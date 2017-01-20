Премьера Малайзии рохинья волнуют из-за ИГИЛ

(На фото - Наджиб Разак)

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил, что проблема мусульман-рохинья больше не может восприниматься как внутреннее дело Мьянмы, учитывая то, что их исход из этой страны, а также систематическое подавление в ней могут привести к распространению в их среде идей и эмиссаров ИГИЛ*. Такое заявление он сделал вчера на очередном заседании Организации Исламского Соотрудничества (ОИС).

В резолюции принятой ОИС по этому поводу говорится о "серьезной обеспокоенности" ее членов положением рохинья в Мьянме. Власти этой страны призываются "принять все необходимые меры для обеспечения" бла-бла-бла.

Меж тем, судя по данному фрагменту выступления премьера Малайзии, главное неудобство ситуации с рохинья состоит в том, что ею могут воспользоваться игиловцы. То есть, если этого риска бы не было, убивать, сжигать и насиловать их безнаказанно можно было бы и дальше.

Также, кроме очередных и бесполезных заявлений в защиту рохинья, которые Мьянма просто игнорирует, никаких практических шагов в этом направлении ОИС предпринято не было. Не обсуждались ни санкции и прочие меры воздействия в отношении Мьянмы, к примеру, угрозы организовать коллективную миротворческую экспедицию армий мусульманских стран, ни, на худой конец, программы расселения рохинья по развитым мусульманским странам и их обустройству в них.

Вместо этого в очередной было сказано то, о чем все и так знают. Вопрос - зачем для этого нужно оплачивать существование этой и других подобных организаций за счет бюджетов мусульманских стран и их жителей?

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