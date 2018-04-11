Опровержение от УФСИН России по Республике Бурятия

Редакция "Голоса Ислама" получила официальное письмо от УФСИН России по Республике Бурятия в связи с информацией, содержащейся в недавно опубликованном на нашем сайте материале в части ИК-7, расположенной в этой республике.

В письме сообщается, что Хусенов Алишер Хасанович не находится в ИК-7 по Республике Бурятия, так как в этом учреждении отбывают наказание исключительно заключенные женщины.

Публикуем данное опровержение не соответствующей действительности информации вместе с комментарием автора доклада Бахрома Мирзоева:

"К сожалению, нами была допущена неточность. В Республике Бурятия г. Улан -Удэ 5-км. СЗТ-СКУ ИК-8 содержится гражданин Таджикистана Иронов Сухроб Рустамович, 26.11.1978г.р., осужденный на 17 лет лишений свободы, который мне лично жаловался по телефону 8-924-358-07-00, 8-924-757-83-33, что его загнали в БУР на 6 месяцев. Жаловался на избиение, ограничение права на исповедание религии, беспричинное содержание в карцере. Давление на содержащихся в данном ИК граждан Средней Азии оказывают через так называемых "блатных"".