Китайские мусульмане хуэй протестуют против сноса мечетей коммунистическими властями КНР

Мусульмане хуэй, считающиеся весьма лояльными к Пекину, как культурно, так и политически, пока что редко попадают в поле зрения правозащитников, обеспокоенных угнетением религиозных меньшинств в Китае. Тем не менее, было давно уже понятно, что репрессии, развернутые против их единоверцев в Синьцзяне, доберутся и до хуэй.

В Нинся-Хуэйском автономном районе, где компактно проживают хуэй, в прошлом году была построена большая мечеть Вейчжоу, полюбившаяся мусульманам. Однако уже летом этого года власти заявили, что мечеть должна быть снесена, потому что она якобы, была построена без разрешения властей.

В документе, опубликованном в мае местным комитетом коммунистической партии Китая по проверке дисциплины, говорится, что Великая мечеть Вэйчжоу проводит «незаконные расширения» с 2016 года.

Комиссия заявила, что местные партийные чиновники не смогли должным образом контролировать процесс, который, по ее словам, частично финансировался за счет иностранных пожертвований.

Однако, в версию о незаконном строительстве не верит почти никто, включая противников и сторонников мечети. Само строительство мечети не началось бы, не будь у мусульманской общины разрешения. Два года строительства тоже невозможно было не заметить, тем более в Китае, где партия регулирует все сферы жизни.

Истинной причиной недовольства властей послужила не бюрократическая процедура, а архитектурный стиль мечети. Этот классический для Центральной Азии арабо-персидский стиль. Вопреки распространенному мнению, хуэй не являются простыми ханьцами, только мусульманского вероисповедания. По крайней мере не все из них. Часть хуэй, особенно та, что живет в Нинся, это потомки тюркских мусульманских воинов, служивших на рубежах Китая в эпоху династии Юань, а позднее и Мин. Они давно уже сформировались как китайская нация (одна из китайских наций, если точнее), но культурные предпочтения в архитектуре несут центральноазиатский отпечаток.

Вот почему даже предложение заменить купола мечети пагодами (а в Китае есть и такие мечети) местные мусульмане восприняли в штыки, считая это предательством веры. Разумеется дело не столько в архитектурных элементах (купол или пагода), сколько в противостоянии официальной политике китайских коммунистов, направленных на насильственное создание «китайского ислама» или «китаезацию Ислама», что логичным образом побуждает мусульман отвергать все китайское, как несовместимое с Исламом.

Решение властей снести Великую мечеть вызвало в августе массовые демонстрации протеста хуэй. Такие несанкционированные митинги в Китае вообще явление редкое, а в данном случае митинги собирали тысячи людей — с государственными флагами и банерами в поддержку КНР, компартии, этнического единства и религиозной свободы. Тогда эти демонстрации привели к приостановке решения властей, до выяснения способов реконструкции, как пояснили власти.

Но похоже, час Х настал. В минувшую пятницу сотни китайских силовиков ворвались в три мечети прямо во время пятничной молитвы, чтобы объявить об их закрытии. Конфликт с силовиками перерос в столкновения, многих верующих избили и арестовали. Сообщается, что по крайней мере одна пожилая женщина находится в критическом состоянии. Мечети были закрыты, опечатаны и ожидают сноса. Из имеющихся сообщений, пока не ясно, была ли среди этих мечетей Великая мечеть Вейчжоу.

В общем, хуэй имеют полно право ждать в отношении себя всего того же набора «воспитательных мер», через которые проходят уйгуры. В то время как уйгурские мусульмане, живущие в Синьцзяне, в последние годы сталкивались с растущим давлением, хуэй в значительной степени избежали этого.

Но возросшее подозрение в отношении «иностранных религий» в Китае, в частности Ислама и христианства, привело к тому, что отношение к хуэй начинает меняться. Это может иметь далеко идущие последствия, так как стратегически важная община хуэй традиционно играла своего рода посредническую роль между партийными чиновниками и другими группами мусульманских меньшинств из-за общего языка.