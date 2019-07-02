Одесская прокуратура не выдаст России из Украины члена Хизб ут-Тахрир

Прокуратура Одесской области приняла решение не выдавать России члена международной организации Хизб ут-Тахрир, которая в России считается террористической и запрещенной, в отличие от большинства цивилизованных стран.

Гражданина РФ Шерзода Кутбидинова задержали по линии Интерпола примерно в 14:00 30 июня на Кучурганской границе Одесской области. Россия требует передать ей своего гражданина, хотя стоит отметить, что от руководства Интерпола уже поступали рекомендации игнорировать подобного рода запросы от Российской Федерации по причине злоупотребления данным международным инструментом.

Имея уже несколько неприятных прецедентов, существовало опасение, что Кутбидинов будет выдан Москве, но прокуратура решила иначе. Вчера должно было состояться заседание Раздельнянского райсуда области, но прокуратура решила, что Кутбидинов не может быть выдан стране, оккупировавшей часть территории Украины и известной своими подтасовками, и должен быть немедленно освобожден. Прокуратура учла, что в Украине организация Хизб ут-Тахрир не признана террористической, и что единственной страной, в которой она признана террористической является Россия.

При этом никаких данных о причастности Шерзода Кутбидинова к террористическим преступлениям не существует. Все что ему инкриминируют, это лишь членство в самой ХТ и участие в собраниях организации.

Добавим, что репрессии российских силовых структур в отношении крымских членов Хизб ут-Тахрир неоднократно осуждались украинскими властями, а прокуратура Автономной Республики Крым даже открыла несколько уголовных производств по факту незаконных задержаний членов Хизб ут-Тахрир.

Остается вопрос, почему украинские правоохранительные органы по-прежнему продолжают вообще какое-либо межведомственное общение со спецслужбами страны,захватившей часть территории Украины, да еще и следуют их трактовке международных соглашений. Будем надеяться, что это недоразумение скоро разрешится раз и навсегда.