"Тинькофф-банк" и татарофобия

(На фото - хозяин одноименного банка Олег Тиньков)

На сайте "Тинькофф-банка" на днях была опубликована статья Ксении Ивановой, посвященная главным образом Казани и немного Татарстану в целом. Надо сразу оговориться, что в принципе статья написана с благожелательных позиций, причем, не политических, а обывательских, и представляет собой своеобразную рекламу "третьей столицы России" как подходящего места для жизни.

И будь она выдержана в таком духе вся или же будь она опубликована где-то в социальной сети как частное мнение автора, вряд ли стоило бы на ней останавливаться. Однако статья содержит в себе оценки автором серьезных политических вопросов, а именно вопросов межнациональных отношений. И будучи опубликованными на площадке серьезного банка, принадлажащего весьма публичному бизнесмену, они неизбежно выглядят как их политическая декларация.

Вот о чем идет речь:

"В 2017 году Татарстан занял первое место в рейтинге открытости для бизнеса. Но знакомые предприниматели говорят, что все не так радужно. По их словам, людям с нетатарской фамилией сложно занять высокие государственные посты или добиться больших успехов в бизнесе: татары предпочитают работать друг с другом. Например, в составе кабинета министров республики большинство чиновников — татары. Я с дискриминацией не сталкивалась, но, справедливости ради, я и не претендовала на высокие посты".

Возникает вопрос - если автор указывает ссылку на состав правительства Татарстана, ведущую на страницу, начало которой выглядит следующим образом

почему бы ей не указать, для тех, кто поленится на нее зайти (а таковых будет большинство), что возглавляет это правительство русский по национальности Алексей Валерьевич Песошин? Может быть, потому что уже это наглядно опровергло бы озвучиваемый ею тезис о дискриминации русских в правительстве Татарстана?

Почему бы ей не указать и то, что в руководстве силовых структур, которые в путинской России имеют решающее значение, на уровне республики русские по национальности занимают ведущие позиции: глава МВД - Артем Хохорин, глава Следственного комитета - Павел Николаев, Военный комиссар - Сергей Погодин?

Далее автор воспроизводит стандартные штампы сторонников "русского мира" в отношении языковой проблемы в Татарстане:

"Когда я училась в школе, у нас было два урока татарского в неделю. С годами местный Минобр стал уделять все больше внимания изучению татарского. В конце концов в школах стало больше уроков татарского, чем других иностранных языков и даже русского с литературой. В 2017—2018 учебном году учителей татарского языка и литературы в Казани было 1052, а учителей русского языка и литературы — 753.

Многим русским родителям не нравилось, что уроков татарского становится все больше. Они писали заявления в прокуратуру, чтобы ведомство проверило законность школьной программы. После этого о татарском языке пришлось высказаться даже президенту. Он сказал, что недопустимо заставлять учить язык и снижать уровень преподавания русского. В итоге изучение татарского языка стало добровольным.

Я и мои близкие общаемся на русском. Как правило, татары в Казани хорошо владеют обоими языками. Мои коллеги общаются со мной на русском, а между собой — на татарском. По-моему, они даже не замечают, что говорят на разных языках.

Когда я работала в отделении больницы, где было много татароязычных пациентов, я начала говорить на татарском на бытовом уровне уже через месяц. Сейчас у меня нет необходимости говорить по-татарски, и я все забыла".

Как видно из ее слов, русских жителей Татарстана так перегружают изучением татарского языка, что они тотчас его забывают, как только у них исчезают татароязычные пациенты/клиенты. Кстати, а почему они исчезают? Из ее же слов можно предположить, что потому что "татары в Казани хорошо владеют обоими языками", а вот про русских такого не говорится. Оно и понятно, ведь "в итоге изучение татарского языка стало добровольным", поэтому в Казань теперь можно переезжать, как сделала сама автор в 2002 году и как призывает делать других в своей статье, не опасаясь того, что незнание или нежелание учить татарский язык станет каким-то препятствием.

В целом из таких пассажей на фоне остального содержания статьи складывается примерно такое впечатление: Казань город хороший за вычетом обилия татар в руководстве Татарстана и проблем с языком, но так как последние уже решены, то по мере переезда в нее таких, как автор этой статьи можно ожидать, что со временем она станет обычным русским городом.

Ну, а теперь не об авторе, а о банке, на сайте которого публикуется статья с пассажами о какой-то дискриминации по национальному признаку в Татарстане. И это при том, что несколько лет назад именно этот банк оказался в центре скандала, когда произошла утечка материалов, согласно которым у его кадровой службы действуют установки не брать на работу людей ряда национальностей, рас и вероисповедания.

То есть, судя по этим материалам, практикующий мусульманин из Татарстана вообще не имеет шансов быть принятым на работу в "Тинькофф-банк" (строго говоря, ему бы или ей там и не стоило работать из-за запретности ростовщичества, но это уже другая история). Зато на сайте этого банка висит статья о том, что русские дискриминированы в правительстве Татарстана, и это при том, что это правительство возглавляет русский.