42 млрд рублей «Газпром» инвестирует в «Турецкий поток»

«Газпром» направит 42 млрд рублей (около 700 млн долларов) в этом году на реализацию проекта строительства газопровода «Турецкий поток», - говорится в заявлении компании.

Инвестиции «Газпрома» в «Северный поток - 2» составят 110 млрд рублей, в строительство газопровода «Сила Сибири» - 159 млрд рублей.

Ранее Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента РФ ратифицировать соглашение между Россией и Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток».

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух веток мощностью прокачки 31,5 миллиарда кубометров газа. Одна ветка будет построена до Турции, а другая предназначена для удовлетворения потребностей Европы.

Турецко-российское межправительственное соглашение по проекту газопровода «Турецкий поток» было подписано в Стамбуле 10 октября.