Эрдоган: врагов уничтожим в зародыше

Реджеп Тайип Эрдоган в своем недавнем выступлении заявил, что турецкое государство почти полностью нейтрализовало угрозу со стороны внутренних врагов и заговорщиков из тайных обществ, в частности, FETO (террористическая организация Фетхуллаха Гюлена).

Как поведал Эрдоган, ранее эта организация сумела охватить своими щупальцами судебную систему страны и значительную часть ее силовых структур, не давая разгромить террористов, ведущих открытую войну против государства вроде РПК (Рабочей Партии Курдистана). Однако теперь заговор по большей части нейтрализован (хоть отдельные недобитые заговорщики еще остаются на своих постах) и «Анкара переходит от обороны к наступлению на своих врагов».

«Они не смогли нанести ущерб нашей стране посредством террористических организаций, не смогли оказать давление в сфере экономики. У них не осталось рычагов давления. Турция переходит от обороны к наступлению», — заявил Эрдоган.

Он также повторил, что враги с помощью хаоса и заговора внутри Турции стремились удержать ее от активных действий за ее пределами. Но теперь, когда они в основном нейтрализованы внутри страны, она будет действовать более активно, уничтожая врагов в зародыше.

«Мы не позволим, чтобы внешние силы пытались ослабить Турцию путем экономического давления, террористических актов и действий изменников. Мы готовы уничтожить угрозу в зародыше», — сказал он.