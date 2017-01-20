Достали: Лукашенко не хочет российскую нефть

Выкручивание рук со стороны Кремля по вопросу о ценах на нефть, поставляемых в Россией в Беларусь, вынудило ее главу пойти на радикальное решение.

Сегодня президент Александр Лукашенко поручил правительству Республики Беларусь заменить российскую нефть альтернативной. Это было сделано после того, как Россия снизила объемы поставки своей нефти. «Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от России должно быть замещено альтернативными вариантами», — сказал Лукашенко.

По его словам, руководство страны уже не только проработало, но и испытало альтернативные варианты. Нефть будет поставляться на белорусское НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) с Черного и Средиземного морей.

В отличие от России Беларусь поддерживает дружественные отношения не только со странами Ближнего Востока, но и своими соседями - Украиной и Польшей, поэтому с долгосрочным транзитом у Минска проблем возникнуть не должно.