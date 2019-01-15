Крымское дело "Таблиги Джамаат"

Верховный суд аннексированного Крыма 14 января на очередном заседании по делу членов международного проповеднического движения «Таблиги Джамаат» заслушал обвиняемых. Все они отрицают свою вину и утверждают, что никогда не вели на своих встречах «разговоры экстремистского характера».

Правозащитное общественное объединение «Крымская солидарность» сообщает, что такие показания в суде дали Арсен Кубединов и Талят Абдурахманов.

В ходе судебного заседания были изучены материалы дела, на которые обратил внимание прокурор, в частности, протоколы осмотра вещественных доказательств – запрещенной в России религиозной литературы, говорится в сообщении.

Следующее заседание суда по этому делу назначено на 14 января.

Напомним, что российское управление ФСБ по Крыму 2 октября 2017 года отчиталось о ликвидации трех ячеек организации «Таблиги Джамаат».

А 3 октября Киевский районный суд Симферополя арестовал крымчан Рената Сулейманова, Арсена Кубединова и Талята Абдурахманова по подозрению в участии в движении «Таблиги Джамаат».

Борьба российских силовиков с крымскими участниками Таблиги Джамаат еще более абсурдна, чем борьба с Хизб ут-Тахрир. Оба движения были совершенно легальны в Украине, и остаются таковыми до сих пор. Оба движения ни разу не участвовали в какой-либо террористической деятельности, вопреки решению Верховного суда России, который признал в 2009 году Таблиги Джамаат экстремистской организацией и запретил ее деятельность.

Но если Хизб ут-Тахрир это политическое движение и ставит политические цели (хотя не использует насилие для достижения своих целей), Таблиги Джамаат это принципиально аполитичное движение. ТД ставит своей целью духовное преобразование людей и обращение к мусульманам вне зависимости от их социального и экономического статуса. Существует даже конспирологическая теория, будто движение, основанное Мауляной Мухаммадом Ильясом в 1926 году, было инспирировано британскими колонизаторами для отвлечения индийских мусульман от анти-колониальной борьбы. Теория не имеет совершенно никаких оснований, кроме одного — аполитичности джамаата.

Не удивительно поэтому, что ТД совершенно легально действует как в Украине, так и в множестве других стран Запада. Но не в России, и не в аннексированном ей Крыму.