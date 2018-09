В Австралии травят 9-летнюю девочку за отказ встать во время исполнения гимна

Австралийская 9-летняя девочка, которая отказалась встать во время исполнения национального гимна страны, из уважения к коренному населению страны, подверглась нападению видных политиков, которые призвали ее выгнать из школы.

Харпер Нильсен, живущая в штате Квинсленд, рассказала CNN, что она сидела во время исполнения национального гимна своей страны, потому что считает его неуважительным к коренным австралийцам.

Гимн под названием «Развивайся, прекрасная Австралия» (Advance Australia Fair) содержит строку: «Австралийцы, давайте все возрадуемся — ибо мы молоды и свободны» (Australians all let us rejoice, for we are young and free).

«(Но), когда он говорит «Развивайся, прекрасная Австралия» то означает развитие белых людей», - говорит 9-летняя школьница. «А когда он говорит «мы молоды», он полностью игнорирует коренных австралийцев, которые были здесь перед нами в течение 50 000 лет».

Разумеется, очень сложно представить, чтобы девочка в том возрасте, когда ее сверстницы интересуются в основном мультфильмами и куклами, сама пришла к такой заботе о памяти коренного населения Австралии, и тем более сама додумалась до такого протеста. Это дало основание для правых политиков назвать ее жертвой «промывания мозгов» и призвать к изгнанию из школы.

Так правый сенатор Полина Хэнсон сказала, что австралийские школы «промывают мозги» детям и призвали «вытащить» девочку из ее школы:

«Речь идет о том, кто мы, как нация, это часть нас ... Здесь у нас есть ребенок, которому промывают мозги, и я скажу вам, что бы я отшлепала ее» - слова, после которых в ином случае ювеналы могли бы лишить ее прав на детей.

«Этот парень движется по неверному пути, и я обвиняю родителей в том, что они поощряют это».

Некоторые другие политики, включая бывшего премьер-министра Тони Эббота, заявили, что девочка должна «следовать правилам», осуждая ее поступок и призывая позор на головы ее родителей.

Кстати, родители утверждают, что удивлены поступком дочери не меньше других людей.

Выступая перед CNN, Марк Нильсен, отец Харпер, сказал, что он был «поражен и горд» своей дочерью, сперва в связи с ее протестом, а затем в связи с последовавшей национальной полемикой.

«(Я) поражен ее способностью видеть вещи, которые не кажутся правильными, и иметь силы, чтобы попытаться их исправить. У меня этого нет, поэтому увидеть кого-то такого молодого действительно поразительно, и я просто невероятно горд», - сказал он.

Вся история в очередной раз показала, что даже западное и секулярное общество нуждается в «скрепах», «священной истории» и «сакральных ритуалах», вроде стояния (кыям) во время пения гимна (по сути, религиозного песнопения). Если же кто-то подвергнет сомнению всю эту национальную религию, его ждет травля, даже если этот кто-то — маленькая девочка, которой еще нет и 10 лет.