беженцев завершили программу стажировок в софтверном гиганте SAP, и 57 из них получили рабочие места в компании, сказал Бьорн Эмде, вице-президент по глобальным корпоративным связям в SAP.

Он говорит, что SAP в настоящее время обрабатывает все заявления от беженцев в рамках общего процесса.

«Мы уверены, что сможем хорошо справиться с приложениями любого рода и уровня подготовки», - сказал Эмде. «С нашей точки зрения, проект имел большой успех и отличную возможность обучения для всех нас».

Например, Сана Дауд (на фото) - 32-летний разработчик программного обеспечения из Дамаска, которая получила работу в SAP в рамках программы стажировок для беженцев.

Когда она приехала в Людвигсхафен в начале 2015 года со своим отцом и братьями и сестрами, у нее было четыре года профессионального опыта работы в сфере информационных технологий, а также знание английского языка. Хотя она изучала немецкий язык, SAP позволил ей использовать английский язык во время стажировки и назначил ей наставника, который поощрил ее подать заявление на работу.

«Это была самая обнадеживающая и поддерживающая вещь», - говорит Сана. «Получение этой работы в SAP помогло мне почувствовать себя в большей безопасности, а также помогло мне получить постоянное место жительства».

Впрочем, женщины-беженки еще достаточно редко устраиваются на работу. Но Брюкер из AIB говорит, что многие женщины, прибывшие в Германию в качестве беженцев, могут в конечном итоге попасть на работу.

«Более 70 процентов женщин имеют детей, и 60 процентов этих детей не достигли трехлетнего возраста», - пояснил он, добавив, что, когда эти женщины действительно найдут работу, это еще больше перевесит баланс в пользу чистой выгоды для страны.

В настоящее время Германия все еще тратит на беженцев больше, чем берет от них в виде налогов и социальных взносов. Но Германский институт экономических исследований прогнозирует, что баланс должен стать положительным к 2021 году.

«Я ожидаю, что если мы достигнем уровня занятости 60 или 55 процентов, то это изменится», - сказал Брукер, добавив, что это может занять еще три года.

В своем материале Al-Jazeera рассказывает историю сирийца Абдуллаха Хассуна. Прибыв в Германию в ноябре 2015 года, он не знал ни слова по немецки. Сейчас, спустя четыре года он бегло говорит на немецком и работает землемером в маленькой инженерной фирме в Берлине, занимаясь той же работой, на которую обучался в университете Алеппо.

Хассун говорит, что он безусловно хочет внести свой вклад и помочь построить более сильную Германию, а вместе с ней и будущее для своей дочери, которая родилась в Берлине летом 2016 года.

«Мы не должны забывать, что Германия дала нам отличный шанс продолжить нашу жизнь и начать лучшую жизнь здесь», - сказал он. «Мы хотим показать, что мы здесь не только ради денег, но и для того, чтобы жить, работать, быть продуктивными, развиваться дальше. Я очень благодарен».

Экономически развитая сильная Германия будет строиться новым поколением германских мусульман.