Как сын поляка и кореянки стал исламским просветителем Узбекистана

(На фото: Адхам Атажанов со своим устазом шейхом Мухаммадом Садыком)

Многие знают Адхама Атажанова – активиста узбекского сегмента Интернета, блоггера, известного по псевдониму Абу Муслим. Судьба у него достаточно сложная и стоит того, чтобы о ней повествовали. Сам он поляк, но участь его тесно связана с узбеками и Узбекистаном.

Мы узбеки – народ, приютивший множество сирот в суровые годы войны. Неужто не можем сегодня помочь молодому поляку?!

Родился он в 1975 году в Ташкенте. Отец поляк, мать кореянка. Вследствие инвалидности с детства и отсутствия крыши над головой мать не была в состоянии содержать детей и вынуждена была сдать сына и дочь в детский дом. Узбекская семья Атажановых, проживавшая в г. Туркестан Чимкентской области Казахстана усыновила трёхлетнего Адхама и забрала его к себе в г. Туркестан. Там он окончил среднюю школу и факультет правоведения Международного университета им. А. Яссавий. Стал обладателем диплома Международной организации интеллектуальной собственности (Всемирная академия ВОИС – WIPO Academy).

В 1994 году он переехал на постоянное место жительства в г. Ташкент и получил статус лица без гражданства.

В соответствии с Законом РУз «О гражданстве» был намерен получить гражданство по истечении 5 летнего срока постоянного проживания в Узбекистане. Будучи уроженцем г. Ташкента ему не обязательно было ждать истечения 5 летнего срока. Но его письма по этому поводу, направленные в адрес президента страны, оставались без ответа. Отсутствие гражданства не позволило ему трудоустроится по профилю.

В 2003 году А. Атажанов познакомился с вернувшимся в Узбекистан известным в Исламском мире Шейхом Мухаммад Садыком Мухаммад Юсуфом, ведущим проповедником идеи исламской умеренности (аль-васатыи). Он принял предложение хазрата и организовал работу сайта Islom.uz. В рамках данного сайта реализовал много полезных проектов. Так, по инициативе А. Атажанова впервые в Узбекистане организована «Служба фетвы» («Фатво хизмати»). Теперь любой человек с любой точки Земного шара мог обратится с вопросом непосредственно к Шейху Мухаммад Садыку Мухаммад Юсуфу и получить ответ великого ученого Ислама. После чего А. Атажанов разработал масштабный проект по он-лайн чтению переводного текста толкований Священного Куръана. Данный проект всё ещё успешно действует.

Он осуществил работу по доведению до пользователей трудов знаменитых хадисоведов и запустил веб-проект «Хадисовед» («Муҳаддис»). Этот проект послужил фундаментом издания цикла книг «Золотая вереница» («Олтин силсила»). Кроме того, он запустил более двадцати веб-проектов религиозно-просветительской направленности. Не раз побеждал в ежегодных Интернет-конкурсах Узбекистана.

По мнению наблюдателей, запушенные А. Атажановым более двадцати сайтов религиозно-просветительской тематики, служили и по сей день служат средством просвещения в борьбе против невежества.

А. Атажанов будучи пропагандистом в сети Интернет узбекского языка, литературы и истории нашей страны, осуществил значительную работу в данной сфере. Перевел на узбекский язык большинство известных в мире веб-платформ (такие как vBulletin, phpBB, smf, php-nuke, mambo, joomla, drupal и т.д.) и тем самым внес свой вклад в дело развития национального сегмента сети Интернет. У него также имеются узбекоязычные сайты, посвящённые истории и литературе Узбекистана, и институту семьи, которых ведет за свой счёт.

Также лично участвовал в разработке и запуске веб-проектов Управления мусульман Узбекистана, журнала «Хидоят» и Ташкентского Исламского института им. Имама Бухарий и руководил работой этих сайтов.

На страницах сети Интернет, отечественных газет и журналов опубликованы более тысячи его статьей на общественно-политическую тематику. А. Атажанов является автором таких книг как «Падение Багдада», «Культ личности», «Красный террор», «Новый мир», «Коррупция», «Нападки миссионеров», «Плач приёмыша», «Заговор» и т.д. Кроме того, он перевел на узбекский язык книгу Платона «Парменид» и «Государь» Макиавелли.

А. Атажанов являясь одним из именитых блогеров нашей страны активно участвует в различных социальных сетях и форумах. И, наверное, будет неправильно, если служивший в интересах Узбекистана и узбекского языка человек не будет иметь гражданство нашей республики.

В сентябре прошлого года в своей странице в Facebook он написал: «Родился я в г. Ташкенте. До 2-х или 3-х летнего возраста воспитывался в детском доме. Усыновила меня семья из г. Туркестана (Казахстан). Начиная с 1994 года постоянно проживаю в г. Ташкенте. Гражданство не имею. Неоднократно подавал заявление с просьбой выдачи мне гражданства. Но они всегда оставались без ответа. В прошлом году обратился через портал. Бесполезно. Провели проверку. После чего моего сына, родившегося в Узбекистане, отслужившего в рядах Вооруженных Сил Республики Узбекистан лишили гражданства. Взамен выдали ему документ «лица без гражданства», тогда как с рождения является узбеком и постоянно живет в Узбекистане.

Почему я все это пишу? Таких как я тысячи. Вот уже 20 лет мучаюсь. Друзей и родственников, проживающих в других странах навестить не могу. Проблемы с выездом. Ни на свадьбу, ни на похороны не могу съездить. В данный момент теща в тяжелом состоянии лежит в больнице. Навестить её не могу… Для выезда нужен паспорт, дающий право на выезд за рубеж. Кто-то через миграционную службу Казахстана должен направить мне пригласительное письмо. Для этого кто-то из моих местных родственников должен съездить в Чимкент, в офис миграционной службы. Получив ответное письмо, который будет готов через пару месяцев, надо будет мне быть на приеме в Посольстве Казахстана. Очередь там длинная. Получив визу (который будет готов через пару недель), могу выехать в Казахстан на 5 – 6 дней. Если бы был уроженцем Казахстана мог бы получить разрешение на выезд за пару недель без оформления пригласительного письма.

Мать и супруга являются гражданами Казахстана. Через каждые 3 – 6 месяцев надо заново прописывать. Вот уже 20 лет хожу в Паспортный стол (где всегда говорят об отсутствии разрешения на постоянную прописку). Сколько еще должно пройти времени?.. В 1994 году переехал на Родину с добрыми намерениями (хоть и являюсь поляком по национальности). Перейти через линию (границу) тяжело и очень мучительно».

Обидно то, что дети А. Атажанова, являясь уроженцами Республики Узбекистан, тоже не могут получить гражданство. Хотя старшему сыну поначалу дали гражданство, и он отслужил военную службу в рядах ВС РУ. Но после обращения А. Атажанова в президентский портал с просьбой выдачи ему гражданства была проведена проверка его дела, после чего лишили его сына гражданства (нарушены пункты 12-15 ЗРУз «О гражданстве Республики Узбекистан»).

После вступления Шавката Мирзиёева на должность Президента Республики Узбекистан 368 человек получили гражданство. В 2016 году гражданство получили 179 человек. В соответствии с Указом Президента от 22 февраля 2017 года еще 94 человек получили гражданство нашей страны.

В Законе «О гражданстве Республики Узбекистан», принятом в 1992 году сказано, что лица, отказавшиеся от иностранного гражданства и прожившие на территории нашей страны не менее 5-ти лет имеют право на получения гражданства Республики Узбекистан.

Как нам известно, недавно Адхам Атажанов повторно обратился с заявлением через портал Президента с просьбой о выдачи ему гражданства. Но вопрос о сих пор остаётся не решенным.

Такие специалисты как А. Атажанов очень нужны нашей стране! Это понимают все. Неужели не найдется в нашем обятии место обладателю большого таланта, сильному творцу, пусть поляку по национальности, и выросшему в Казахстане?!

Как мне кажется, вносящему свой вклад в дело развития нашей религии Адхаму Атажанову ради уважения памяти нашего Шейха, которому он постоянно помогал, нужно дать гражданство нашей республики! Это просто необходимо!

А пока вопрос о сложности получения гражданства таким людям, как А. Атажанов, приносящим пользу нашей Родине, оставим открытым.