Старинную мечеть времен Османов за год посетило 1,5 млн человек

Мечеть Селимие в турецкой провинции Эдирне была внесена ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия, что послужило стимулом для туристов увидеть ее своими глазами.

Старинную мечеть, построенную в 1568 года зодчим Синаном, за прошлый год посетило 1,5 миллиона человек. Такие данные приводит директор Управления культуры и туризма провинции Ахмет Гаджиоглу.

«За последнее время число посетителей мечети возросло, что связано с рядом факторов. В частности, после того, как ЮНЕСКО внесла мечеть в Список объектов всемирного наследия, ее начали посещать туристы со всего света. Также важную роль сыграла и популяризация культурных достопримечательностей провинции Эдирне», - сказал Гаджиоглу.

Шедевр времен Османского государства начали строить в 1568-м и завершили в 1574 году.