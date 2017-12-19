Премьер Турции почтил антиисламских героев Бангладеш

(На фото - главы правительств Турции и Бангладеш)

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетил с визитом Бангладеш и принял участие в чествовании "героев освободительной войны 1971 года".

Казалось бы, что тут особенного? Бангладеш - партнер Турции, "освободительная война 1971 года" - его государствообразующий праздник, так как он и возник как государство из этой войны. Кроме того, невозможно помогать беженцам-рохинья, что, безусловно, делает Турция, не взаимодействуя с этим государством, где их находится больше всего. Так что, подобная протокольная вежливость со стороны второго лица Турции к национальной мифологии государства-партнера вполне уместна и безобидна.

Но не все так однозначно. Еще год назад Турция угрожала отзывом своего посла из Бангладеш за очередную казнь очередного местного исламского лидера. Формальным поводом которой, как и других подобных казней, было как раз его участие в войне против этих самых "героев освободительной борьбы", почтить которых приехал Йылдырым. Что же это за такая борьба и почему за год так изменилась позиция Турции по отношению к ее участникам?

Напомним, что после раздела Большой Индии на индускую Индию и Исламскую Республику Пакистан, секуляристские бенгальские националисты, коммунисты и индусы при прямой поддержке Индии устроили войну для отторжения у Пакистана его восточной части. Исламские силы Восточного Пакистана пытались противодействовать этому антиисламскому плану и воевали за сохранение целостности Исламской Республики, учитывая то, что подавляющее большинство населения этого региона составляют мусульмане. Однако в результате вмешательства Индии и под давлением как СССР, так и Запада у мусульманского Пакистана была отторгнута его восточная часть, на которой было создано государство Бангладеш.

С тех пор внутри уже нового государства борьба между секулярно-националистическими и происламскими силами так и не прекращается. За последние несколько лет целый ряд ведущих лидеров Исламского движения, причем, люди преклонных годов, были казнены по обвинениям, связанным именно с этой войной. То есть, мусульмане до сих пор расплачиваются за поражение в ней. На "Голосе Ислама" мы освещали эти события неоднократно.

Так почему же, за год позиция Турции в таком идеологически чувствительном вопросе изменилась - от солидарности с исламским движением Бангладеш до солидарности с его палачами? Дело в том, что в прошлый раз заявление о возможности отзыва посла Турции из Бангладеш хотя и было сделано уже через несколько дней после отставки премьер-министра страны Ахмета Давутоглу, фактически было проявлением инерции заданной еще им внешней политики. Давутоглу называли кто "неоосманистом", кто "панисламистом", но суть его политики заключалась в том, что он стремился сделать Турцию мировым центром исламских (суннитских) сил и здравомыслящих движений. Его отставка и назначение на его место технократа Йылдырыма по сути ознаменовали собой разворот политики Турции от неоосманизма и ихвановского панисламизма к национальному прагматизму и меркантилизму.

Собственно, хотим подчеркнуть, что никто не требует и не ожидает от Турции разрыва дипотношений с тем же Бангладеш, особенно осейчас, когда без него невозможно участвовать в решении проблемы рохинья. Но с другой стороны, никто ведь не требовал от Йылдырыма приурочивать свой визит к этим антиисламским торжествам и принимать в них участие. Вопрос этот сугубо идеологический, но в итоге правящие секуляристы, которым еще недавно Турция угрожала разрывом отношений, празднуют очередную победу над местными исламскими силами. Ведь последним таким образом послан символический сигнал, что их проблема бангладешско-турецкие отношения больше омрачать не будет. Так как Турция всецело стоит на стороне победителей в "освободительной войне 1971 года".