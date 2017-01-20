10 тысяч жизней унесла резня в Йемене

10 тыс. мирных жителей погибли и более 40 тыс. пострадали в результате военного столкновения в Йемене. Такие данные приводит представитель ООН Джейми Макголдрик.

По словам координатора ООН, такие цифры могут быть далеки от реальных, т.к. основаны лишь на предоставленных йеменскими больницами списках. На самом деле, число погибших и раненых намного больше, сообщает представитель ООН.

Противостояние между властями и повстанцами продолжаются порядка 2,5 лет.

Около двух месяцев назад под давлением ООН в Йемене был введен режим прекращения огня на двое суток. Однако, даже в это время стороны обменивались обстрелами.