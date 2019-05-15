Нефтепровод в Саудовской Аравии атаковали беспилотники

Центральный нефтепровод в Саудовской Аравии подвергся нападению беспилотной авиации. Об этом сообщил во вторник министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халед аль-Фалех.

«Нефтепровод, перекачивающий нефть с востока на запад королевства, был атакован заминированными беспилотниками, — заявил министр. — Национальная компания Saudi Aramco приостановила работу нефтепровода «Восток-запад».

Предполагается, что за нападением стоят боевики «Ансар Аллах», более известные как хуситы.

И хотя атаки нанесли лишь незначительный ущерб, они серьезно встревожили международное сообщество, которое уже потрясено резким ухудшением в отношениях между Ираном и США.

Как отмечает Алекс Гатопулос из Al-Jazeera, нападение беспилотников вызывает множество вопросов, и пока что их больше, чем ответов.

Беспилотники все чаще используются хуситами в операциях против коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В июле 2018 года в аэропорту Абу-Даби взорвался беспилотник, в результате чего был нанесен лишь незначительный ущерб, однако он направил в ОАЭ сообщение о том, что ее экономические интересы не являются неуязвимыми даже на своей территории.

В январе 2019 года высокопоставленный разведчик и несколько офицеров были убиты на авиабазе Аль-Анад недалеко от Адена из-за вооруженного беспилотника, взорвавшегося над делегацией.

В марте хуситы выпустили видеозапись того, как беспилотник пролетел мимо саудовской электростанции и водосборника Аль-Шукайк в 130 км от йеменской границы.

Она не подверглась нападению, но предупреждение было ясным: вода является уязвимым ресурсом, и многие страны Ближнего Востока в значительной степени полагаются на опреснительные установки.

Как хуситы достигли этого?

У аналитиков нет единого мнения по поводу степени помощи, оказанной хуситам Ираном.

Отчет ООН, представленный Совету Безопасности ООН в январе 2018 года, обнаружил убедительные доказательства того, что беспилотники местного производства имели почти такую ​​же конструкцию и возможности, что и иранский беспилотник Касеф-1.

Этот беспилотник направляется к цели по GPS, часто врезаясь в цель, чтобы нанести ей урон.

Хотя хуситы в прошлом сильно зависели от иранской помощи, их беспилотники все чаще используют детали, которые коммерчески доступны на международном рынке, а сам конфликт давно уже является катализатором инноваций в дизайне.

Сами Хамди, главный редактор периодического издания International Interest, не удивляется, что беспилотники все чаще используются.

«[Хуситы] утверждают, что они создают свои собственные беспилотники, что они научились их делать. За пределами войны в Йемене, например в Ираке, мы также видели это среди курдских сил. Они тоже смогли создавать свои собственные беспилотники и использовать их ...

«Таким образом, не особенно странно, что мы находим беспилотники у хуситов. Давайте также не будем забывать, что они поддерживаются материально-техническим обеспечением иранцев, которые продолжают предоставлять им опыт в разработке некоторых из этих видов оружия», - добавил Хамди.

Но эта последняя атака означает большой скачок в способностях, поскольку беспилотник пролетел более 800 км вглубь территории Саудовской Аравии, чтобы успешно атаковать свою цель.

Дрон управлялся с использованием спутниковой технологии, поскольку за пределами определенного диапазона беспилотники нуждаются в спутниковой линии передачи данных для передачи информации обратно пилоту.

Спутники технически позволяют беспилотникам летать с полпути по всему миру, как это делают многие военные беспилотники, но им также нужна вторая пилотная станция с доступом к линии прямой видимости для взлета и посадки.

Это связано с задержкой спутниковой связи, хотя и незначительной, что приводит к задержкам, которые могут иметь фатальные последствия для беспилотного аппарата, прибывающего на посадку.

У иранцев и хуситов нет известных спутников связи, и им приходится полагаться на коммерчески доступное спутниковое пространство.

Все это означает, что аналитики изображений, специалисты по коммуникациям, инженеры связи, два пилота, оружейники и механики должны работать в унисон, чтобы атака была успешной.

Это подразумевает все более сложные уровни обучения.

Почему же Саудовская Аравия не смогла их обнаружить?

Медленный, нескрытный аппарат смог в течение нескольких часов лететь вглубь Саудовской Аравии и не был обнаружен и перехвачен. И это во время войны.

Это вызовет тревогу, сказал иорданский генерал-майор ВВС в отставке Мамур аль-Новар в интервью Al-Jazeera.

«Их система противовоздушной обороны полностью провалилась с такими атаками», и теперь у хуситов есть возможность «добраться до Эр-Рияда и Абу-Даби, «потенциально парализуя страну», если они поразят насосные станции опреснения воды или [почти достроенную] атомную станцию в Абу Даби».

Аналитики также разделились во мнении о том, связаны ли каким-либо образом между собой атака на трубопровод и предполагаемые диверсии против танкеров у побережья эмиратского порта Фуджейра.

Экономист по нефти и газу Корнелия Мейер подчеркивает, что связь является ощутимой: «Абсолютно, и это говорит мне о том, что это не просто изолированная повстанческая группа, это очень хорошо организованная кампания».

Хамди более осторожен: «Обстоятельства диверсий на Фуджейре пока не совсем ясны. Хуситы объявили, что они ответственны за атаку в Эр-Рияде, но, насколько мне известно, никто не взял на себя ответственность за диверсию на танкеры в Фуджейре».

Трубопровод является интересной целью по нескольким причинам; он находится на той же широте, что и Эр-Рияд, что означает, что столица Саудовской Аравии находится в пределах досягаемости.

Это также постепенная эскалация, позволяющая избежать массовых потерь и нацеленная на экономические интересы. Хотя ущерб был минимальным, предупреждение все же было послано.

Сам трубопровод был построен во время ирано-иракской войны в качестве альтернативы Саудовской Аравии на случай, если Ормузский пролив будет закрыт по какой-либо причине, как и нефтяной терминал в эмиратовском порту Фуджейра.

По словам военного аналитика Элиаса Фархата, в послании говорится, что «ОАЭ или Саудовской Аравии «небезопасно» обходить Ормузский пролив».

Несмотря на незначительный ущерб в результате нападения, в настоящее время усиливается обеспокоенность по поводу того, что с учетом нынешней напряженности даже небольшие акты военного насилия могут вызвать региональный конфликт.