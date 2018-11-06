Тунис встает на ошибочный путь в борьбе с терроризмом

29 октября 30-летняя тунисская женщина взорвалась на бульваре Avenue Bourguiba, знаменитой улице в центре Туниса. Сообщается, что «очень примитивная» бомбы смертницы была направлена ​​на сотрудников полиции (15 из 20 раненых были полицейскими). Взрыв стал первым терактом в столице Туниса с 2015 года.

Как же тунисские власти ответили на этот инцидент? К сожалению, страна, которую считают единственным более-менее положительным примером успешной арабской демократии, отвечает самым банальным и неуклюжим способом, который способен расплодить экстремистов гораздо больше, чем их было ранее. Об этом пишут на страницах Washington Post аналитики института Брукингза Шади Хамид и Шаран Гревал.

Через несколько часов после бомбардировки президент тунисского парламента предложил ускорить рассмотрение законопроекта, который предоставил бы силам безопасности больше полномочий для своей деятельности. Законопроект под названием «Отражение нападений на вооруженные силы» сформулирован как защита сил безопасности от атак. Но он может также заставить замолчать критику их поведения путем криминализации «оскорбления» вооруженных сил и публикации любой информации, данных или документов, связанных с национальной безопасностью, журналистами или осведомителями. В другом разделе разрешается использование смертоносной силы против протестующих не только в целях самообороны, но и для защиты имущества или общественного порядка. Неудивительно, что законопроект был осужден правозащитниками как «укрепление культуры безнаказанности».

Террористические атаки часто приводят правительства к усилению полицейских полномочий во имя безопасности, и Тунис не является исключением. В 2015 году после массовой стрельбы на морском курорте в Сусе парламент Туниса принял закон о борьбе с терроризмом, который позволяет властям задерживать подозреваемых в терроризме без предъявления обвинений и без адвоката в течение 15 дней. В 2017 году, после убийства дорожного полицейского, полицейские профсоюзы лоббировали парламент, чтобы принять законопроект «Отражение нападений», угрожая прекратить охрану лидеров политических партий, если они этого не сделают. Хотя законопроект был снят после волны внутренней и международной критики, он теперь снова включен в повестку дня. Как пишут Хамид и Гревал, неопределенность законопроекта - со ссылками на всеобъемлющий «общественный порядок» - больше всего напоминает арабские авторитарные режимы, которые демократический Тунис стремится превзойти.

По мнению авторов, Тунис сегодня должен противостоять объяснимому желанию еще больше развязать силам безопасности руки в борьбе с терроризмом. С 2013 года тактика полиции становится все более жестокой, особенно в отношении тунисцев, которые похожи на салафитов, например, мужчин с длинными бородами. Всемирная организация против пыток сообщила о 631 случае пыток в Тунисе в период между 2013 и 2016 годами, в то время как Amnesty International подчеркивает чрезмерное применение силы и произвольные ограничения на поездки, которые часто налагаются «дискриминационным образом на основе внешнего вида, религиозной практики или предыдущих уголовных дел».

Такое злоупотребление со стороны полиции является причиной терроризма в Тунисе, утверждают авторы, а не решением проблемы. Исследование, проведенное Тунисским институтом стратегических исследований (2018 год), в котором были опрошены 83 террориста в тунисских тюрьмах, показало, что 90 процентов из них были радикализированы в результате государственных репрессий. Многие «определили государственные ограничения на салафитские практики и организации в 2013 году как стимуляторы, приведшие их к радикализации и политическому насилию».

Достаточно посмотреть на самоподрыв молодой женшины, случившийся на прошлой неделе, чтобы понять, что законопроект, способствующий злоупотреблениям со стороны полиции, будет контрпродуктивным. Хотя ее точные мотивы неизвестны, детали намекают на срыв из-за полицейской жестокости. Напомним, что женщина напала на полицейских, а за несколько минут до этого ее видели на демонстрации в память об Эймене Усмани, молодом человеке, которого на позапрошлой неделе застрелили таможенные агенты.

В предлагаемом государственном бюджете на 2019 год приоритетное внимание уделяется увеличению бюджетов министерств экономического развития, занятости и промышленности вместо министерства внутренних дел. Это заслуга Туниса, которую отмечают авторы статьи, ведь если бы после теракта в понедельник лидеры Туниса поступили бы наоборот, это было бы ошибкой и сигналом о том, что демократическое отступление в Тунисе представляет собой нечто более серьезное. Безработица, недоразвитость и в итоге дефицит достоинства — вот главные детонаторы экстремизма в Тунисе. Взорвавшаяся в прошлый понедельник женщина получила степень бакалавра по деловому английскому языку, но не могла найти работу в течение четырех лет, кроме случайной подработки в качестве пастушки (!). Вполне возможно, что именно невыполненные проблемы такого рода способствовали ее готовности совершить самоубийство.

Легко понять стремление расширить возможности сил безопасности после террористического нападения. Но такой подход был бы контрпродуктивным, особенно сейчас, когда Тунис уже оказался уязвимым для призывов к появлению «сильной руки». Согласно опросу Афробарометра от 2018 года, 47% тунисцев одобряют или сильно одобряют военное правление. Тунис, считают авторы, должен сохранять бдительность в деле защиты своих демократических завоеваний, особенно когда нет доказательств того, что их уничтожение фактически поможет бороться с терроризмом. Тунису было бы лучше реагировать на нападение реформой сектора безопасности и, в меньшей степени, надзором за неправомерным поведением полиции. Это будет соответствовать демократическим устремлениям Туниса и также поможет смягчить одну из основных жалоб, которые слишком часто, похоже, подталкивают некоторых тунисцев на один шаг ближе к насилию.