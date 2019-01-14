Досье на еврейский истеблишмент России

Российские еврейские центры превратились в крупнейшие лоббисткие структуры с многомиллионными долларовыми оборотами. Посредничество и лоббизм осуществляется тремя крупнейшими группами, базирущихся вокруг синагог в Марьиной Роще, на Бронной и Китай-Городе.



По словам источника, "первая - это госкорпорация, Бронная - это частное предприятие. А Китай - город - это ФГУП, который ещё не успели приватизировать".



1. Московская хоральная синагога на Китай-городе.

Это приверженцы Литовского хасидута. Центр развития получил в Прибалтике. В народе называются «Литваки». Течение выдержанного толка, без радикальных перекосов.

Основные спонсоры синагоги: Минц, Захарьяев, Ниссанов - Илиев, Вячеслав Аминов, Ян Абрамов, братья Малисы., группа Альфа (Фридман - Хан;Авен официально вообще не участвует в еврейской жизни), Александр Мамут, Шпигель, Чигиринский, Юсуфов.

(Обращает внимание, что ряд спонсоров одновременно поддерживают и альтернативное движение Хаббад).



Синагога на Китай-Городе включает в себя несколько общин, которые имеют свой отдельный молельный зал и своих спонсоров.

-Большой молельный зал. Это ашкенази. Европейские евреи.

-Грузинские евреи.

-Зал Горских евреев. Спонсоры. Ниссанов - Илиев, Захарьяев, Илья Завалунов, Исмаилов,

-Отдельное здание во дворе горских евреев Бейт Талум.



Хозяин синагоги на Китай-городе и Главный раввин России Адольф Шаевич (1937 год рождения). Сотрудник КГБ с еще советских времен. О чем признался еще в 2002 году. Активно сотрудничал с Гусинским-Бобковым, позднее сотрудничал с Примаковым.



У Шаевича личный конфликт с Президентом. Фактически Шаевич не допускается на кремлевские мероприятия; ресурс ограничен в силу совершенных ошибок.

В последние годы его влияние в еврейском сообществе значительно снизилось.



Шаевич по традиции является гарантом договоренностей и тем самым сохраняет себя в еврейской структуре.



Летом 2018 года прошли обыски в Московской еврейской религиозной общине в рамках проверки в отношении лидера еврейского движения "Шахар" Александра Каргина.

К концу года дело в отношении Каргина было закрыто. Однако пострадал фактический лидер Шахара, московский решала Александр Хаминский,который был выведен из состава Общественного совета МВД.



По данным силовиков, оборот Хаминского составлял соти миллионов долларов.



Фактическим лидером литваков является Пинхас Гольдшмидт, главный раввин Москвы.



Из справки на Гольдшмидта:



Главный раввин Москвы, возглавляет раввинский суд в России, председатель Совета раввинов Европы, глава раввинского суда в странах СНГ и Балтии.



Один из фактических руководителей Российского еврейского конгресса.



Раввин Пинхас Гольдшмидт родился в 1963 году в Цюрихе. Дедушка по материнской линии был из карпатских хасидов. Родители — религиозные евреи, живут в Цюрихе, это уже четвертое поколение. Отец Соломон занимался бизнесом — разработкой автоматизированных систем для переноса одежды на склады. Маму зовут Элизабет. Младший брат — раввин в ЮАР. Его прадедушка был главным раввином Дании, а потом — главным раввином Цюриха.



Внук главного раввина Цюриха и Дании. Жена Пинхаса, Дара Гольдшмидт из влиятельной американской семьи Brodie.



Они родственники Ротшильдам.



Брат Дары -Том Броди, один из топ-менеджеров Rothschild Capital Partners.



Отец Дары Гольдшмидт был членом конгресса США и был влиятельным республиканцем.



Брат Пинхаса главный раввин одной из крупной синагоги в ЮАР. (Кейптаун). Еще один родственник - Бенджиамин Гольдшмидт заместитель главного раввина самой богатой синагоги Манхеттена на «Park East». В эту синагогу любит захаживать и экс -мэр Блумберг.



Пинхас приехал в Москву в 1990 году. Утверждают, что он имеет контакты с ЦРУ.



Пинхас имеет тесные связи с Францией .



Пинхас в 2016 награждён орденом почетного легиона Франции .



В 2010 году, когда конкуренты Лазар-Борода добились запрета на въезд Пинхаса в Россию, Дмитрию Медведеву лично позвонил Николя Саркози и Пинхасу в оперативном режиме дали гражданство России.

2.Движение «Хаббад Любавич». Центр развития получил в Белоруссии в местечке Любавичи. В народе - «хаббадники».



Иудаизм выдержанного толка, но есть радикальные перекосы. Некоторые радикальные “хаббадники» считают, что последний Ребе Шнеерсон - был миссией. За что «хаббадники» иногда и подвергаются критике остальных умеренных консервативных течений.



Синагога в Марьиной Роще Бейс Менахем, а также Московский еврейский общинный центр.



Синагога в Марьиной Роще – элитная московская синагога.До эмиграции в синагоге жил Любавичский ребе Шнеерсон.

Лидерами хаббадников являются Берл Лазар и Борода.



Из справки на Берл Лазара:

Главный раввин по версии хаббадников. Сын одного хорошего раввина из Милана.

Лазар креатура последнего главы советского КГБ Крючкова, отличные контакты с Патрушевым и Ивановым.

Лазар жил в США, где получил образование в раввинском колледже в Нью-Джерси и отучился в иешиве «Томхей Тмимим» в Нью-Йорке.

В 1989 году лидер движения "ХАБАД-Любавич" Любавичский Ребе Менахем Мендл Шнеерсон направил его в СССР для восстановления еврейской религиозной жизни.

В 1990 году Берл Лазар стал раввином московской синагоги в Марьиной Роще.

В 1995 году он занял пост председателя Объединения раввинов СНГ.

В 1999 году был избран главным раввином Федерации еврейских общин России.

В 2000 году Берл Лазар получил российское гражданство

Один из гарантов сделки по созданию компании ТНК-ВР. Дружит с Леваевым.



Весной 2018 Лазар вместе с Володиным посетили Иран.

Лазар и Борода создали в 1999 году ФЕОР, по аналогии с «литваковским» КЕОР .

После чего началась зачистка Российского еврейского конгресса.



Крупнейшие спонсоры ФЕОР: Абрамович, Вексельберг, весь еврейский бомонд.



Фактически всей деятельностью хаббадников руководит Александр Борода.



Из справки на Борода:



Родился в 1968 в Москве, работал в Метрострое. В 1993 создал журнал Лехаим. Сотрудничал с КГБ СССР. Говорят, что Борода кадровый офицер спецслужб, который выполняет свою государственную роль.

Занимался риэлтерским бизнесом. Контакты с Хаитом, Смоленским, Березовским. Через них-выход на Абрамовича и Вексельберга.



У Бороды сосредоточенные все основные финансы «Хаббад Любавич» Россия.

Он крайне влиятельная фигура в российском еврействе.



Борода толковый и даже талантливый управленец - хозяйственник. У него самая сильная команда в еврейском мире.

Точка входа для решения вопросов с Лазаром - Мотя Вайнберг. Это управляющий делами по синагоге на Марьиной роще.



Так же к Лазару можно обращаться и на прямую. Он деловой человек, но очень скромный.



Александр Моисеевич Борода сделал отдельную резиденцию - это Синагога в Жуковке. Семь лет ее посещает Вексельберг. Если бы Борода не стал раввином, он бы смог быть долларовым миллиардером. Настоящий крупный решала, имеющий выходы на силовиков.



В России все крупные дела можно решить у него. Общается со всеми первыми лицами и готов включиться в решение любых вопросов. Основная сфера интересов Москва - Московская область. Партнер Воробьева. Связи Бороды с организованными преступными сообществами.



Одним из главных заслуг Бороды стало открытие Еврейского музея, проходившего под кураторством Сергея Иванова. Помощь и содействие со стороны Патрушева.



Под проект в Музей были передана библиотека Шнеерсона. "Иванов пытался через Бороду и хасидов выйти на иудейские круги Америки и получить там поддержку".



Лазар крайне влиятельная фигура в московском еврействе, но все основные финансовые потоки перехватывает Борода. А с открытием синагоги в Жуковке Борода забрал под себя всех олигархов- тяжеловесов.



Через Лазара Борода входит в глобальную еврейскую диаспору. Знакомится.