В Узбекистане идет охота на ведьм

В Узбекистане развернулась настоящая охота на ведьм и колдунов. Так, в первом квартале 2019 года в Узбекистане против колдунов, магов и гадалок было возбуждено одно уголовное и 18 административных дел. Разумеется, обвиняют их в мошенничестве, а не в общении с джиннами и демонами. Мошенники, занимающиеся данным видом деятельности, в совокупности выплатили потерпевшим 22 млн сумов ($2600), сообщает Kun.uz со ссылкой на данные Министерства юстиции республики.

В сообщении приводится примечательный факт, что только в Кашкадарьинской области живут 337 колдунов и гадалок. С начала года на них поступило 115 жалоб от населения.

В Минюсте республики подчеркивают, что в последнее время становится все больше людей, якобы обладающих магическими способностями. В этой связи власти и общественные организации предупреждают граждан об опасности взаимодействия с мошенниками. Например, Духовное управление мусульман провело 318 мероприятий по данной теме и опубликовало свыше десяти статей. Но несмотря на это колдуны и гадалки не прекращают деятельность. «Основная проблема в том, что люди доверяют им и становятся жертвами мошенничества», – пояснили в Минюсте.

В настоящее время юристы изучают особенности деятельности экстрасенсов. Отмечается, что их деятельность в Узбекистане планируют прекратить. В частности, им запретят рекламировать свои услуги, а также будут привлекать к административной и уголовной ответственности за занятия магией, колдовством и гаданием.

При изучении вопроса юристы рассматривали опыт зарубежных стран и выяснили, что, маги находятся под запретом, например, в ЮАР, Уганде, Кении, Индии. Во Вьетнаме и соседнем Таджикистане их привлекают к уголовной ответственности. В то же время в ряде стран данный вид деятельности относится к предпринимательству.

Узбекистан — не первая страна Центральной Азии, где власти начали борьбу с экстрасенсами. Например, в начале прошлого года в Туркменистане полиция проводила массовые задержания гадалок и колдунов, которых впоследствии штрафовали на 100 манатов ($29,3 по официальному курсу или около $10 на «черном рынке»). Похожие случаи были в Таджикистане и Кыргызстане.