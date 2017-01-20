В Тегеране после пожара обрушилось 17-этажное здание

В столице Ирана произошел крупный пожар, в результате которого обрушился семнадцатиэтажный торговый центр Plasco.

В результате обрушения погибло по меньшей мере 35 пожарных, и под завалами остаются до 100 человек.

Пожар начался в 8 утра по местному времени. На место выехали пожарные машины, на которых были доставлены более 200 пожарных. Когда они закончили тушение, через несколько минут пламя вспыхнуло вновь. И это спровоцировано обрушение 17-этажного здания. Пожарные, работавшие на месте, остались под завалами.

К спасательным работам присоединилась иранская армия, а в Тегеране объявлено чрезвычайное положение.

Здание торгового центра было построено 50 лет назад и стало одним из первых высотных зданий, построенных в иранской столице.