Турция закрывает лагеря для сирийских беженцев

С конца 2018 года Турция закрывает свои лагеря беженцев, построенные для сирийцев, спасающихся от войны в своей стране. Турецкое правительство в качестве оправдания решения ссылается на высокую стоимость лагерей и проблемы интеграции сирийцев. Однако, по мнению экспертов и правозащитников, настоящая причина в другом, пишет колумнист Al-Monitor турецкий эксперт Метин Гюрджан.

Турция закрыла шесть лагерей беженцев в Газиантепе, Адиямане и Килисе. У сирийских беженцев, вынужденных покинуть лагеря, есть два варианта: отправиться в более крупные города Турции или вернуться в Сирию.

Открытый в 2015 году крупнейший в Турции лагерь, расположенный в Сурудже, с населением около 35 000 человек, будет закрыт 23 июня. С начала апреля около 28 000 беженцев покинули лагерь.

Анкара заявляет, что больше не может позволить себе высокие расходы на лагеря, и что беженцы, живущие в изолированных лагерях, сталкиваются с трудностями интеграции в турецкое общество.

По данным турецкого министерства внутренних дел, по состоянию на май 2019 года более 3,6 миллиона сирийцев зарегистрированы как находящиеся под временной защитой в Турции. Более 1,6 миллиона человек относятся к возрастной группе 18 лет и младше, и более 1 миллиона из них младше 10 лет. Это означает, что 27% сирийцев в Турции младше 10 лет. Сирийцы в возрасте 15-24 лет составляют чуть более 800 000 человек. Короче говоря, дети и молодые сирийцы составляют 52% сирийцев в Турции.

В 2018 году средний возраст сирийцев в Турции составлял 22,5 года, тогда как средний возраст турок составляет 31,7 года, что означает, что сирийские беженцы в целом намного моложе турок. По официальным данным, по состоянию на май 2019 года только 4% сирийцев живут в лагерях, а 96% - в городах.

Сирийские беженцы в настоящее время зарегистрированы только в провинциях Хатай, Адана, Чанаккале, Диярбакыр, Элязыг, Газиантеп, Кайсери, Коджаэли, Мардин, Текирдаг, Шанлыурфа и Килис. В других районах новые регистрации беженцев уже не допускаются, за исключением случаев серьезных заболеваний и рождений. В целом сирийцы живут во всех 81 провинции Турции.

По словам Омара Кадкёя, политического аналитика из Фонда исследований экономической политики Турции (TEPAV), решение о закрытии лагерей связано не столько с политикой правительства по интеграции, сколько с контекстуализацией репатриации сирийцев. Другими словами, Анкара не столько хочет сирийцев интегрировать в Турцию, сколько стремится уменьшить их обременительное присутствие вообще.

«Это решение также связано с сопутствующими расходами на содержание лагерей, - говорит Кадкёй, который сам является сирийцем. - Лагерь беженцев в Турции означает полное правительственное содержание, которое трудно выдержать, особенно в условиях продолжающегося экономического кризиса».

Он продолжил: «Таким образом, у сирийцев есть три варианта: стать городскими жителями и получать финансовую помощь на аренду, что неоднозначно с точки зрения устойчивости; временно переехать в другой лагерь и дождаться его закрытия в свою очередь; или вернуться в Сирию. Факт остается фактом: беженцы, живущие в лагерях, являются одними из самых уязвимых».

Он добавил, что решение Анкары может либо привести беженцев к неустойчивой самостоятельности либо вынудить вернуться в Сирию.

Процесс продолжится в ближайшие месяцы, пока не будет закрыт самый последний лагерь. Из 21 лагеря, в котором проживает около 292 000 сирийцев, осталось только 13 лагерей, в которых проживают около 117 000 сирийцев. Однако существует неопределенность в отношении предпочтений тех, кто покидает лагеря.

«Правительство уже ссылается на «лучшее распределение средств» в качестве причины закрытия лагерей, - сказал Кадкёй. - Поэтому есть возможность выделить средства для поддержки местной интеграции путем наращивания потенциала муниципалитетов. Это также должно сопровождаться поддержкой мер по гармонизации в сотрудничестве с неправительственными организациями для обеспечения курсов по языку и профессиональным навыкам, чтобы облегчить интеграцию на рынке труда, и поддержать детей школьного возраста в праве продолжить свое образование. При этом правительство будет способствовать повышению социальной сплоченности, поскольку местное восприятие сирийцев сильно ухудшается».

Причиной решения правительства о закрытии лагерей, судя по всему, резюмирует Гюрджан, является репатриация беженцев. Проблема в том, что Турция также вынуждена соблюдать принцип невыдворения, который, согласно Организации Объединенных Наций, означает, что ни одно государство не должно высылать беженца в страну, где «его жизни или свободе будет угрожать опасность».

Решение также требует обеспечения добровольного аспекта возвращения. «Обычно это делается с привлечением третьей стороны, а именно агентств ООН, - сказал Кадкёй. - Участие соответствующих агентств должно, прежде всего, включать информирование сирийцев о ситуации в районе, куда они хотят вернуться. Если будет принято решение о репатриации, агентства должны предложить тем, кто решится на это, необходимую поддержку».

Он добавляет, что пособия, выплачиваемые беженцам при выезде из турецких лагерей, совершенно недостаточны для выживания в городах - 50 долларов в месяц в качестве помощи в аренде и 17 долларов в месяц в качестве прожиточного пособия. Учитывая, что 52% сирийских беженцев моложе 25 лет, история с сирийскими беженцами еще далека до завершения.