Хоронить в свиных шкурах в Украине не будут

Украинские власти опровергли заявления некоторых своих эмоциональных представителей о том, что убитых в Украине кадыровцев будут хоронить в свиных шкурах.

В частности, Борис Филатов, мэр Днепра (бывшего Днепропетровска) сделал выговор своему заму Михаилу Лысенко (на фото) за такое заявление:

«Я был против подобного рода шуток. Мы на войне в любом случае должны оставаться людьми. В отличие от тех нелюдей, которые к нам поперли. Поэтому я вчера Михаилу Александровичу сделал выговор. Понятно, что это был хайп, народ по этому поводу хлопал в ладоши. Мне пришлось поговорить с представителями чеченской диаспоры, мне звонили авторитетные мусульманские деятели, крымские татары. Такие шуточки — на грани фола. Они не очень политкорректны в отношении мусульманской общины. Сейчас тысячи мусульман защищают независимость и территориальную целостность нашей страны».

Кроме того, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обратился к тем, кто комментирует новости с украинской стороны, с призывом прекратить призывы к издевательству над российскими пленными или расправам с родственниками российских военных, подчеркнув, что Украина придерживается всех международных конвенций обращения с пленными и цивилизованных правил ведения войны.



Между тем, появилась информация, что российские спецслужбы могут устроить в одном из городов России теракт с массовыми жертвами среди мирного населения, чтобы оправдать всеобщую мобилизацию на "народную войну", без которой они своих целей в Украине явно не могут достигнуть.