Мир отмечает 100-летие окончания Первой мировой войны

В воскресенье 11 ноября мир отмечал 100-летие со дня подписания перемирия в Компьенском лесу между Германией и силами Антанты (Британии, Франции, США). Это перемирие по сути закончило одну из самых кровопролитных войн в истории человечества, так как еще ранее такие же перемирия подписали все остальные союзники Германии — Болгария, Османская империя, Австро-Венгрия.

Десятки лидеров стран (в основном тех, что участвовали в войне), среди них Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Ангела Меркель, и другие собрались в Париже на торжествах, приуроченных к памятной дате. Тут к слову отличился Дональд Трамп — он отменил поездку на кладбище американских солдат, сославшись на дождь, и теперь его обвиняют в неуважении к павшим. Неплохо для «американского националиста», стремящегося сделать Америку «снова великой».

Собрание лидеров 80 стран само по себе было интересным событием, но мы скажем несколько слов о войне, которая закончилась 100 лет назад, и что она означает для нас — для исламского мира, и особенно для той его части, что говорит на русском языке.

Прежде всего, как ни парадоксально это звучит в день окончания войны, для нас эта война не закончилась. Сегодня многие историки предпочитают говорить о «долгой войне» применительно к ПМВ, и это особенно имеет смысл, если рассматривать войну за пределами ее европейских театров. Это также имеет смысл, если рассматривать Вторую мировую войну как по сути продолжение Первой.

Война для Российской империи, а значит и всех народов, которые ее населяли, переросла в революцию 1917 года, а затем в гражданскую войну, и в конечном счете привела к созданию Советского Союза — с его автономиями мусульманских народов с одной стороны, и депортациями и голодоморами с другой. Здесь кстати нелишним будет напомнить, что практически вся современная эстетика национализма, коммунизма и даже либерализма, родилась годы Первой мировой войны и как следствие войны. Первая мировая война для российских мусульман (и здесь мы имеем в виду мусульманское население Российской империи и ее вассалов) это и храбрая Кавказская туземная конная дивизия («Дикая дивизия»), популярная как пример мусульманской лояльности и вклада в общее дело, и кровавое Туркестанское восстание, ставшее фактически первый эпизод грядущей гражданской войны.

Другими словами, практически все кто живет на пост-советском пространстве, в его политическом и культурном пространстве, со всеми его режимами и конфликтами, живет в мире созданном, Первой мировой войной. И в отдельных случаях, эта война продолжает жать свою кровавую жатву.

Но в не меньшей степени, если не в большей, это касается и всего мусульманского мира, особенно его древнего цивилизационного центра - Ближнего Востока.

Тезис о «долгой Первой мировой войне» ни к какому другому участнику войны не применим столь же очевидно, как к Османской Турции. Для нее война по сути началась в Триполи (с войны с Италией в 1911 году), а закончилась лишь в Измире в 1923 году. Турция это плод Великой войны, и не случайно, ведь это государство, основанное полководцами той войны, которые возглавляли республику до 1950 года. Распад и упразднение Халифата, договор Сайкс-Пико, национальные государства Ближнего Востока, с расчерченными под линейку границами, создание Саудовской Аравии, проблема Палестины, мусульманская миграция в страны Запада, арабско-турецкий конфликт, феминизм и многое другое — все это плоды Великой войны, которые сегодня остаются такими же актуально кровоточащими, словно война закончилась не 100 лет назад, а всего 10 лет. Так закончилась ли она вообще?

Как бы то ни было, сегодня мы предлагаем помолиться за души всех тех братьев и сестер, которые жили, воевали, трудились и умирали в те дни Великой войны. Будь то османский воин, стоявший насмерть в Галлиполи, чтобы не пропустить корабли Антанты. Или кыргызский кочевник, которого царское правительство погнало строить порт в Мурманске. Или индийский солдат, погибший на полях Фландрии за Британию, и чью могилу сегодня оскверняют "европейские патриоты". Да смилуется над ними всеми Всевышний и да простит их грехи.