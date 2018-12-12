В школах Бахрейна больше не будет домашних заданий

Как сообщили во вторник в министерстве образования Бахрейна, школы островного королевства больше не будут назначать домашние задания учащимся, начиная со следующего года.

Министр образования д-р Маджид аль-Нуайми сказал, что будет составлен новый учебный план, учитывающий, что вся работа должна быть завершена в школе до возвращения учеников домой.

Новая система отводит время в конце каждого занятия ученикам для выполнения упражнений или проверки знаний. Министерство заявляет, что система поможет ученикам сохранить информацию, преподаваемую на уроках.

Аналогичная учебная программа уже существует в школах Финляндии. После года внедрения правила «нет домашнему заданию» финские учащиеся стали занимать более высокие места в глобальных рейтингах ОЭСР, увеличивая разрыв между ними и учащимися в школьных системах с большой нагрузкой, например, в США или Великобритании.

Стэнфордское исследование, проведенное в 2014 году, показало, что слишком много домашней работы может негативно повлиять на учеников. Исследование показало, что более половины опрошенных студентов считают, что домашняя работа является основным источником стресса, приводит к лишению сна и вызывает другие проблемы со здоровьем.

Оно также показало, что домашняя работа препятствовала способности учеников заниматься всесторонним воспитанием, так как рабочая нагрузка может сократить их время, проведенное с друзьями, семьей или занятиями вне школы.

Бахрейн - не единственный новатор в этой системе. Некоторые частные школы в Дубае тоже начали применять правило отсутствия домашних заданий. Традиционные методы обучения все чаще становятся объектом пристального внимания, поскольку некоторые из наиболее прогрессивных педагогов мира ставят под сомнение его эффективность.

Новое правило не распространяется на частные школы в Бахрейне, поскольку им уже разрешено преподавать учебные программы, утвержденные министерством, которые могут не включать домашние задания для учащихся.