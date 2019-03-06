Россия не будет бороться с пытками в полиции

Правительство России не намерено принимать какие-либо меры для борьбы с пытками в отделах полиции, чего от нее требует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в ответе России на жалобу в Страсбург жительницы Санкт-Петербурга Татьяны Шмелевой, сын которой, Денис Выржиковский, в 2010 году был избит до смерти в полицейском участке, сообщает РБК.

Издание пишет, что 7 сентября прошлого года суд в Страсбурге сообщил российскому правительству о жалобе Шмелевой, предложив пойти с ней на мировую и принять системные меры против насилия в полиции. «Сообщаем вам, что российское правительство не примет меры по дружественному урегулированию», — говорится в документе за подписью замминистра юстиции, уполномоченного России при ЕСПЧ Георгия Матюшкина. При этом Россия признает нарушения прав Выржиковского на жизнь и человечное обращение. «Нарушение статей 2 и 3 [Европейской конвенции о защите прав человека] имело место в данном случае», — сказано в позиции России по жалобе Шмелевой. Оба документа датированы январем 2017 года.

Адвокат правозащитной организации «Зона права» Ильнур Шарапов, который представляет интересы Шмелевой, говорит, что мерами по борьбе с насилием в полиции могли бы быть установка камер видеонаблюдения во всех полицейских участках; медосмотры задержанных; разработка строгого регламента по общению полицейских с задержанными и увеличение штатов следователей, которые занимаются должностными преступлениями полицейских. Он просит ЕСПЧ обязать Россию выполнить все эти рекомендации.

Помимо этого, юрист Шмелевой просит ЕСПЧ добиться от России возобновления расследования убийства Выржиковского: дело несколько раз доходило до суда и возвращалось на доследование, а сейчас производство по нему приостановлено.

Выржиковский был убит осенью 2010 года. 1 октября полицейские приехали к нему домой: их интересовала его сожительница Ольга Зверькова, подозреваемая в мошенничестве. После обыска Зверькова и Выржиковский были задержаны и доставлены в УВД по Московскому району. Там, как впоследствии свидетельствовала Зверькова, их развели по разным комнатам. Зверькова получила около десяти ударов по голове и затылку; Выржиковского связали «ласточкой» и сильно избили. Затем, чтобы скрыть свое преступление, полицейские отвезли Выржиковского и Зверькову в 12-й отдел полиции, заявили его сотрудникам, что нашли их в состоянии алкогольного опьянения и уже избитыми. Задержанных поместили в раздельные камеры изолятора временного содержания.

Утром следующего дня полицейские вызвали Выржиковскому скорую помощь. Его госпитализировали в 26-ю горбольницу, где он скончался через восемь дней, 10 октября. Медики нашли на его теле множество кровоподтеков и гематом. Выржиковский умер от эмболии сосудов легких, которые были повреждены из-за переломов плечевых костей; также у него развился отек мозга.

Оперативники Московского УВД Дмитрий Ситников, Александр Саенко, Руслан Ишталов, Игорь Семенов и Сергей Лучутенков так и не были наказаны. Их дело суд рассматривал дважды; по итогам второго процесса полицейские получили от двух до восьми лет колонии за превышение должностных полномочий и причинение тяжкого вреда здоровью. Апелляция в 2015 году отменила этот приговор и вернула дело в петербургский главк Следственного комитета. Там расследование было приостановлено. Шмелева пыталась обжаловать это решение в суде, но следствие не возобновлено до сих пор.

В ЕСПЧ мать убитого обжалует нарушения статей 2 и 3 Европейской конвенции о защите прав человека, где речь идет о праве на жизнь и на человечное обращение. Заявительница также указывает на отсутствие эффективного расследования убийства ее сына и на отказ российских властей наказать виновных.

Шмелева и ее адвокат считают, что «безапелляционная позиция» России связана с ее нежеланием менять ситуацию с пытками и насилием в отделах полиции. В своем обращении в ЕСПЧ они указывают, что похожие случаи уже были: как минимум по двум другим жалобам Россия признавала факт пыток в полиции и платила потерпевшим компенсацию, но системных мер для борьбы с полицейским насилием не принимала. Тем самым государство фактически покрывает безнаказанность сотрудников полиции, считают авторы обращения.