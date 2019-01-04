Итоги 2018 года в Крыму: аресты, пытки, травля (часть 2)

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В минувшем году российские силовики продолжали «традиции» прошлых лет: обыски, массовые задержания и уголовные преследования крымчан. Однако в 2018-м проявилась новая тенденция – под репрессии попадают адвокаты и члены семей фигурантов политических дел. Крым.Реалии вспоминают самые резонансные случаи из репрессивной крымской практики. Первую часть материала читайте здесь.

Облавы в крымских мечетях

В 2018 году российские силовики продолжили ходить по крымским мечетям с обысками. Это происходит под предлогом проверки документов, хотя крымские мусульмане обычно ходят на молитву без них. По словам прихожан мечетей, силовики обычно проводят обыски, во время которых подбрасывают«экстремистскую литературу». Однако в Духовном управлении мусульман Крыма, который сотрудничает с подконтрольными России крымскими властями, факты обысков отрицают.

«Коллекция» крымских «хизбов»

Повышенный интерес к крымским мусульманам российские силовики демонстрируют не первый год. В Крыму ежегодно растет количество фигурантов дел запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». В 2018 году одним из них стал житель поселка Долинное Бахчисарайского районаЭдем Смаилов. Он, как и остальные обвиняемые по этим делам, вину не признает. Смаилов несколько месяцев находится в СИЗО. В его семье утверждают, что сотрудники российских спецслужб во время обыска у них дома обсуждали размер финансового вознаграждения, который им полагается за следственные действия и задержание Смаилова.

Под арестом по аналогичному «делу Хизб ут-Тахрир» оказался и строитель из села Тыловое Энвер Сейтосманов.

Санкция статьи, по которой квалифицируют действия Смаилова и Сейтосманова, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Преследования активистов «Крымской солидарности»

В этом году российские силовики начали преследовать активистов объединения «Крымская солидарность», которое оказывает помощь политзаключенным и их семьям.

В «публичных призывах к терроризму» (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России) обвинили блогера Наримана Мемедеминова. Претензии у силовиков вызвал его видеоблог на YouTube, который активист вел с 2013 по 2015 годы. В нем размещены видеовлоги Мемедеминова о государственных праздниках и мероприятиях в Крыму религиозной организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России. Обвинения в призывах к терроризму Мемедеминов отрицает.

Нариман Мемедеминов

Под арестом в этом году оказался также блогер и координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев. Его обвиняют в причастности к бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир». Мустафаев обвинения отрицает.

Сервер Мустафаев

«Хранитель боеприпасов»

В 2018 году вынужден был вместе с семьей бежать из Крыма бывший юрист администрации Алушты Николай Бигняк.

Николай Бигняк

Он утверждает, что к такому шагу его подтолкнул визит сотрудников ФСБ. Они заявили, что подозревают его в незаконном хранении и сбыте боеприпасов, и обыскали его подвал в поисках оружия. Бигняк утверждает, что силовики хотели сфабриковать против него дело и отобрать квартиру из-за его проукраинских взглядов. Бигняк был одним из сотрудников мэрии Алушты, который не сдал украинский паспорт по требованию. В связи с этим мэр Алушты Галина Огнева сообщила об этом в МВД России.

На данный момент остается неизвестным, возбуждено ли в отношении Бигняка уголовное дело и чем ему это грозит.

Похищение активиста

Неизвестные в форме сотрудников ГИБДД в 2018 году похитили делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза. Его затолкали в машину в Симферопольском районе, возили на протяжении нескольких часов, применяли физическое насилие, после чего оставили в лесу со следами побоев недалеко от Симферополя.

В крымском главке ФСБ России задержание Асана Эгиза отрицают. В крымском управлении Следственного комитета России по обращению защиты делегата Курултая проверяли информацию о причастности сотрудников ГИБДД к произошедшему. Но до сих пор ничего об этом не известно.

Крымские адвокаты утверждают, что за почти пять лет российских реалий на полуострове ни одно резонансное похищение людей не расследуется.

В СИЗО за печеньки

В минувшем году оказались в СИЗО крымскотатарский бизнесмен из Белогорска Ресуль Велиляев и директор его компании «КрымОпт» Али Бариев. Их обвиняют в нарушении статьи 238 Уголовного кодекса России (перевозка, хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, «КрымОпт» хранил и сбывал просроченные конфеты и печенье.

Велиляев и Бариев находятся под арестом в московском СИЗО. Вину они не признают.

Ряд крымскотатарских политиков и общественных деятелей считают, что преследование Велиляева и Бариева – политически мотивированное, а просроченные продукты – это лишь предлог для их ареста. Ресуль Велиляев известен как меценат, который помогает развивать культуру и историческое наследие крымских татар.

Еще по одной из версий, за уголовным делом бизнесмена могут стоять его конкуренты, желающие отобрать или ослабить его фирмы.

Обыск у активистки Украинского культурного центра

С обыском российские силовики в 2018 году приходили к активистке Украинского культурного центра в Симферополе Галине Балабан.

Галина Балабан (слева)

Сотрудники ФСБ пришли к ней рано утром, предъявили решение Киевского райсуда Симферополя об обыске и изъяли всю технику с носителями информации, включая мобильный телефон.

Причиной, по которой у активистки был проведен обыск, послужил ее пост в соцсетях. Но какой именно, пока остается неизвестным, поскольку адвоката во время следственных действий силовики не допустили. Адвокаты пытаются выяснить, является ли Галина Балабан фигуранткой уголовного дела.

Обыски в домах проукраинских активистов в Крыму проводятся не впервые. Ранее российские силовики вызывали на допросы и предупреждали о недопустимости экстремизма других активистов Украинского культурного центра. Из-за давления ФСБ вынуждены были покинуть Крым его активные участники Леонид Кузьмин, Ольга Павленко и Михаил Батрак.

«Тротиловое дело»

В конце декабря фигурантом уголовного дела ФСБ стал крымскотатарский активист, житель Новоалексеевки Херсонской области Эдем Бекиров.

Эдем Бекиров

Он был задержан при въезде на полуостров, куда он направлялся к 78-летней матери и родственникам. Бекирова подозревают в совершении преступления по статье 222.1 Уголовного кодекса России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов).

Крымский юрист Лиля Гемеджи сообщает, что активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Бекиров арестован на два месяца. Его родные утверждают, что активист – инвалид I группы, передвигается с помощью протеза, страдает сахарным диабетом, недавно перенес инфаркт и операцию на сердце. Поэтому содержание в СИЗО серьезно угрожает его здоровью.

Несмотря на сложное состояние здоровья, Эдема Бекирова поместили в общую камеру симферопольского СИЗО. Его адвокат говорит, что в СИЗО активисту не оказывают необходимую медицинскую помощь.