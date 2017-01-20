В Индии сильный пожар уничтожил все, кроме слов Аллаха

Случаи, в которых после пожара остается невредимый Коран, встречаются часто. Вот и недавно произошло такое знамение Всевышнего в Индии. В одной из квартир многоэтажного дома начался пожар, который в одно мгновение превратил мебель и технику в пепелище. В помещении было уничтожено все, кроме книг с текстом Священного Корана, молитвенного коврика и тугры с Аятуль-Курси.

Такой же случай произошел в конце прошлого года в Японии, где пожар в мечети города Цукуба на юге Японии уничтожил здание практически полностью, однако, Коран остался почти невредимым.

Это далеко не единственные случаи сохранности Корана после сильнейших пожаров. Возможно, такими ситуациями Всевышний Аллах побуждает людей задуматься о Его последнем писании – Коране.