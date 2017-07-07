ВОЗ доставила в Йемен гуманитарную помощь

В Йемен сотрудниками Всемирной организации здравоохранения была доставлена партия гуманитарной помощи. Общий вес груза составляет 400 тонн.

В гуманитарную помощь вошли 20 машин скорой помощи, 100 противохолерных аптечек, оборудование для больниц и лекарственные препараты.

Еще 10 карет скорой помощи были доставлены около месяца назад и 10 дополнительно прибудут в ближайшие недели.

В Йемене сложилась критическая ситуация, которая усугубляется противостоянием воюющих сторон. Напомним, в стране продолжается эпидемия холеры, которая за два месяца унесла 1500 жизней. А с начала конфликта снабжение лекарствами сократилось на 70 процентов.