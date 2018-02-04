«Громкое» молчание муфтия Аблаева

Российские спецслужбы преследуют крымских мусульман при молчаливом согласии, а в некоторых ситуациях – и при скрытой поддержке со стороны Духовного управления мусульман полуострова и лично муфтия Эмирали Аблаева. По республике прокатилась очередная волна незаконных обысков и задержаний, на которые в муфтияте отреагировали громким молчанием.

С начала аннексии религиозное управление «эволюционировало» от вялых заявлений в защиту преследуемых единоверцев до откровенного коллаборационизма. Прежде представители ДУМКС хоть как-то реагировали на незаконные обыски и сфабрикованные уголовные дела. Еще в феврале прошлого года муфтият официально заявил о намерении защищать интересы всех мусульман республики. Даже тех, кого заподозрили в связях с религиозно-политической организацией «Хизб ут-Тахрир».

«При наличии нарушений в действиях правоохранительных органов по сути или по форме сыскных мероприятий, Муфтият Крыма по обращению потерпевших готов оказать всяческую поддержку для отстаивания законных прав и интересов мусульман Крыма», – заявляли в управлении. Ради справедливости стоит отметить, что конкретных действий не последовало.

Через девять месяцев риторика муфтията существенно изменилась. Комментируя очередные обыски, заместитель муфтия Эсадуллах Баиров назвал «Хизб ут-Тахрир» «террористической организацией». «Поэтому организация ячеек этой партии преследуется законом. Мы призываем всех мусульман быть бдительными к этому движению и принять соответствующие меры, чтобы обезопасить себя и свою семью», – заявил Баиров. Заверения о готовности оказать поддержку соотечественникам сменились призывами отвернуться от мусульман, заподозренных в связях с «хизбами».

Теперь активисты открыто говорят о том, что муфтий Аблаев имеет непосредственное отношение к недавним обыскам у крымских татар и адвокатов. «По имеющейся у нас информации, представители Духовного управления мусульман Крыма способствуют обыскам среди крымских мусульман и их арестам. От них исходят обвинения в терроризме и экстремизме в адрес крымских мусульман. Несмотря на то, что в марте 2014 года Эмирали Аблаев заявил, что он не даст в обиду ни одного человека из числа крымских татар», – заявил активист Энвер Шерфиев. По мнению общественника, в Крыму при содействии ДУМКС развернули масштабную кампанию по борьбе с инакомыслием.

Не исключено, что функционеры духовного управления могут быть причастны к аресту адвоката Эмиля Курбединова по обвинению в распространении «экстремистских» материалов. Ведь именно он одним из первых публично заявил, что Эмирали Аблаев «стучит» на единоверцев в ФСБ. Позже были опубликованы соответствующие документы, подписанные лично муфтием. В заявлении на имя главы республиканского управления ФСБ Виктора Палагина он указал имена нескольких единоверцев, обвинив их в членстве в «Хизб ут-Тахрир» и «секте хабашитов».

Судя по контексту событий, руководством ДУМКС движет не только желание выслужиться перед Москвой и ее ставленниками. Во-первых, Эмирали Аблаев руками российских силовиков расправляется с теми, кто ему мешал в годы украинской власти на полуострове. Сторонники Хизб ут-Тахрир жестко критиковали муфтия, отказывались признавать его религиозное лидерство, протестовали против административных назначений имамов в мечетях. Согласно нормам ислама, духовное лицо, заведующее храмом, избирается исключительно членами местной общины. Аблаев, напротив, создал жесткую вертикаль между духовным управлением и имамами на местах, что раздражало представителей иных течений ислама.

До аннексии религиозная оппозиция в Крыму обвиняла его в узурпации власти. Именно при действующем муфтии создали систему, которая гарантировала ему практически пожизненное нахождение на должности: ДУМК назначало имамов, которые в свою очередь выбирали религиозного лидера крымских татар. Апогеем такой политики стал Курултай мусульман автономии 2013 года, на котором Эмирали Аблаев был единственным кандидатом на пост муфтия, и его единогласно переизбрали на очередной срок.

Окукливание муфтията и конфликты с религиозными общинами за мечети раздражали оппозиционеров. Нередко участники дискуссии переходили на личности, обзывая Аблаева «муфтием-крестоносцем». Президент Виктор Ющенко наградил его орденом «За заслуги» III степени, выполненном, как и многие украинские награды, в виде креста. Как только об этом стало известно, на муфтия посыпались упреки и издевательские насмешки.

Во-вторых, после «референдума» российские власти использовали противостояние между командой Аблаева и крымскими сторонниками киевского муфтия Ахмета Тамима. С приходом российской «власти» они образовали «Таврический муфтият», руководство которого постоянно критиковало Аблаева за то, что он якобы не борется с «экстремистами». Они всячески подчеркивали, что «Таврический муфтият» был бы гораздо полезнее Кремлю, нежели Эмирали Аблаев, который «запятнал» себя членством в Меджлисе.

Руководство ДУМКС в долгу не осталось. Сторонники Аблаева публично называют оппонентов «сектантами» и «хабашитами». Старт «Таврического муфтията» был неплохим. К осени 2014 года они заявили, что взяли под контроль около десятка мечетей, но после их активности пошла на спад. Расчет на поддержку со стороны «властей» не оправдался. Но действия конкурентов вынудили Аблаева быть более послушным. Иначе его организацию легко заменят на более лояльных мусульманских «патриотов России». С каждым месяцем поле для маневра сужается. Теперь Эмирали Аблаев не может себе позволить даже имитацию защиты соотечественников. За возможность и далее пребывать в должности муфтий «платит» громким молчанием на фоне репрессий против единоверцев.