Индия пытается сорвать Пакистанско-Китайский проект

Пакистанские спецслужбы заявили о попытках их индийских коллег и противников сорвать реализацию стратегического пакистанско-китайского транзитного проекта CPEC.

CPEC - это проект Китайско-Пакистанского Экономического Коридора, включающий в себя строительство дорог, развязок, мотелей, заправок, парковок стоимостью на 51,5 миллиардов долларов США.

Часть коридора должна проходить по Балтистану, который находится под фактическим контролем Пакистана, но на который предъявляет территориальные претензии Индия. Соответственно, Дели протестует против реализации этого проекта Китаем и Пакистаном.

За последнее время в зоне потенциальной реализации проекта пакистанскими спецслужбами было выявлено и нейтрализовано 12 диверсантов. Как было заявлено, организация Балаваристанский Национальный Фронт, к которой они принадежат, была создана индийскими спецслужбами, которые и руководят ее деятельностью.

Напомним, что в свое время Индия уже посодействовала отторжению у Пакистана его восточной части, поддержав сепаратистские и антиисламские силы, создавшие на их территории государство Бангладеш. Сейчас власти Пакистана заявляют о свои намерениях решительно препятствовать посягательствам на территорию исламской республики.